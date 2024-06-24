Ефимова осталась без Олимпиады. Она победила в финале во время шторма, но этого было мало

Юлия Ефимова осталась без Олимпиады. Самая титулованная пловчиха России выиграла заплыв на 100 м брассом на турнире на Багамах, но до выполнения олимпийского норматива ей не хватило буквально 0,86 секунды. Результат – крайне обидный, учитывая, что плыть Ефимовой пришлось в шторм!

«Я экстренно бежала на старт»

14 июня Юлия первой среди российских пловцов получила нейтральный статус и сразу стала искать способы отобраться на Олимпиаду. Проблем было несколько: дедлайн выполнения олимпийского норматива – 23 июня, а почти все соревнования, где его можно выполнить, – в Европе, куда у Ефимовой не было визы. Россиянке пришлось пойти на отчаянный шаг – лететь 25 часов на Багамы, где можно было попытаться завоевать квоту на Игры.

В заплыве на 200 м Юлия выполнить норматив не смогла, проплыв на шесть секунд дольше положенных 2.23,91. Правда, участвовать в этом заплыве россиянке пришлось сразу после длительного перелёта: поздно вечером спортсменка прилетела на Багамы, а уже утром плыла 200 м.

Вся надежда оставалась на 100 м, которые были аккурат в последний день отбора – 23 июня. Сперва дела шли хорошо. Ефимова спокойно выиграла заплыв на 50 м, который не является олимпийской дисциплиной, и с оптимизмом смотрела на приближающийся отбор на сотне.

«Сейчас не буду рассказывать все приключения на Багамах. Но один момент — соревнования сдвинулись на полчаса, что нередко бывает. Подождать какое‑то время не составляет проблемы, ты подстраиваешься под это. Прислали новое расписание, что финал на 50 м будет в 21:00. Ну хорошо, я приехала и спокойно разминаюсь. Но оказалось, что потом время решили наверстать, и финал объявили в 20:27. Вот это был точно сюрприз! Я экстренно бежала на старт, потом выразила удивление организаторам. Ну ладно, это полтинник, неолимпийская дистанция. С какими‑то моментами в организации я уже смирилась. Просто готовлюсь к сотне», — рассказала Ефимова «Матч ТВ».

«У меня новое приключение»

Но дальше всё перевернулось – свои коррективы внесла погода. На Багамах бассейн открытый, поэтому любые изменения температуры, ветра или неожиданные осадки сильно влияют на ход соревнований.

Перед стартом квалификации на 100 м на Багамах начался сильнейший ливень, однако Ефимова сумела отобраться в финал. Вот только организаторы пригрозили, что из-за таких погодных условий решающие заплывы могут быть перенесены или вовсе отменены. Для Юлии, у которой горел дедлайн, происходящее могло стать настоящей катастрофой.

«У меня новое приключение: отбор в открытом бассейне пришлось плыть под каким‑то невероятным тропическим ливнем под оглушительные звуки грома. Нам организаторы даже сказали, что на старт можно не выходить – нас и так пустят в финал. Но я вышла на старт и показала такое время. Нам сказали, что вечерние старты отменят или перенесут, если ливень не прекратится и начнёт полыхать молния. Это будет уже опасно для жизни. Я готова стартовать, но тут уже от меня мало что зависит», – рассказывала россиянка.

«Я сделала всё, что могла»

К счастью, финал стометровки всё-таки состоялся, хотя погода совсем не улучшилась. На Багамах был настоящий шторм: дул сильнейший ветер и шёл тропический ливень. В таких условиях Ефимова не только вышла на дорожку, но и выиграла заплыв. Правда, попасть на Олимпиаду Юлии не удалось. Титулованная спортсменка показала время 1.07,98, а нужно было – 1.07,12. Россиянке до путёвки на Игры не хватило буквально 0,86 секунды!

«Всё было реально. Ещё пару дней — и я бы расплылась. Обидно, что на тренировках до этого показывала нормальное время. Это смешные результаты для меня. Но сегодня прям мышцы никакие, и этого следовало ожидать.

Мне папа говорит: «Иди ва‑банк. Даже если не готова, но вдруг получится?» Вот я и пошла ва‑банк. Мне буквально последних семи метров не хватило. Я встала и на последнем гребке, мне кажется, сдалась – бросила руки и ждала, когда сам бортик доплывет до меня. Так обидно! За меня все болели – весь бассейн, все Багамские острова. Досадно, но ладно. Я сделала всё, что могла. Но не получилось. Значит, не судьба», – призналась Ефимова «Матч ТВ».

Увы, Юлия осталась без своей пятой Олимпиады, о которой она так мечтала. Несмотря на результат, смелостью, выдержкой и целеустремлённостью пловчихи можно только восхищаться. В условиях, когда всё, даже погода, было против неё, Ефимова не сломалась и шла к заветным Играм, преодолевая сложности. Юлия показала, что такое быть настоящим спортсменом.