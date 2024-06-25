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Игры БРИКС — 2024: Россия выиграла медальный зачёт, завоевав 509 медалей, Беларусь — вторая, Китай – на третьем месте

Итоговый медальный зачёт Игр БРИКС. Для России это самый успешный турнир в истории?
Батраз Томаев
Игры БРИКС — 2024
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Математически — да! Но вопрос об уровне конкуренции остаётся.

Всё, российский спорт может спокойно выдохнуть! Игры БРИКС – 2024 завершились. За 12 дней об этом мультиспортивном форуме было сказано немало. А напоследок остаётся одно – подсчитать медали.

Дальше – немного занимательной математики.

Две трети золотых медалей — наши!

Наша сборная завоевала 266 золотых медалей из 387 возможных. То есть выиграли два из каждых трёх финалов (66%). Цифры говорят сами за себя.

Следом расположилась сборная Беларуси. У наших соседей в активе каждый седьмой выигранный финал. А всего таковых было 55.

Китай по золоту стал третьим. Всего на долю представителей Поднебесной пришлось 20 первых мест. Это примерно каждое 20-е золото турнира.

Игры БРИКС — 2024. Медальный зачёт:

1. Россия – 266 золотых – 142 серебряных – 101 бронзовая медаль
2. Беларусь – 55 – 85 – 107
3. Китай – 20 – 24 – 18
4. Узбекистан – 17 – 39 – 58
5. Бразилия – 8 – 20 – 23
6. Иран – 4 – 12 – 20
7. Азербайджан – 4 – 9 – 21
8. Индия – 3 – 6 – 20
9. Кыргызстан – 2 – 11 – 38
10. Казахстан – 2 – 11 – 17

Если же говорить об общем количестве медалей, то у россиян в активе 509 наград – это без малого 40% от общего медального фонда Игр.

Беларусь завоевала вдвое меньше наград – 247 медалей. То есть каждая пятая награда улетела в сторону Минска. У Китая – почти 5% от всех медалей.

На долю остальных 35 стран пришлись 456 медалей, что составляет 35,8%.

На Играх БРИКС нашлось место и улыбкам, и слезам:
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Игры БРИКС — наш лучший турнир в истории?

Безусловно, турнир в Казани поражает количеством выигранных российскими спортсменами наград. Но подобные турниры бывали и прежде: Олимпиады, конечно, в расчёт не берём, а вот с соревнованиями, где нашим атлетам по разным причинам противостояли более слабые соперники, сравнить можно. Сравнивать стоит не по абсолютному количеству завоёванных наград, а по доле от числа разыгранных, потому что программа турниров была разной.

Универсиада-2013. Каких-то 11 лет назад наша сборная тоже вынесла всех в Казани. Тогда политических ограничений не было, но на Универсиады традиционно россияне присылают топ-спортсменов, в то время как остальные сборные зачастую выступают более молодыми составами.

Тогда Россия выиграла 155 золотых наград из 353. Китай, например, завоевал 26 наград высшей пробы, а Япония – 24. Это и был топ-3 медального зачёта.

От общего количества наград Россия забрала чуть более 25% (292 штуки).

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Игры стран СНГ — 2021. Это был ещё один турнир с российским доминированием. Удивительно, но он тоже проходил в Казани.

Здесь у России в активе 55,5% золотых наград (всего – 111). На втором месте были спортсмены из Узбекистана (13%), на третьем – Казахстан (10%).

Если говорить обо всех медалях, то РФ завоевала 34,4% (всего – 212).

Игры стран СНГ — 2023. И даже не на своей территории сборная России оказалась на несколько голов выше соперников. Судите сами. Вторые соревнования Содружества прошли уже в Беларуси.

Там спортсмены из России завоевали 149 золотых медалей. Это 60,6% золотого запаса. У Беларуси 48 первых мест (20%). Узбекистан забрал 11% золота.

Если же говорить об общем количестве наград, то у россиян 288 медалей из 826 возможных (34,8%) – доля даже лучше, чем на Играх 2021 года.

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Олимпиада-1980. К сравнению можно добавить и московскую Олимпиаду, которая с политической точки зрения чем-то напоминала Игры БРИКС. Там у могучей сборной Советского Союза было 39% от общего количества золотых наград. А по общим медальным достижениям – без малого 31%.

В общем, математика показывает, что Игры БРИКС – самый успешный старт для россиян, соперники которых делали всё, что могли, чтобы завоевать медали.

Хотя вопрос об уровне соперников, конечно, остаётся актуальным.

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