25-летний Евгений Сомов, проживающий в США, получил нейтральный статус и может выступить на Играх в Париже.

Один российский пловец рвётся на Олимпиаду-2024. И у него есть реальные шансы на медаль!

У России остался последний шанс на медаль в олимпийском бассейне Парижа. И его может реализовать тот, о ком у нас уже давно забыли.

Это фантастическая история пловца Евгения Сомова, который совсем недавно вернулся в спорт, но уже побил рекорд России, получил нейтральный статус и планирует завоевать медаль на Олимпийских играх.

Сомов прошёл на Игры с рекордом России

Брассист Евгений Сомов внезапно заявил о себе в мае этого года. На соревнованиях в Атланте (США) на стометровке он финишировал с третьим временем мирового сезона – 58,72 и заодно обновил рекорд России, установленный двукратным чемпионом мира Антоном Чупковым — 58,83. Результат по праву крутой, но на родине его не засчитали.

«Я сам скинул протокол Сергею Жилкину, начальнику команды. Всё-таки побил рекорд России. Он написал, что поздравляет, но, скорее всего, засчитан этот результат не будет. Потому что по правилам побить национальный рекорд можно либо в России, либо выступая за команду России.

Не сказал бы, что это совсем меня не волнует. 150-200 тысяч рублей, которые полагаются за рекорд, не были бы лишними – отправил бы маме, ей было бы приятно. Да и какая разница, где я побил рекорд, не особо понимаю. У меня русский паспорт что там, что здесь», — рассказал Сомов Sports.ru.

Евгений Сомов Фото: Из личного архива спортсмена

После этого 25-летний пловец получил необходимый для россиян нейтральный статус, чтобы выступить на Олимпийских играх. 24 июня он появился в соответствующем списке Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

«Рад сообщить, что мне присвоен нейтральный статус, дающий право участвовать в Олимпийских играх! Отметьте 27 июля в своих календарях на стометровке брассом – это будет весело!» – написал Сомов.

Такой же статус ранее получила и Юлия Ефимова, но она не смогла квалифицироваться на Игры. На чемпионате Багамских островов в шторм она финишировала первой, однако до выполнения норматива ей не хватило 0,86 секунды. У Сомова история противоположная: он сначала квалифицировался на Игры, а уже после получил нейтральный статус.

Кто такой Сомов? Откуда он взялся?

Евгений родился в Санкт-Петербурге и даже выступал за юниорскую сборную России по плаванию. В 2015 году он стал победителем и бронзовым призёром летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, в 2017-м выиграл чемпионат мира в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м и чемпионат Европы на 200 м брассом. А после школы уехал в США, где закончил Луисвиллский университет. Кстати, интересно, что в Америку Сомов переезжал, не зная английского языка. Выучил его уже на месте.

Пока продолжалась учёба, спортсмен тренировался в университетской команде, но ему абсолютно не подходила система, продиктованная местным тренером. Это привело к тому, что Сомов на два (!) года, вплоть до декабря 2023-го, вообще завязал с карьерой профессионального пловца и переехал в Калифорнию, где зарабатывает на жизнь тренерской деятельностью.

Евгений Сомов Фото: Из личного архива спортсмена

К счастью, после перерыва россиянин понял, что ещё не готов прощаться с большим спортом, и в декабре выступил на первых соревнованиях.

С тренировками ему помогает бывший пловец Пьянки Гибсон. У тандема даже есть своя особая система тренировок. Судя по всему, очень действенная, ведь показать третий результат в мировом сезоне после британца Адама Питти, двукратного олимпийского чемпиона на стометровке брассом, и китайца Цинь Хайяна, чемпиона мира 2023-го на этой же дистанции, – серьёзная заявка на успех на Играх. И это после двухлетнего отсутствия на больших турнирах!

Остался один шаг до Парижа

Но Сомов пока ещё не участник Олимпийских игр. Да, нейтральный статус получен, однако нужно ещё получить допуск от МОК. 15 июня организация одобрила первую группу россиян и белорусов, допущенных до Игр. Теперь спортсмены дожидаются второго списка, где может появиться и Сомов.

С учётом того, что парень уже несколько лет живёт и тренируется за границей, никак не относится к «Динамо» и ЦСКА, а в его постах в социальных сетях транслируется только жизнь в Америке, проблем возникнуть не должно.

Если всё сложится, то Евгений станет единственным представителем России в бассейне на Олимпийских играх. Поболеть за россиянина мы сможем уже 27 июля. В этот день пройдут предварительные заплывы и полуфиналы у брассистов на стометровке, а 28 июля состоится сам финал.

Настрой у россиянина серьёзный: «Я-то понимаю, что сейчас самый расцвет. И ещё лет шесть точно можно плавать быстро. Цель? Выйти на международный уровень и соревноваться там. Биться с топами, быть на пьедестале».