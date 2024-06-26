Родоначальники регби остались без Олимпиады. Шокирующая новость для бедных британцев

23 июня в Монако состоялся олимпийский квалификационный турнир, в рамках которого были разыграны две последние путевки на Олимпийские игры в Париже в регби-7. Главной неожиданностью для многих стало то, что мужская сборная Великобритании будет смотреть Игры дома.

Регби на Олимпиаде – и без Великобритании?!

На ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, где впервые были разыграны медали в регби-7, англичане не без труда, но дошли до финала Игр, где их со счётом 43:7 обыграли фиджийцы. Уже через два года они снова уступили в финале, но уже в Кубке мира по регби-7 – на этот раз новозеландцам. После этого костяк команды решил завязать с игровой карьерой, а борьбу за олимпийские медали продолжила обновлённая сборная. На Играх в Токио команда играла за бронзу, но в решающем матче Аргентина занесла на одну попытку больше.

А дальше англичан преследовали неудачи. Точнее, не англичан, а объединённую сборную Великобритании. Ни в Мировой серии она путёвку на Игры не получила, ни в европейской квалификации (где в финале уступила Ирландии), ни на последнем мировом турнире. Великобритания снова дошла до финала, где уступила сборной Южной Африки со счётом 5:14.

Именно сборная ЮАР замкнула список команд участниц-игр.

Группа А: Новая Зеландия, Ирландия, Япония, Южная Африка.

Группа В: Австралия, Аргентина, Кения, Самоа.

Группа С: Франция, Фиджи, Уругвай, США.

К привычным фаворитам в мире регби-7 – Новой Зеландии и Фиджи – в этом сезоне добавилась Франция. Если на двух прошлых Играх сборные стран-хозяек не могли составить серьезную конкуренцию лидерам, то французы могут зайти очень далеко, особенно с помощью Антуана Дюпона.

По традиции, аргентинцы способны доставить даже самым сильным соперникам множество проблем. Не стоит списывать со счетов и сборную Австралии. Ну и заслуживает внимания одна из самых быстроразвивающихся «семёрочных» держав – Ирландия. В придачу к зрелищной игре Джордан Конрой определённо развлечёт своих подписчиков в соцсетях весёлым контентом.

Не хватает только сборной России

Если говорить про хоть сколько-то закономерный состав участников Олимпиады у женщин, то в нём не хватает только одной команды. И это сборная России. В квалификации к Рио-де-Жанейро россиянкам банально не везло: Мировую серию – 2014/2015 команда завершила на седьмой строчке. А затем было мельдониевое дело Алёны Тирон (Михальцовой). Девушка смогла доказать свою невиновность, но, вернувшись в расположение команды, получила травму. Повреждение было и у другого лидера сборной – Надежды Созоновой (Кудиновой). И Россия в итоге проиграла решающий матч отбора.

Отбор в Токио сборная России успешно прошла и даже из группы вышла, но в плей-офф была разгромлена будущими чемпионками из Новой Зеландии.

Нет сомнений, что и в Париж россиянкам пробиться было бы по силам, но команде не разрешено выступать из-за наложенных санкций.

Последнюю путёвку на Игры забрал Китай. Состав ниже.

Группа А: Новая Зеландия, Фиджи, Канада, Китай.

Группа В: Австралия, Великобритания, Ирландия, Южная Африка.

Группа С: Франция, США, Бразилия, Япония.

В женском регби такого сильного расслоения по классу, как в мужском, нет. В группе А только китаянки выглядят аутсайдерами. У новозеландок же – золото Токио, у фиджиек – бронза, а сборная Канады увезла бронзу из Рио и явно собирается вернуться в элиту. В группе В есть Австралия – чемпион ОИ-2016, крепкая Ирландия, да и Великобритания будет бороться за двоих, раз мужчины остались дома. В группе С явными фаворитами можно назвать Францию, забравшую в Токио серебро и отлично проведшую этот сезон, и США. Но не стоит недооценивать бразильянок и японок. Обе команды имеют опыт игры на Олимпиадах, а в последние годы не раз показывали, что быстрой и не всегда предсказуемой игрой могут сбить с толку любого соперника.

Мужской турнир на ОИ пройдет 24-27 июля. Женщины сыграют 28-30 июля.