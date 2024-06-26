Кто знает, может быть, на турнире в Якутске будущие чемпионы одержат свои первые большие победы.

Турнир, который зажигает звёзды. Что стоит знать об Играх «Дети Азии»?

Не прошло и недели после окончания масштабных и ярких Игры БРИКС в Казани, как в России уже стартует новый крупный международный турнир.

25 июня в Якутске начались VIII Игры «Дети Азии», в которых состязаются самые талантливые юноши и девушки из стран Азии. В своё время в этом турнире принимали участие будущие олимпийские чемпионы: Маргарита Мамун, Арсен Галстян, Виталина Бацарашкина и многие другие.

Собрали для вас всё главное о предстоящем турнире

Что такое Игры «Дети Азии»?

«Дети Азии» – своего рода аналог Олимпийских игр, но для молодых спортсменов из азиатских стран. Главной целью турнира было укрепление мира и дружбы среди детей Азиатско-Тихоокеанского региона, а также воспитание в юных спортсменах духа олимпизма.

Впервые «Дети Азии» прошли в 1996 году в Якутске. Тогда в состязаниях приняли участие более 250 детей из 10 стран. С тех пор турнир проводился каждые четыре года, а число участников и масштаб состязаний росли.

В 2019 году прошли первые зимние «Дети Азии», в 2023-м – вторые.

В разные годы на турнире выступали ребята, которые впоследствии становились звёздами мирового спорта. Так, участниками Игр «Дети Азии» были олимпийские чемпионы и призёры Олимпиад из России Георгий Балакшин, Маргарита Мамун, Арсен Галстян, Дарья Дмитриева, Лилия Ахаимова, Валентин Голубев, Вера Бирюкова, Антон Чупков, Виталина Бацарашкина. Среди иностранцев в топе были дзюдоист Хашбаатарын Цагаанбаатар (бронза ОИ-2004, Монголия), борец Ян Куон Ил (бронза ОИ-2012, КНДР), боксёр Тугцогт Ньямбаяр (серебро ОИ-2012, Монголия).

Где и когда пройдут «Дети Азии» в 2024-м?

Игры «Дети Азии» всегда проходили в Якутске и других городах республики Саха. Лишь в 2022 году соревнования прошли во Владивостоке.

В этом году «Дети Азии», можно сказать, вернулись на свою историческую родину. Состязания пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля.

Талисманом турнира стал мамонтёнок Модун. Имя маскоту выбрали неслучайно: с якутского оно переводится как «сильный, мощный». Стоит отметить, что в этом году у Игр появился и второй талисман, волонтёрский – бурундук Саина, что с якутского переводится как «летняя».

Открытие Игр «Дети Азии» Фото: РИА Новости

Виды спорта на Играх «Дети Азии»

На турнире будет разыграно 239 комплектов наград в 24 видах спорта. Болельщики смогут увидеть и олимпийские дисциплины, и неолимпийские.

На Играх «Дети Азии» пройдут состязания по лёгкой атлетике, которые включают якутские прыжки, баскетболу 3x3, танцевальному спорту (брейкинг и двоеборье), мас-реслингу, художественной гимнастике, боксу, скалолазанию, волейболу, мини-футболу, тхэквондо, дзюдо, курашу, плаванию, самбо, спортивной борьбе, алышу, хапсагаю, пулевой и стендовой стрельбе, стрельбе из лука, шахматам, го, настольному теннису и кикбоксингу.

Церемония открытия пройдёт 26 июня, а закрытия – 6 августа.

Мини-футбол на Играх «Дети Азии» Фото: РИА Новости

Страны-участники Игр «Дети Азии»

На турнир приехали делегации из азиатских стран: Таджикистана, Монголии, Лаоса, Индии, Ливана, Сирии, Казахстана, Бахрейна, Палестины, Пакистана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран. Также на Играх «Дети Азии» впервые дебютируют европейские сборные Беларуси и Грузии. Россия на турнире будет представлена по федеральным округам и регионам.

«В Играх принимают участие 24 страны, пять команд федеральных округов и регионов России. Свыше четырёх тысяч участников и гостей Игр уже находятся на территории Якутска. Начались соревнования, подготовлена церемония открытия Игр», – заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Состоявшихся звёзд мирового спорта на соревнованиях ожидать не приходится, но некоторые виды спорта могут вызвать неподдельный интерес зрителей. Например, в турнире по художественной гимнастике выступят юные дарования сборной России Николь Римарачин Диас и Арина Ковшова.

Официальные трансляции турнира будут на официальном сайте игр, а также на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24», «Матч ТВ», «Мамонт» и на радио «Тэтим».