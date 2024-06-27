Очередного американского бегуна-чемпиона наказали за допинг. А честные там вообще есть?

Гил Робертс попался уже в третий раз. Его отстранили на восемь лет.

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в легкоатлетической эстафете 4x400 метров и чемпион мира 2012 года в помещениях на той же дистанции американец Гил Робертс может попрощаться со своей карьерой.

Он в третий раз попался на нарушении антидопинговых правил и схлопотал восемь лет дисквалификации. Для 35-летнего спортсмена это приговор.

Впрочем, с треском уйти из мировой элиты Робертс мог гораздо раньше. До реального наказания легкоатлет дважды попадался на допинге. В первый раз от отстранения его спасла история, достойная женского романа.

Стоит отметить, что это очередной случай дисквалификации американского бегуна-чемпиона. В разные годы наказывали Гэтлина, Гэя, Коулмана, Ричардсон и многих-многих других. А чистые бегуны в США есть?

Запрещённые поцелуи

В первый раз Гил Робертс, уже будучи олимпийским чемпионом, попал под прицел Американского антидопингового агентства (USADA) в 2017-м. 24 марта того года в четыре утра к легкоатлету заявились допинг-офицеры, которые и взяли положительную пробу на запрещённый препарат пробенецид.

Казалось бы, 28-летнего спортсмена должны были наказать. Но Робертс неожиданно сумел оправдаться. По его версии, во всём оказалась виновата его девушка. Якобы за несколько недель до сдачи этой самой пробы она ездила в Индию, где подхватила синусит. От заболевания её лечил целитель в местной деревушке. Девушка продолжала принимать лекарство и после возвращения домой, о чём не сообщила Гилу. Влюблённые «целовались часто и страстно», что и привело к следам препарата в организме Робертса.

Официальный отчет USADA по инциденту больше напоминает сцены из бульварных женских романов, чем формальное объяснение:

«Они целовались и «развлекались». Около 1:00 или 1:30 она вышла на кухню, чтобы выпить лекарство. Она не сказала Робертсу, что делает, и он не видел, как она принимала препарат. Она открыла капсулу, вылила содержимое в рот, затем промыла рот водой. Вскоре после этого она нашла Робертса и начала целовать его. Робертс не смог посчитать количество раз, которое они целовались между этим моментом и приездом допинг-офицера».

Гил Робертс Фото: David Ramos/Getty Images

В USADA приняли эту версию и оправдали спортсмена, заключив, что концентрация препарата в организме Гила столь мала, что пробенецид действительно мог попасть к нему через поцелуй с девушкой.

Отговорки не спасли

Легко отделавшись Робертс продолжил соревноваться. Однако 19 мая 2022 года вновь сдал положительный тест. Теперь в его организме нашли следы андарина и остарина. Легкоатлет снова попытался оправдаться. На сей раз обвинил в произошедшем производителей спортивного питания, на упаковке которого не были прописаны запрещённые примеси. Анализ упаковки и реального состава субстанции версию спортсмена подтвердил, но Робертса всё же решили наказать, правда, скостив срок с 48 до 16 месяцев.

Но не успела истечь его дисквалификация, как Гил попался на новом нарушении антидопинговых правил. 20 сентября 2023-го, за две недели до завершения предыдущего наказания, Робертс снова сдал положительную пробу с рядом запрещённых веществ, в том числе с остарином и лигандролом. Удивитесь, если узнаете, что он снова нашёл этому оправдание?

Сначала он заявил об ошибке лаборатории, но проба «Б» подтвердила результаты. Тогда он выбрал новый путь, начал жаловаться на «преследование» со стороны USADA. Конечно, это не помогло. Робертс получил увеличенный срок дисквалификации, поскольку это было уже не первое нарушение антидопинговых правил за последние 10 лет.

Восьмилетний период дисквалификации Робертса начался 18 октября 2023 года. Кроме того, были аннулированы все показанные им результаты после 20 сентября 2023 года, Гил лишён медалей, очков и призов.