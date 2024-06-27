Американцы устроили настоящую войну с ВАДА. Вскрывается правда о мировом допинге

В международном спорте по-настоящему искрит. Реальную войну друг с другом развязали Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Антидопинговое агентство США (USADA). Стороны обмениваются серьёзными обвинениями, которые вскрывают всю правду о мировом допинге!

«Нужно пересмотреть деятельность ВАДА»

Споры между ВАДА и USADA начались ещё в апреле из-за дела китайских пловцов. Тогда издание The New York Times и немецкий телеканал ARD сообщили, что 23 китайских пловца в январе 2021 года попались на триметазидине – том самом веществе, за который наказали Камилу Валиеву. Вот только, в отличие от нашей фигуристки, китайцев не наказали. ВАДА поверило в версию, что препарат попал в организм спортсменов случайно, и допустило их на Игры в Токио. Более того, многие из этих пловцов взяли там медали, а теперь планируют ехать на Олимпиаду в Париж.

Это очень не понравилось Соединённым Штатам. USADA призвала пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства.

«Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность ВАДА, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб накануне Олимпиад больше не повторится, и раз и навсегда отстранить «лису» от «охраны курятника», сделав агентство по-настоящему независимым.

Тысячи спортсменов по всему миру посвятили жизнь тому, чтобы каждый день тренироваться и играть по правилам ВАДА, и карьеры атлетов зависят от строгого соблюдения этих правил. Организации, которым доверена защита этих прав, должны нести такую же ответственность», – заявили в USADA.

Полное заявление Антидопингового агентства США: USADA призвало пересмотреть деятельность ВАДА из-за ситуации с пловцами из Китая

«Обвинения политически мотивированы»

ВАДА не стало тянуть с ответом и пригрозило США санкциями.

«Обвинения господина Тайгарта (глава USADA. – Прим. «Чемпионата») политически мотивированы и выдвинуты с намерением подорвать работу ВАДА по защите чистого спорта во всём мире. ВАДА отмечает, что компрометирующие комментарии были сделаны без каких‑либо доказательств. Следует отметить, что после ложных обвинений господина Тайгарта у ВАДА нет другого выбора, кроме как передать этот вопрос своему юрисконсульту для дальнейших действий», – заявили в ВАДА.

Также в организации обратили внимание на тот факт, что больше 90% американских спортсменов не находятся под контролем ВАДА, так как действия Всемирного антидопингового кодекса не распространяются на атлетов из студенческих и профессиональных лиг в США.

Жёсткий ответ главы ВАДА на обвинения USADA: ВАДА обвинило USADA в клевете в деле о результатах допинг-тестов китайских пловцов

USADA тоже ответило. В американской организации открыто сказали, что китайцы должны были понести такое же наказание, как и Валиева.

«Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды, чтобы совершать нападки. Ещё раз призываем предоставить всю информацию по Китаю: это простой запрос, и он может быть выполнен сегодня, если ВАДА нечего скрывать», – говорится в заявлении USADA.

«Хороший пример двойных стандартов»

Казалось, что этой перепалкой вся история и закончится, но в США пошли дальше. На этой неделе дело китайских пловцов рассмотрели на конгрессе, главной темой на котором был анализ антидопинговых мер перед Олимпиадой-2024. В заседании приняли участие множество спортсменов, но ярче всех запомнился Майкл Фелпс, выступивший с пламенной речью.

«Я призываю конгресс США использовать свои рычаги влияния на ВАДА, чтобы сделать эту организацию более независимой и эффективной.

Не может быть совпадением, что ВАДА снова поддалось давлению международных спортивных организаций, чтобы добиться желаемого за счёт спортсменов. Мои близкие друзья потенциально пострадали от неспособности ВАДА следовать правилам при расследовании двух десятков положительных тестов китайских пловцов. Многие из них будут жить с мыслями «а что, если» до конца своих дней. Как спортсмены мы больше не можем слепо доверять ВАДА — организации, которая постоянно доказывает, что она либо неспособна, либо не желает последовательно проводить свою политику по всему миру», – приводит слова Фелпса с конгресса CNN.

Кстати, на заседание приглашали и представителей ВАДА, но Витольд Банька заявил, что не намерен вмешиваться в политические распри между США и Китаем, поэтому и не отправил делегацию от организации.

В итоге сенаторы направили в ВАДА письмо, в котором потребовали предоставить всю информацию по делу китайских пловцов до 5 июня.

«Хороший пример двойных стандартов»

Всемирное антидопинговое агентство в долгу не осталось и дало не менее резкий ответ USADA, напомнив про дело Эрриона Найтона. Американского спринтера поймали на запрещённом тренболоне – анаболическом стероиде. Его могли бы отстранить на четыре года, но в итоге с Найтона сняли обвинения и заявили, что «справедливость восторжествовала», когда тот доказал, что вещество попало в организм случайно, через заражённое мясо.

«Наши замечания были адресованы USADA, но, похоже, там не проявили особого желания их принять. Кажется, они не хотят или неспособны увидеть необходимость улучшений, предпочитая критиковать и поучать других.

Дело американского спринтера Эрриона Найтона, о котором было объявлено на прошлой неделе, является хорошим примером двойных стандартов. Особенно интригует, что USADA сделало этот внезапный разворот в своём мнении, даже не опубликовав обоснованного решения. Я задаюсь вопросом, что бы сказало USADA, если бы это касалось спортсмена из Китая.

Несмотря на всю агрессию и лицемерие, Всемирное антидопинговое агентство будет продолжать действовать, несмотря ни на что», – высказался Банька.

Также в организации показали ещё один «козырь» в споре с США.

«В 2023 году USADA собрало 7773 пробы у 3011 спортсменов, согласно их годовому отчёту. Это довольно печальный результат, если учитывать население страны, большое количество атлетов и масштаб олимпийской команды. USADA c бюджетом вдвое большим собрало вдвое меньше проб, чем их коллеги из Германии. Французское антидопинговое агентство также отбирает значительно больше проб, чем USADA, хотя у него бюджет едва превышает треть от американского. USADA также уступило по этому показателю антидопинговым организациям Китая, России, Италии и Великобритании, а также трём международным спортивным федерациям», – добавил босс ВАДА.

Очевидно, что на этом дело не закончится и распри будут продолжаться. США явно преследуют свои цели. Они не только «защищают» чистых спортсменов, но и пытаются навредить своим прямым конкурентам – китайским пловцам. ВАДА же пытается не потерять свой статус в глазах других стран и явно в гневе от недовольства от одного из своих главных «игроков».

Вот только, пока ВАДА и USADA грызутся, на свет вылезают интересные подробности мировой системы антидопинга, в которой явно не всё в порядке.