Тяжелоатлетка выбила и вправила палец прямо во время попытки. Мощное видео

Тяжелоатлетка вправила палец во время попытки

Тяжелоатлетка Сисили Кайл совершила невероятное. На чемпионате США спортсменка во время попытки выбила палец и, не опуская штанги, вправила его на место, а затем закончила выступление! В итоге Кайл взяла золото в категории до 45 кг.