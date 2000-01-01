Тяжелоатлетка вправила палец во время попытки
Тяжелоатлетка Сисили Кайл совершила невероятное. На чемпионате США спортсменка во время попытки выбила палец и, не опуская штанги, вправила его на место, а затем закончила выступление! В итоге Кайл взяла золото в категории до 45 кг.
Тяжелоатлетка выбила и вправила палец прямо во время попытки. Мощное видео
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