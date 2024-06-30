«Тур де Франс» — 2024 будет уникальным! Гонка впервые в истории закончится не в Париже

29 июня стартовало главное событие в мире велоспорта – «Тур де Франс» — 2024. В этом году организаторы придумали множество нововведений, главное из которых – завершение гонки в Ницце, а не в Париже. Такого ещё не было ни разу в истории!

Собрали для вас всё, что нужно знать о предстоящей «Большой петле».

Маршрут «Тур де Франс» — 2024

111-й «Тур де Франс» стартует во Флоренции (Италия). Место начала многодневки выбрано не случайно: всё приурочено к 100-летию победы на «Большой петле» первого итальянского велогонщика Оттавио Боттеккьи. Первые четыре дня «Тур де Франс» спортсмены будут соревноваться в Италии и Сан-Марино, а затем отправятся во Францию и Монако.

Завершится многодневка 21 июля в Ницце (Франция). Впервые в истории финал «Большой петли» будет не в Париже. Такие серьёзные изменения вызваны подготовкой столицы Франции к Олимпиаде, стартующей 26 июля.

На заключительном этапе из Монако в Ниццу будет и ещё одно нововведение. Впервые с 1989 года «Тур де Франс» завершится не масс-стартом по Елисейским полям, а индивидуальной гонкой с раздельным стартом.

Маршрут «Тур де Франс» — 2024 Фото: letour.fr

Всего велогонщикам предстоит преодолеть 3498 км через Апеннины, Альпы, Пиренеи и Массив Централь. Самой высокой точкой многодневки станет вершина Коль-де-ла-Бонет в Альпах – 2802 метра. В этом году предусмотрено семь горных этапов, на один меньше, чем в прошлом году, а вот индивидуальных гонок будет больше, чем в 2023 году: две вместо одной.

По ходу «Большой петли» у спортсменов будет два дня отдыха: 8 и 15 июля.

Полное расписание этапов «Тур де Франс» — 2024



29 июня, суббота – 1-й этап. Флоренция – Римини (206 км). Холмистый

30 июня, воскресенье – 2-й этап. Чезенатико – Болонья (200 км). Холмистый

1 июля, понедельник – 3-й этап. Пьяченца – Турин (229 км). Холмистый

2 июля, вторник – 4-й этап. Пинероло – Валуар (139 км). Горный

3 июля, среда – 5-й этап. Сен-Жан-де-Морьен – Сен-Вюльба (117 км). Равнинный

4 июля, четверг – 6-й этап. Макон – Дижон (163 км). Равнинный

5 июля, пятница – 7-й этап. Нюи-Сен-Жорж – Жевре-Шембертен (25,3 км). Индивидуальная гонка

6 июля, суббота – 8-й этап. Семюр-ан-Осуа – Коломбе-ле-Дёз-Эглиз (183,4 км). Холмистый

7 июля, воскресенье – 9-й этап. Труа – Труа (199 км). Холмистый

8 июля, понедельник – день отдыха

9 июля, вторник – 10-й этап. Орлеан – Сент-Аман-Монрон (187,3 км). Равнинный

10 июля, среда – 11-й этап. Эво-ле-Бен – Ле-Лиоран (211 км). Горный

11 июля, четверг – 12-й этап. Орийак – Вильнёв-сюр-Ло (204 км). Равнинный

12 июля, пятница – 13-й этап. Ажен – По (171 км). Равнинный

13 июля, суббота – 14-й этап. По – Пла д'Аде (152 км). Горный

14 июля, воскресенье – 15-й этап. Луданвьель – Плато де Бей (198 км). Горный

15 июля, понедельник – день отдыха

16 июля, вторник – 16-й этап. Грюиссан – Ним (187 км). Равнинный

17 июля, среда – 17-й этап. Сен-Поль-Труа-Шато – Супердеволю (178 км). Горный

18 июля, четверг – 18-й этап. Гап – Барселоннет (179 км). Среднегорный

19 июля, пятница – 19-й этап. Амбрён – Изола 2000 (145 км). Горный

20 июля, суббота – 20-й этап. Ницца – Коль-де-ла-Куйоль (133 км). Горный

21 июля, воскресенье – 21-й этап. Монако – Ницца (34 км). Индивидуальная гонка

Состав команд на «Тур де Франс» — 2024

В «Большой петле» примут участие 22 команды: 18 из UCI WorldTeams и четыре – из UCI ProTeams. Как и в прошлом году, четвёркой счастливчиков стали Israel-Premier Tech, Lotto Dstny, TotalEnergies и Uno-X Mobility.

Если говорить о лидерах, то в составе UAE Team Emirates будут: Тадей Погачар (Словения), Адам Йейтс (Великобритания), Марк Солер, Хуан Аюсо (оба — Испания), Жоау Алмейда (Португалия), Павел Сиваков (Франция), Тим Уэлленс (Бельгия), Нильс Политт (Германия).

За Visma — Lease a Bike будут состязаться: Йонас Вингегор (Дания), Тиш Бенот, Ваут ван Арт (оба — Бельгия), Кристоф Лапорт (Франция), Вилко Келдерман, Барт Леммен (оба — Нидерланды), Маттео Йоргенсон (США) и Ян Тратник (Словения).

Будут ли россияне на «Тур де Франс» — 2024?

К счастью, в этом году мы увидим представителей нашей страны на «Большой петле». Главное внимание, конечно, будет приковано к Александру Власову, выступающему за Red Bull — BORA – hansgrohe. В прошлом году россиянин отказался от участия в многодневке из-за подготовки «Вуэльты Испании». В 2022 году Власов стал пятым в генеральной квалификации, отстав от лидера Йонаса Вингегора на 15 минут 46 секунд.

В этот раз Александр сделал выбор в пользу «Тур де Франс», отказавшись даже от Олимпиады в Париже. Это и неудивительно. Red Bull — BORA – hansgrohe имеет отличные перспективы на «Большой петле», ведь в команде, помимо Власова, есть сильный Джей Хиндли и один из фаворитов Примож Роглич.

На «Тур де Франс» будет и ещё один россиянин, правда, выступающий за другую страну. Павел Сиваков сменил спортивное гражданство на французское в марте 2022 года. Сейчас экс-россиянин входит в состав сильнейшей Visma — Lease a Bike.

Фавориты «Тур де Франс» — 2024

В 2024-м на многодневке ожидается намного более интересная борьба, чем год назад. Конечно, всё в немалой степени вновь будет крутиться вокруг главного противостояния последних лет: Йонаса Вингегора и Тадея Погачара. Датчанин выиграл две последних «Больших петли», словенец же становился чемпионом в 2020 и 2021 году.

Погачар сейчас находится в прекрасной форме. Тадей в этом сезоне выиграл «Джиро д’Италия», однодневки «Льеж — Бастонь — Льеж» и «Страде Бьянке» и стал лучшим на «Вуэльта Каталония». А вот в каком состоянии к многодневке подходит Вингегор – неясно. В апреле на четвёртом этапе «Тура Страны Басков» Йонас попал в массовый завал, сломав ключицу и рёбра. С тех пор на крупных турнирах датчанин не появлялся, так как вернулся к тренировкам лишь в мае. Однако в начале года Вингегор успел выиграть несколько зачётов на «Гран Камино» и «Тиррено — Адриатико».

В борьбу двух лидеров спокойно могут вмешаться ещё три велогонщика. Ремко Эвенепул (Soudal — Quick Step) в этом году дебютирует на «Тур де Франс». 24-летний спортсмен по ходу сезона занял второе место в генеральной классификации «Париж — Ницца» и стал лучшим в горном и очковом зачёте. Но в апреле Ремко попал в завал на «Туре Страны Басков», сломал ключицу, из-за чего пропустил другие турниры.

Примож Роглич (Red Bull — BORA – hansgrohe) тоже оказался в числе тех, кто получил травмы на «Туре Страны Басков». Словенцу повезло – отделался он ушибами, но после решил сняться с большинства турниров и целенаправленно готовиться к «Тур де Франс». В начале июня Роглич выиграл «Критериум Дофине».

Карлосу Родригесу повезло больше. К «Большой петле» он подходит в оптимальной форме. По ходу сезона испанец стал вторым в «Туре Страны Басков» и победил на многодневке «Тур де Романди».

«Старта жду с нетерпением. Для меня «Тур де Франс» будет особенным, так как начнётся в Италии, где я выиграл «Джиро». Думаю, это будет потрясающе! Мне кажется, что после «Джиро» я сделал шаг вперёд, форма оказалась лучше, чем ожидал. Если честно, никогда ещё не чувствовал себя так уверенно на велосипеде.

Йонас получил очень серьёзную травму, очень тяжёлую. Но, я думаю, он будет в порядке. Мне кажется, что Йонас подойдёт готовым. Если он силён психологически и хорошо восстановился, то мы увидим его в лучшей форме.

Ремко и Примож продемонстрировали отличную форму на «Критериум Дофине». Может быть, Ремко не стоило возвращаться так рано, Примож выглядел очень хорошо. Думаю, на «Тур де Франс» они все покажут высокий уровень. Считаю, что уровень конкуренции на этом году будет очень высоким. Никогда не знаешь, насколько сильны твои соперники. Наше тело непредсказуемо. В прошлом году я думал, что готов на 100%, но на одном этапе я был суперсилён, а в другой день был не готов», — сказал Погачар в интервью UAE Team Emirates.

Где смотреть «Тур де Франс» — 2024?

Увы, насладиться «Большой петлёй» у фанатов из России полноценно не получится. Официально в нашей стране «Тур де Франс» показывать не будут. Однако болельщики могут посмотреть гонки на Eurosport, где будет русскоязычная трансляция. Вот только для этого потребуется оплатить подписку с иностранной карты.