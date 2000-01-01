«Енисей-СТМ» выиграл регулярку чемпионата России, драматично победив «Стрелу-Ак Барс»

Обзор матча «Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс»
«Енисей-СТМ» в напряжённейшем матче обыграл «Стрелу-Ак Барс» (32:24) и стал победителем регулярного чемпионата России. Как красноярцы одержали важнейшую победу?
История противостояния
Между собой «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс» играли восемь раз: семь матчей осталось за «тяжёлой машиной», а один — казанцами. Причём единственная победа «Стрелы» случилась в октябре 2023 года, в 7-м туре чемпионата России (15:12).
Борьба в таблице
Противостояние должно было стать борьбой за первую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата России. Перед игрой «Стрела-Ак Барс» шла третьей с 59 очками, а «Енисей-СТМ» — первым с 63 очками.
Напряжённое начало
Счёт в матче был открыт лишь на 11-й минуте. Отметился Кобус Мараис со штрафного. Красноярцы быстро отыгрались и вышли вперёд, помогла и жёлтая карточка у «Стрелы». Но в концовке казанцы включились и сократили отставание до минимального — 10:12.
Драматичная концовка
Начало второго тайма осталось за «Енисеем», хозяева увеличили преимущество до 19:10. Но последующие две жёлтые карточки охладили пыл красноярцев. Казанцам удалось сократить отставание до минимума (17:19). Однако «Стрела» тоже получила две жёлтые карточки и не смогла довести матч до победы — 24:32.
Герои матча
«Енисей-СТМ» к победе тащили Рамиль Гайсин (три реализации, два штрафных), Франсуа Эстерхейзен и Рашид Магомедсаидов (оба — по две попытки). У «Стрелы» выделялись Кобус Мараис (две реализации и один штрафной) и Эдди Людик (две попытки).
Джей Пи Нил, главный тренер «Стрелы-Ак Барс»
«Мы были недостаточно хороши в этом матче. Он получился тяжёлым. Всегда очень непросто играть на выезде. И особенно тяжело играть, когда все решения по спорным моментам трактуются в пользу одной из сторон. Всё это повлияло на исход».
Александр Первухин, главный тренер «Енисея-СТМ»
«По такой погоде, по такому предыгровому напряжению победил тот, кто проявил больше характера. Мы выиграли в очень непростом, очень тяжёлом матче и выполнили задачу – закончили регулярку на первом месте. Нацелены дойти до финала в плей-офф».
Таблица
«Енисей-СТМ» стал победителем регулярного чемпионата России с 67 очками. «Стрела-Ак Барс» расположилась на третьем месте с 59 очками. Казанцам ещё предстоит побороться с «Красным Яром» (59 очков) за вторую строчку.
«Енисей-СТМ» выиграл регулярку чемпионата России, драматично победив «Стрелу-Ак Барс»
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