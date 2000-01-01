«Енисей-СТМ» выиграл регулярку чемпионата России, драматично победив «Стрелу-Ак Барс»

Джей Пи Нил, главный тренер «Стрелы-Ак Барс»

«Мы были недостаточно хороши в этом матче. Он получился тяжёлым. Всегда очень непросто играть на выезде. И особенно тяжело играть, когда все решения по спорным моментам трактуются в пользу одной из сторон. Всё это повлияло на исход».