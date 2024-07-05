Сергей Карякин показал свой уровень на «Шахматных звёздах». Ситуация угрожающая?

На стыке июня и июля 2024-го в «Москва-Сити» прошёл турнир «Шахматные звезды» с участием ведущих гроссмейстеров России и ярких приглашённых гостей. Это уже четвертое соревнование подобного формата (поэтому официальное название «Шахматные звезды 4.0»). Прошлые старты проходили в «Крокусе», подвергшемся чудовищной атаке террористов, поэтому игровую площадку вынужденно пришлось сменить.

На старт вышли: участник Турнира претендентов – 2022 в Мадриде азербайджанец Теймур Раджабов, победитель «Аэрофлот Опен – 2024» Амин Табатабаи (Иран), сильный молодой индиец Раунак Садвани, экс-чемпионка мира и лидер мирового женского рейтинга Хоу Ифань (Китай), а также хозяева соревнований: участник матча на первенство мира 2016 года Сергей Карякин, чемпионы Европы и России разных лет Евгений Томашевский и Владислав Артемьев, участницы турнира претенденток Екатерина Лагно и Александра Горячкина, а также неоднократная чемпионка мира по блицу Валентина Гунина.

Отдельно замечу, что «Шахматные звезды» – это не только турнир гроссмейстеров, но и большой детский праздник. Соревнования также проводятся в категориях до 9, 11, 13 и 17 лет, победители получают ценные подарки и участвуют в сеансах с грандами. Это тоже очень важно!

Два главных вопроса

Перед стартом казались главными два вопроса. Первый – насколько уверенно выиграет турнир Артемьев? Второй – в какой форме сейчас Карякин?

Если говорить о первом, то Владислав сейчас на пике карьеры, он признанный мастер быстрой игры и в «Шахматных звездах» не раз демонстрировал свою силу. Но тут конкуренцию ему мог составить могучий талант Табатабаи, победивший Александра Грищука и Андрея Есипенко на «Аэро».

Амин Табатабаи Фото: chessstars.ru

Что же касается Сергея, то в первых «Звёздах» он сохранял прекрасную форму (напомню, Карякин тогда должен был играть в турнире претендентов, но был дисквалифицирован ФИДЕ за поддержку СВО, и в итоге его заменили на китайца Дин Лижэня, который потом чудесным образом и стал чемпионом). В последующих съездах звёзд чёрно-белой игры Карякин пытался угнаться за мощной поступью Артемьева. Но время шло, конкуренты работали над своей игрой, а Сергей Александрович занимался общественной работой, что не могло не сказаться на его спортивной форме. Его рейтинг в блице упал до отметки 2646 – далеко не элитный показатель для игрока, выигрывавшего на пике чемпионаты мира по блицу и обгонявшего Карлсена.

Артемьев – вне конкуренции

На «Шахматных звёздах» участникам предстояло играть сначала в рапид, а потом в блиц. И Артемьев уже после шести туров снял все вопросы о победителе, стартовав с пяти побед при одной ничьей, обыграв и Табатабаи, и Садвани, составлявших ему главную конкуренцию в быстрых шахматах.

Владислав Артемьев (Россия) – Амин Табатабаи (Иран)

«Шахматные звёзды 4.0». Рапид

Карякин же начал неплохо, но затем проиграл индийцу и в итоге закончил с результатом 5,5 из 9, обыграв трёх представительниц прекрасного пола, это принесло ему дележ четвёртого-пятого мест с Евгением Томашевским.

А блиц начался с подлинной сенсации – Сергей Карякин проиграл три партии на старте! Не помню, чтобы Сергей, шахматист, блестяще играющий в защите, вообще терпел несколько неудач кряду, но тут пикантности ситуации добавляло то, что Карякин уступил девушкам – Горячкиной и Гуниной!

Сергей Карякин (Россия) – Александра Горячкина (Россия)

«Шахматные звёзды 4.0». Блиц

Впрочем, в блиц играют в два круга, дистанция достаточно длинная, и тут Карякин сумел взять себя в руки и начал догонять соперников. Сначала взял реванш у Садвани, потом выиграл у Лагно, однако так и не сумел вернуться в «полтинник», уступив в 9-м туре Артемьеву, который мчал к триумфу.

А вот с 10-го тура Карякина было просто не остановить – некогда один из главных корифеев в блице крушил одного соперника за другим. Обыграл Табатабаи, Томашевского, собрал обильную дань с представительниц прекрасного пола и без поражений в концовке сумел в итоге набрать 10,5 из 18, на финишной прямой обогнав Садвани и Раджабова. 11,5 очка оказалось в активе иранского гроссмейстера Табатабаи, ну а Владислав Артемьев прошелся по турниру как на тренировке – 14,5 очка и досрочное первое место.

Владислав Артемьев Фото: РИА Новости

Места в общей турнирной таблице определялись по результатам двоеборья (место в рапиде + место в блице). Артемьев был вне конкуренции (1+1), вторым оказался Теймур Раджабов (2+4), а в борьбе за третье место Раунак Садвани (3+5) обошёл Сергея Карякина (5+3) по лучшему результату в рапиде (по регламенту – рапид в приоритете). На пятой позиции оказался Табатабаи, шестым стал Томашевский, а вот наши дамы не смогли обойти Хоу Ифань – китаянка седьмая и лучшая в импровизированном женском зачёте.

Что будет дальше?

Нет сомнений, что впереди нас ждут «Шахматные звëзды 5.0» – этот сильный турнир с большим призовым фондом проводится регулярно. Единственное, что смущает – почти не меняется состав участников, а хотелось бы увидеть гонку Артемьева с кем-то из тех, кто в состоянии биться с ним на равных.

И, конечно, четвертый съезд звёзд показал, что в плане шахматной силы положение Сергея Карякина близко к угрожающему. Вряд ли Сергей смирится с нынешней ситуацией. Но для высоких результатов надо снова начинать интенсивно заниматься.