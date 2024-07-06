17-летний бадминтонист скончался прямо во время матча. Сделал подачу и упал замертво

На юниорском чемпионате Азии по бадминтону, который проходит в Индонезии, случилась настоящая трагедия. 17-летний китайский спортсмен Чжан Чжицзе внезапно потерял сознание во время матча. Медицинский персонал прибыл к спортсмену поздно, и юношу не спасли.

Почти минуту не оказывали помощь

17-летнему Чжану пророчили большое будущее в мире бадминтона. Год назад он вошёл в состав юниорской сборной Китая и уже успел выиграть золото на престижном турнире в Нидерландах.

На юниорский чемпионат Азии Чжицзе приехал в качестве восьмого номера среди лучших юниоров мира, согласно рейтингу Всемирной федерации бадминтона. Но во время матча с японцем Казумой Кавано случилось страшное.

Чжан, не проявлявший до этого никаких признаков плохого самочувствия, выполнил подачу, после чего сделал несколько неуверенных шагов назад и внезапно упал лицом вниз, забившись в конвульсиях. Юноша предпринял несколько попыток подняться, а потом потерял сознание.

Фото: Кадры из видео

Произошедшее настолько шокировало всех присутствующих на турнире, что даже медицинский персонал подоспел к Чжану не сразу. Врачи подбежали к юноше через минуту, когда тот уже почти не подавал признаков жизни.

Молодого человека положили на носилки и доставили в реанимацию, но спасти не смогли. У 17-летнего Чжана Чжицзе произошла остановка сердца.

Футболку Чжана подняли на пьедестале почёта

После произошедшего на организаторов турнира обрушились с критикой за нерасторопные действия медицинского персонала. Те, в свою очередь, ответили, что Чжан был доставлен в реанимацию уже через две минуты.

«Чжан Чжицзе, который упал на корте во время матча, был отправлен в больницу, где позднее скончался. Медицинская бригада оказывала помощь игроку, как и врач турнира. Игрок был менее чем за две минуты доставлен в больницу. Азиатская ассоциация бадминтона и Ассоциация бадминтона Индонезии безмерно опечалены и выражают свои глубочайшие соболезнования родителям игрока и его команде», – сообщается в заявлении Азиатской ассоциации бадминтона.

Чжан Чжицзе Фото: badmintonasia.org

Официальный представитель индонезийской ассоциации бадминтона рассказал, что медицинская бригада следовала правилу, согласно которому не могла выйти на корт без разрешения судьи, поэтому и не оказала помощь сразу. В свою очередь, во Всемирной федерации бадминтона заявили, что проводят тщательную проверку случившегося с целью убедиться, что для помощи Чжицзе были предприняты все необходимые процедуры.

На продолжившемся в Джокьякарте турнире память спортсмена почтили минутой молчания, а китайская команда в знак траура надела чёрные повязки. Позже товарищи Чжана подняли его футболку на пьедестале почёта.