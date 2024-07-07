«Верхом борются девочки». Российский гигант-армрестлер «раздавил» друга за шутку

На состоявшемся в Стамбуле очередном турнире промоушена East vs West центральным стал поединок супертяжеловесов, в котором россиянин Виталий Лалетин зарубился с представителем Казахстана Артёмом Морозовым. Этот армфайт прошёл под девизом «верхом борются девочки». Один эти слова сказал, другой на них ответил.

Лалетин – гигант-дальнобойщик из Сибири, который входит в элиту супертяжей мирового армрестлинга. Морозов – мощный армрестлер из Казахстана, который в этой элите пытается утвердиться. Парни в жизни друзья, но в спорте – соперники, и друг над другом не прочь пошутить.

Перед очной схваткой в рейтинговом поединке в Стамбуле Виталий и Артём устроили почти настоящий трэш-ток. Морозов посмеялся над Лалетиным после предыдущего поединка россиянина, заметив, что «верхом борются девочки».

Борьба верхом – один из способов ведения схватки в армрестлинге, при котором важны и техника захвата, и свободный локоть руки, которой спортсмен держится за стойку на столе, и, что особенно важно, положение ног. Эту технику ставят новичкам, но используют её и опытнейшие армрестлеры.

Лалетин на эту шутку ответил, что готов провести с Морозовым схватку не только верхом, но и крюком. «Выходи, если не забоишься», — призвал соперника россиянин.

Дуэль на правых руках (у Морозова она сильнейшая, а у Лалетина – нет) состоялась 6 июля в Стамбуле. Поскольку это был не титульный, а рейтинговый поединок, то продолжался он до выигрыша одним из соперников трёх раундов.

Непосредственно до поединка соперники постоянно шутили друг над другом в соцсетях. Морозов, кстати, признался, что по полной программе получил от своего тренера Евгения Гетало за шутку про девочек. Лалетин, конечно, не обиделся, но был настроен максимально серьёзно.

Виталий рассказывал в интервью «Чемпионату», что он практически отошёл непосредственно от перевозок за рулём тягача, поскольку сосредоточился на управлении собственной компанией. И это дало ему возможность чуть ли не впервые в жизни тренироваться профессионально, а не в перерывах между дальними поездками.

Безусловно, это в положительную сторону сказалось на его форме.

У Морозова, который отличается очень резким стартом схваток, не было ни одного шанса. Судьи дважды ставили соперников в связке, а в третьем раунде и она не понадобилась. Лалетин просто раздавил соперника-приятеля. Ни один из раундов не продолжался более трёх секунд.

Виталий Лалетин зарубился с представителем Казахстана Артёмом Морозовым Фото: Из личного архива Виталия Лалетина

Кстати, после окончания схватки с Морозовым Лалетин встал за стол и с канадцем Девоном Ларраттом, легендой армрестлинга. И несколько раз показательно приложил бывшего чемпиона, которому даже специально отдавал инициативу.

Россиянин на своей слабой руке продемонстрировал невероятную мощь, а после победы сказал, что опасался схватки, поскольку напротив – друг. Лалетин ответил на вопрос и о том, готов ли он встретиться с чемпионом промоушена в супертяжёлом весе – грузином Леваном Сагинашвили.

«Я готов к любому сопернику. Но чтобы к Левану добраться, нужно время», — сказал россиянин.

Но, кажется, ничего интереснее в супертяжах в армрестлинге сейчас просто невозможно представить. Особенно если борьба будет на левой руке.