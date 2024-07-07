Украинская прыгунья побила мировой рекорд, который держался 37 лет. Просто фантастика!

Ярослава Магучих взлетела выше всех в мире! Смотрите, как это было.

В мировой лёгкой атлетике произошло историческое событие. 7 июля 2024-го пал один из старейших мировых рекордов. Украинка Ярослава Магучих преодолела планку на такой высоте, которая ещё никому не покорялась.

№1 в прыжковом секторе

Ярославе – 22 года, и она всё больше раскрывается как мировая звезда мировой лёгкой атлетики. Её высочайший потенциал был заметен ещё в конце 2010-х, когда её главной соперницей в секторе была россиянка Мария Ласицкене, но украинке будто бы всё время чего-то не хватало.

Может быть, не хватало соревновательного опыта, а он, как известно, нарабатывается. И вот в 2023 году на чемпионате мира в Будапеште Магучих впервые в своей карьере завоевала звание лучшей в мире.

Ярослава Магучих Фото: Zuma/TASS

Сейчас Ярослава – №1 в прыжковом секторе. Соперницы могут рассчитывать на победу, только если у неё что-то не складывается. Но на этапе Бриллиантовой лиги в Париже сложилось всё. Магучих оставила далеко позади всех соперниц (ближайшая преследовательница Никола Олислагерс остановилась лишь на 2,01) и решила попытаться побить рекорд.

Рекорд, которому было 37 лет

Болгарская спортсменка Стефка Костадинова в 1987 году на чемпионате мира перелетела через планку на высоте 2,09, и с тех пор никому не удавалось превзойти достижение чемпионки, которой в 2025-м уже будет 60.

Ближе всего к тому, чтобы превзойти это достижение, была хорватская спортсменка Бланка Влашич – чемпионка мира 2007 и 2009 годов. Она несколько раз ставила планку на 2,10, но ни разу её не перелетала.

Российским поклонникам прыжков в высоту, безусловно, очень хотелось, чтобы новое мировое достижение установила Мария Ласицкене – олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира. Однако она взлетала лишь на 2,08. А потом её блистательная карьера была, по сути, прервана отстранением легкоатлетов, а потом и всех наших спортсменов.

Магучих же сделала то, что не удалось Влашич и Ласицкене.

И радостно, и грустно

Высоту она взяла с первой попытки. Посмотрите, как это было:

Все права на видео принадлежат Wanda Diamond League. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

Ярославе можно только аплодировать. Забыть о политическом контексте и поздравить. Она сделала то, что долгое время казалось невозможным.

Безусловно, этот результат придаст ей уверенности. Впереди Олимпиада, куда Ярослава едет безоговорочным фаворитом. В Париже она должна выигрывать первое в своей карьере золото Игр. А потом – начинать гонку за вторым.

За Ярославу радостно. А за наш спорт – грустно.

В секторе очень не хватает Марии Ласицкене и других наших девушек. Когда они сражались и с соперницами, и с планкой на запредельных высотах, и сражение за мировой рекорд играло совсем другими красками.

Но пока всё так, как есть. В Париже праздник – и без нас.