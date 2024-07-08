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Этап Бриллиантовой лиги в Париже: результаты, два мировых рекорда от Магучих и Кипьегон, видео лучших моментов

Легкоатлеты сокрушили два мировых рекорда за один вечер. На Олимпиаде будет ещё круче?
Татьяна Постникова
Этап Бриллиантовой лиги в Париже
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Этот этап Бриллиантовой лиги во Франции запомнится надолго!

На заключительном этапе Бриллиантовой лиги перед Олимпиадой творилось сумасшествие. За один вечер в Париже, где через три недели пройдут Игры, легкоатлеты побили два мировых рекорда, устроили замес в мужском забеге на 800 метров и показали удивительный фотофиниш в беге с препятствиями. Неужели на Олимпиаде будет ещё круче?!

Все права на видео принадлежат Wanda Diamond League. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале турнира

«Я знала, что мировой возможен»

Началась Бриллиантовая лига в Париже с сенсации. Прыгунья в высоту Ярослава Магучих снесла один из старейших мировых рекордов в лёгкой атлетике. Украинка с запасом преодолела планку в 2,10 м, на сантиметр улучшив достижение Стефки Костадиновой, установленное в 1987 году.

«Когда я ехала на этот турнир, у меня было ощущение, что я могу прыгнуть на 2,07 м, а может быть, и на 2,10 м. Наконец-то я вписала Украину в историю мировой лёгкой атлетики», – сказала Магучих после соревнований.

Второе место заняла Никола Олислагерс (2,01), третье – Анжелина Топич (1,98).

Как Магучих побила мировой рекорд 37-летней давности:
Украинская прыгунья побила мировой рекорд, который держался 37 лет. Просто фантастика!
Украинская прыгунья побила мировой рекорд, который держался 37 лет. Просто фантастика!

Удивительно, но менее чем через час пал ещё один мировой рекорд. Триумфатором в этот раз стала Фаит Кипьегон. В забеге на 1500 м кенийка улучшила собственное прошлогоднее достижение на 0,07 секунды. Кипьегон финишировала с результатом 3.49,04.

«Я знала, что мировой рекорд возможен, потому что недавно я очень быстро бегала в Кении (Кипьегон показала 3.53,98 на национальном олимпийском отборе. – Прим. «Чемпионата»). Я приехала сюда, чтобы просто пробежать свою дистанцию и посмотреть, в какой форме я нахожусь, прежде чем буду защищать свой титул на Олимпийских играх», – пояснила Фаит.

Борьбу кенийке пыталась навязать Джессика Халл. Сперва австралийке это удавалось, но в итоге она не выдержала темп лидера. Спортсменка стала второй с результатом 3.50,83, установив рекорд Океании. Бронзу завоевала Лора Мьюр (3.53,79). И вот ещё удивительный факт: впервые в истории 12 легкоатлеток финишировали быстрее четырёх минут!

Прошлый рекорд на 1500 м Кипьегон установила в 2023 году:
Кенийская бегунья установила уникальный рекорд. Соперницы вместе обнимали её на финише
Кенийская бегунья установила уникальный рекорд. Соперницы вместе обнимали её на финише

Близок к очередному мировому рекорду был и Арман Дюплантис. Швед в очередной раз хотел взять планку 6,25 м и был довольно близок к своей цели, но улучшить результат, установленный в начале сезона, у него не вышло. Хотя Арман с лёгкостью забрал золото, преодолев шесть метров. У ближайшего преследователя Сэма Кендрикса результат 5,95 м.

«Я знаю, что могу выступить лучше»

На этом крутые истории в Париже не закончились. В забеге на 800 м мужчины выдали дикую схватку. Пейсмейкер задал очень высокий темп, и к половине дистанции легкоатлеты подходили с временем 48,79 секунды. Лидерам – Джамелю Седжати, Эммануэлу Ваньоньи, Габриэлю Туалю – удалось сохранить такую скорость. Спортсмены бежали очень плотно, и всё решилось на финишной прямой. Первым стал алжирец, выдав лучший результат сезона в мире – 1.41,56. От мирового рекорда Седжати отделили 0,65 секунды!

Джамель Седжати

Джамель Седжати

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Второе место занял кениец (1.41,58), а третье – француз (1.41,61). Ваньони и Туаль показали лучшие личные результаты, а Габриэль ещё и обновил рекорд Франции. Впервые в истории сразу три атлета закончили дистанцию быстрее чем за 1,42 минуты, а шесть человек – быстрее чем 1,43 минуты!

«Я доволен своим забегом и знаю, что могу выступить на Олимпийских играх в Париже ещё лучше», – подвёл итоги яркого дня Джамель Седжати.

В прошлом году этап Бриллиантовой лиги в Париже тоже был щедрым на мировые рекорды:
Это какая-то фантастика! В лёгкой атлетике побили три мировых рекорда за один вечер
Это какая-то фантастика! В лёгкой атлетике побили три мировых рекорда за один вечер

Не меньшей красоты раздали и легкоатлеты в забеге на 3000 м с препятствиями. Эфиоп Абрам Сайм и кениец Амос Серем финишировали с одинаковым временем – 8.02,36. Судьям пришлось обратиться к фотофинишу. Победу отдали Сайму, который опередил Серема всего на 0,002 (!) секунды. Тройку призёров замкнул Абрахам Кибивот (8.06,70). Более того, оставшиеся спортсмены из топ-6 обновили национальные рекорды.

Париж уже стал местом притяжения удивительных результатов в соревнованиях по лёгкой атлетике. Кажется, теперь все ждут, что и на Олимпийских играх через пару недель спортсмены тоже дадут жару!

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