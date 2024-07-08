Легкоатлеты сокрушили два мировых рекорда за один вечер. На Олимпиаде будет ещё круче?

На заключительном этапе Бриллиантовой лиги перед Олимпиадой творилось сумасшествие. За один вечер в Париже, где через три недели пройдут Игры, легкоатлеты побили два мировых рекорда, устроили замес в мужском забеге на 800 метров и показали удивительный фотофиниш в беге с препятствиями. Неужели на Олимпиаде будет ещё круче?!

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«Я знала, что мировой возможен»

Началась Бриллиантовая лига в Париже с сенсации. Прыгунья в высоту Ярослава Магучих снесла один из старейших мировых рекордов в лёгкой атлетике. Украинка с запасом преодолела планку в 2,10 м, на сантиметр улучшив достижение Стефки Костадиновой, установленное в 1987 году.

«Когда я ехала на этот турнир, у меня было ощущение, что я могу прыгнуть на 2,07 м, а может быть, и на 2,10 м. Наконец-то я вписала Украину в историю мировой лёгкой атлетики», – сказала Магучих после соревнований.

Второе место заняла Никола Олислагерс (2,01), третье – Анжелина Топич (1,98).

Удивительно, но менее чем через час пал ещё один мировой рекорд. Триумфатором в этот раз стала Фаит Кипьегон. В забеге на 1500 м кенийка улучшила собственное прошлогоднее достижение на 0,07 секунды. Кипьегон финишировала с результатом 3.49,04.

«Я знала, что мировой рекорд возможен, потому что недавно я очень быстро бегала в Кении (Кипьегон показала 3.53,98 на национальном олимпийском отборе. – Прим. «Чемпионата»). Я приехала сюда, чтобы просто пробежать свою дистанцию и посмотреть, в какой форме я нахожусь, прежде чем буду защищать свой титул на Олимпийских играх», – пояснила Фаит.

Борьбу кенийке пыталась навязать Джессика Халл. Сперва австралийке это удавалось, но в итоге она не выдержала темп лидера. Спортсменка стала второй с результатом 3.50,83, установив рекорд Океании. Бронзу завоевала Лора Мьюр (3.53,79). И вот ещё удивительный факт: впервые в истории 12 легкоатлеток финишировали быстрее четырёх минут!

Близок к очередному мировому рекорду был и Арман Дюплантис. Швед в очередной раз хотел взять планку 6,25 м и был довольно близок к своей цели, но улучшить результат, установленный в начале сезона, у него не вышло. Хотя Арман с лёгкостью забрал золото, преодолев шесть метров. У ближайшего преследователя Сэма Кендрикса результат 5,95 м.

«Я знаю, что могу выступить лучше»

На этом крутые истории в Париже не закончились. В забеге на 800 м мужчины выдали дикую схватку. Пейсмейкер задал очень высокий темп, и к половине дистанции легкоатлеты подходили с временем 48,79 секунды. Лидерам – Джамелю Седжати, Эммануэлу Ваньоньи, Габриэлю Туалю – удалось сохранить такую скорость. Спортсмены бежали очень плотно, и всё решилось на финишной прямой. Первым стал алжирец, выдав лучший результат сезона в мире – 1.41,56. От мирового рекорда Седжати отделили 0,65 секунды!

Джамель Седжати Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Второе место занял кениец (1.41,58), а третье – француз (1.41,61). Ваньони и Туаль показали лучшие личные результаты, а Габриэль ещё и обновил рекорд Франции. Впервые в истории сразу три атлета закончили дистанцию быстрее чем за 1,42 минуты, а шесть человек – быстрее чем 1,43 минуты!

«Я доволен своим забегом и знаю, что могу выступить на Олимпийских играх в Париже ещё лучше», – подвёл итоги яркого дня Джамель Седжати.

Не меньшей красоты раздали и легкоатлеты в забеге на 3000 м с препятствиями. Эфиоп Абрам Сайм и кениец Амос Серем финишировали с одинаковым временем – 8.02,36. Судьям пришлось обратиться к фотофинишу. Победу отдали Сайму, который опередил Серема всего на 0,002 (!) секунды. Тройку призёров замкнул Абрахам Кибивот (8.06,70). Более того, оставшиеся спортсмены из топ-6 обновили национальные рекорды.

Париж уже стал местом притяжения удивительных результатов в соревнованиях по лёгкой атлетике. Кажется, теперь все ждут, что и на Олимпийских играх через пару недель спортсмены тоже дадут жару!