Два суперрекорда и страшная травма. Чем запомнился Кубок России по лёгкой атлетике

На женской стометровке впервые со времён Ирины Приваловой российская бегунья была близка к тому, чтобы выбежать из 11 секунд, на дистанции 1500 м установлен личный рекорд, в прыжках в высоту выполнен олимпийский норматив, а чемпион в прыжках в длину получил тяжёлую травму в последней попытке – таковые главные итоги Кубка России в Чебоксарах.

Макаренко — с лучшим результатом в карьере и олимпийским нормативом

Кристина Макаренко – суперзвезда российского женского спринта. Но её результаты до Кубка России не позволяли сказать, что Кристина могла бы побороться даже за попадание в финал крупных международных соревнований – хотя бы в плане виртуального сравнения с тем, как бегут соперницы.

Но в Чебоксарах всё сошлось. Она великолепно ушла из колодок и додержала высочайшую скорость до самого финиша. В итоге на табло после уточнений высветился результат 11,01! Так быстро в России не бегали со времён Ирины Приваловой, которая свои лучшие достижения в спринтерском беге показывала в прошлом веке.

11,01 – это новый личный рекорд Кристины, который лучше олимпийского норматива на 0,06 и быстрее, чем бегала в своё время комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская. И это уже результат, с которым действительно можно бегать на международных стартах и не вылететь в предварительном забеге.

Чермошанский — с победой и нелепой травмой в лучшем сезоне в карьере

Прыгун в длину Артём Чермошанский в нынешнем сезоне пробил отметку в восемь метров и стабильно прыгал дальше (его личный рекорд – 8,18) на разных соревнованиях. В том числе и в Чебоксарах, где в лучшей попытке улетел на 8,03. В этом секторе у парней шла жаркая борьба, и в этой борьбе Данил Чечела тоже улетел за эту отметку, установив личный рекорд – 8,01.

Но к последней попытке Чермошанского всё было решено. Артём выиграл соревнования и мог вообще отказаться от заключительного прыжка. Однако он решил прыгать, уже во время разбега передумал, пробежался по песку, а в итоге…

Права на видео принадлежат Всероссийской федерации лёгкой атлетики

В итоге – тяжёлая травма. Быстрая госпитализация, операция. Вывих колена врачи вправили, но теперь спортсмен ждёт диагноз по связкам, чтобы понять, сколько именно продлится восстановление. Лучший сезон в карьере Артём завершил не так, как планировал. Но он должен вернуться ещё сильнее.

Аплачкина — с личным рекордом после бега в одиночестве

Лидер сборной России в беге на 1500 м и победительница массы забегов на шоссе на разных дистанциях Светлана Аплачкина в столице Чувашии решила бежать на время – обычно она строит забеги иначе.

И эта тактика оставила её в одиночестве уже после первого круга. Светлана додержала темп и установила личный рекорд — 4.04,29, более чем на секунду перекрыв своё достижение 2022 года. Это очень круто, но буквально за пару дней до этого кенийка Фаит Кипьегон установила мировой рекорд на этой же дистанции, пробежав на 15 секунд быстрее.

Но дело даже не в результате фантастической кенийки, а в том, что в попытке удержаться за ней участницы забега на этапе Бриллиантовой лиги в Париже били свои достижения. Нет сомнений, что Аплачкина выбежала бы из четырёх минут, будь уровень конкуренции выше. Однако шансов выступить на международных стартах на данный момент нет.

Соловьёв прыгнул выше Моргунова, а Тангара пробежала на четыре пятёрки

Из остальных результатов можно выделить победу в прыжках с шестом Александра Соловьёва. В очной борьбе он обыграл лучшего шестовика России Тимура Моргунова. Результат Соловьёва – 5,83 м, что на один сантиметр выше олимпийского норматива, и для Александра это личный рекорд. Он пробовал преодолеть и 5,90, но пока неудачно.

Эмилия Тангара в беге на 400 м с барьерами показала самый красивый результата всего турнира, остановив секундомер на отсечке 55,55, это всего на две сотых хуже её лучшего в карьере результата. В прыжках в высоту у женщин победила Мария Кочанова, преодолевшая планку на отметке 1,97 м – крепкий результат международного уровня и тоже олимпийский норматив. Правда, попасть на Олимпиаду Марии он уже никак не поможет.