«Я плакала несколько дней». Российская гандболистка покинула лучший клуб мира из-за денег

«Месси женского гандбола» Анна Вяхирева перешла из норвежского клуба «Кристиансанд Вайперс» во французский «Брест». Этот трансфер стал уникальным: за россиянку заплатили рекордные € 170 тыс.

Продажа Вяхиревой была необходима «Вайперс» для выживания.

«Нам нужны деньги»

Анна Вяхирева перебралась в «Кристиансанд Вайперс» в 2022 году. Тогда россиянка объяснила трансфер желанием осуществить мечту – выиграть Лигу чемпионов. В составе норвежского клуба Вяхирева действительно стала победительницей ЛЧ (2023), двукратной чемпионкой Норвегии (2023, 2024), двукратной обладательницей Кубка Норвегии (2023, 2024). Кроме того, Анна получила множество личных наград. Россиянка стала лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – 2023/2024, членом символической сборной турнира, лучшей полусредней в Европе – 2023/2024, лучшим игроком ЛЧ-2022/2023, игроком года в Норвегии. И это лишь самые важные награды Вяхиревой!

Тем не менее «Вайперс» летом 2024 года был вынужден продать Анну. Ещё в феврале у клуба возникли серьёзные финансовые проблемы. Об этом открыто рассказал генеральный директор Бенедиктe Лойланд.

«Проблема важная. Чтобы избежать банкротства, нам нужны деньги. Я не могу назвать точную сумму, но она немалая. Нам придётся подождать ответа от потенциальных спонсоров. Некоторым нужно время, чтобы всё обдумать. Нам хотелось бы внимания предприятий и фирм, которые могут нам помочь.

В прошлом году у нас произошёл огромный рост транспортных расходов. Норвежская крона сейчас не самая сильная валюта, у нас много расходов в евро. С этим приходится сталкиваться всем командам, играющим в Лиге чемпионов. В нашей стране сейчас тяжёлые времена, несколько наших партнёров уже обанкротились. Мы находимся в сложной ситуации, но ищем пути решения проблем, ведём диалог и с муниципалитетом».

Анна Вяхирева Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Тогда же «Кристиансанд» опубликовал обращение к болельщикам, попросив пожертвовать по 20 норвежских крон (около 165,39 рублей). Письмо подписали все гандболистки клуба, в том числе и Вяхирева. Ответственным лицом за сбор средств была назначена полусредняя Ясмина Робертс.

«У вас есть 20 крон? Такая крепкая связка, как гандбол и «гадюки», может перестать существовать, если мы не соберём деньги сейчас. Игроки могут остаться без клуба и контрактов. Мы всё ещё хотим дать шанс своей мечте и показать, что она может стать реальностью. Гандбол — командный вид спорта, поэтому мы знаем, какими сильными можно быть, если действовать вместе. Если каждый норвежец поделится с нами 20 кронами, то мы будем спасены. Если не получится, мы всё равно попытаемся. Один человек не может всё, но вместе мы можем что-то», – говорилось в письме.

Увы, собрать получилось лишь 64,2 тысячи крон из желаемых 500.

«Ситуация не оставила нам выбора»

Тогда к делу подключились сами гандболистки. Они стали обзванивать местные компании, предлагая им стать спонсорами «гадюк». Активно в этом участвовала и Вяхирева.

«То, что игроки сами стали обзванивать компании, — невероятно! Чемпионы мира сидели и звонили фирмам, чтобы узнать, смогут ли они поддержать нас тысячей или 10 тысячами крон. Это невероятно. Нет таких слов, чтобы их достаточно похвалить. Они не только крутые гандболистки, победившие три раза подряд в Лиге чемпионов, но и такие же классные люди вне площадки», — говорил Лойланд.

Вскоре «Вайперс» удалось найти спонсоров, а игроки и тренеры согласились пойти на понижение зарплаты. Казалось, что всё вновь стало хорошо, но 9 июля «Кристиансанд» ошарашил болельщиков новостью о продаже Вяхиревой в «Брест» ради спасения клуба от банкротства.

«Долгое время мы хотели избежать продажи Анны, но тяжёлая финансовая ситуация не оставила нам другого выбора. Правление обязано сделать всё для выживания клуба. «Вайперс» слишком долго находились в убытке. Мы обязаны, как и Норвежская гандбольная ассоциация, добиться положительных финансовых показателей в этом году и получить дополнительные средства в следующем году.

Анна — фантастический игрок, нам будет её не хватать. Она настоящий волшебник на площадке. Весь клуб благодарит Анну за время, проведенное в «Вайперс». Мы хотели бы пожелать ей удачи в «Бресте»», – заявил председатель правления команды Питер Сковхольт Гитмарк.

В конце обращения Гитмарк оставил свой номер телефона, чтобы болельщики могли позвонить ему и удостовериться в необходимости продажи Анны.

«Я чувствовала себя игрушкой»

Пока в Норвегии горюют из-за ухода лучшего игрока, во Франции ликуют. Тем более что контракт Вяхиревой с «Брестом» рассчитан на два года.

«Трансфер Анны Вяхиревой завершает комплектование команды на сезон-2024/2025. Анна — выдающийся игрок, который принесёт нам очень много пользы, во-первых, с точки зрения опыта, а во-вторых, благодаря своей ловкости, скорости, дальновидности и универсальности, которые создадут нам новые тактические возможности. Так что с большим удовольствием ждём Анну, настоящего гения гандбола», — пояснил главный тренер «Бреста» Рафаэль Тервель.

Вот только сама Вяхирева не разделяет такого восторга. Анна, говорившая, что чувствует себя счастливой в Норвегии, тяжело отреагировала на свой трансфер из «Вайперс».

«На меня была возложена ответственность: либо уйти, либо поставить клуб в ужасное финансовое положение… Я плакала несколько дней. Переход из «Кристиансанда» в «Брест» — это самое печальное. Мои девочки, мои подруги… Просто грустно.

Сначала я не могла в это поверить. Я думала, что всё ещё может сложиться по-другому, но, когда поняла, что всё серьёзно, была в шоке. Когда Питер получил предложение из «Бреста», он сказал моему агенту, что подождёт, чтобы увидеть суммы трансферов от других клубов, от которых у меня были предложения, потому что он не удовлетворён. Я чувствовала себя игрушкой», — призналась Вяхирева VG.

С учётом обстоятельств трансфера, в новом клубе адаптироваться Анне будет непросто. Но привыкнуть к новой команде Вяхиревой может помочь соотечественница Валерия Маслова. Надеемся, что в «Бресте» одна из лучших гандболисток мира сможет реализовать свой фантастический потенциал.