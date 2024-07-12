«Это невероятно». Африканский велогонщик творит сенсацию за сенсацией на «Тур де Франс»

Биньям Гирмай уже выиграл три этапа и стал лидером в очковой классификации. Никогда прежде африканцы не добивались таких успехов!

На «Тур де Франс» – 2024 случилась настоящая сенсация! 3 из 12 этапов многодневки выиграл гонщик из Эритреи Биньям Гирмай. 24-летний спортсмен, никогда не хватавший звёзд с неба, неожиданно проявляет себя лучше главных фаворитов «Большой петли».

На «Тур де Франс» Гирмай уже установил несколько исторических достижений, а теперь мчит к лидерству в очковой классификации. Вот это чудеса!

Звезда из Эритреи

Чтобы засиять на «Тур де Франс» — 2024, Биньям Гирмай прошёл непростой путь. Гонщик родился в африканской стране Эритрее – одной из беднейших в мире. Отец Биньяма был настоящим фанатом велоспорта. Он вместе с сыном каждый год смотрел «Тур де Франс», рассказывая мальчику о престижности и сложности этого вида спорта. Неудивительно, что у маленького Гирмая возникло желание сесть на велосипед.

Особое влияние на юного атлета оказывал двоюродный брат Мерон Темоше, который также занимался велоспортом. Он мотивировал Биньяма, а потом и вовсе помог ему попасть в программу развития талантливых спортсменов из стран третьего мира от UCI.

Биньям Гирмай Фото: Tim de Waele/Getty Images

В 2018 году Гирмай стал трёхкратным чемпионом Африки среди юниоров, а уже через год одержал первую профессиональную победу, выиграв третий этап многодневки La Tropicale Amissa Bongo в составе сборной Эритреи.

В 2020 году Биньям завоевал серебро на молодёжном чемпионате мира U23, взяв первую в истории Африки медаль на таком турнире. Спустя год гонщик из Эритреи подписал контракт с командой Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, за которую выступает до сих пор.

С тех пор результаты Гирмая постоянно улучшались. В 2022 году он стал первым темнокожим спортсменом, выигравшим этап многодневки «Гент — Вевельгем» и «Джиро д’Италия». Правда, тогда празднование триумфа омрачилось нелепой травмой на пьедестале.

В 2023 году Биньям стал полноправным членом своей команды. Он одержал победу на одном из этапов Volta a la Comunitat Valenciana и Тура Швейцарии, а также занял третье место на седьмом этапе «Тур де Франс».

Сезон-2024 гонщик из Эритреи начал прекрасно. На Tour Down Under Гирмай был вторым в очковой классификации, а на Surf Coast Classic – первым. Биньям должен был блеснуть и на «Джиро д’Италия», но спортсмен попал в один из завалов на старте многодневки и снялся с соревнований из-за повреждения бедра. Впрочем, уже спустя 10 дней после травмы африканец выиграл однодневку Circuit Franco-Belge.

«Огромная мотивация на всю карьеру»

Несмотря на такой отличный старт сезона, Гирмай никем не рассматривался в числе фаворитов «Тур де Франс» – 2024. Биньям нередко оказывался в числе призёров, но никогда не мог сравняться с элитой мирового велоспорта.

Но на «Большой петле» всё перевернулось. Гонщик из Эритреи вошёл в историю уже на третьем этапе многодневки. Гирмай одержал красивую победу в спринте на финише, став первым темнокожим спортсменом, которому удавалось выиграть на «Тур де Франс».

Биньям Гирмай Фото: Tim de Waele/Getty Images

«Теперь все поверят, что велогонщики из Африки могут быть успешными. Мы должны гордиться собой. Это наш момент, теперь мы часть большой игры», — сказал победитель The Guardian.

На этом триумф Биньяма не закончился. На шестом этапе эритреец стал вторым, уступив лишь Дилану Груневегену, и захватил лидерство в очковой классификации. А уже на восьмом этапе Гирмай оформил дубль, вновь придя к финишу первым. Теперь 24-летний атлет – единственный, кто побеждал на двух этапах «Тур де Франс» до первого дня отдыха.

«Выиграть две гонки – это невероятно. Я должен сказать спасибо богу за всё. Эту победу я должен посвятить моим матери и отцу, они верили в меня и оказали мне всю необходимую поддержку, чтобы я стал профессиональным велогонщиком. Я так горжусь!» – признался Гирмай после финиша.

А потом всё повторилось вновь. На 10-м этапе «Большой петли» Биньям занял второе место, уступив Йесперу Филипсену, а уже на 12-м этапе эритреец оформил хет-трик, выиграв в сложнейшем спринте. Благодаря отличному «развозу» от партнёра по команде Майка Тёниссена, Гирмай на финише опередил Ваута ван Арта и Паскаля Аккермана. На руку победителю сыграло и драматичное падение одного из лидеров Тадея Погачара.

«Выиграть три этапа… Я знал, как тяжело выиграть любой этап в профессиональных гонках, но сделать это на «Тур де Франс» – огромная мотивация на всю оставшуюся карьеру. Сейчас я нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Я просыпаюсь, смотрю в зеркало по утрам и говорю: «Давай сделаем это снова».

Биньям Гирмай Фото: Dario Belingheri/Getty Images

В этом году я единственный темнокожий гонщик в пелотоне, это неприятно, если честно, поэтому я хотел бы, чтобы таких, как я, было больше. Я не считаю велоспорт таким же всемирным видом спорта, как другие, поэтому очень рад продемонстрировать, что велоспорт стал более глобальным и мультинациональным. Я заметил, что в пелотоне появляется всё больше людей с других континентов, кроме Европы. Мои победы хорошо скажутся на велоспорте, особенно в Африке», — пояснил Гирмай Eurosport.

Сейчас Биньям лидирует в очковой классификации. Его отрыв от ближайшего преследователя Йеспера Филипсена – 107 очков. Если гонщику из Эритреи удастся и дальше попадать в топ-6 и побеждать, то у него будут все шансы сотворить сенсацию такого уровня, какой на «Тур де Франс» ещё не было.