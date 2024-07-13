«Это невероятно весело». Ингебригтсен сокрушил рекорд Европы перед Олимпиадой в Париже

Легкоатлеты продолжают давать жару перед Олимпиадой в Париже. На этапе Бриллиантовой лиги в Монако Якоб Ингебригтсен обновил рекорд Европы на 1500 м, Джессика Халл – мировой рекорд на 2000 м, Джамель Седжати выдал дикий результат на 800 м, а в забеге на 400 м с барьерами мощнейшие разборки устроили лучшие спортсмены мира.

«Это был захватывающий забег»

Первым значимым событием вечера стал забег на 400 м с барьерами. В нём участвовали Карстен Вархольм, Рай Бенджамин и Алисон Дос Сантос, поэтому получилась некая репетиция Олимпиады.

Три лучших легкоатлета мира устроили жёсткую зарубу с первых метров дистанции. Вскоре вперёд вырвались Вархольм и Бенджамин. Спортсмены настолько плотно шли друг за другом, что судьям даже пришлось смотреть фотофиниш для определения победителя.

Победу в итоге одержал американец (46,67), а норвежец занял второе место (46,73). Тройку призёров замкнул бразилец (47,18).

«Конечно, я ехал сюда побеждать. Я каждый раз стремлюсь к этому. Каждый раз я даю себе одно обещание: выдать всё, что у меня есть. Моя цель состоит в том, чтобы добиться ещё лучшего выступления на Олимпиаде в Париже. Я сегодня выступил хорошо. Это была равная схватка. Так будет и в Париже, где это действительно имеет значение.

Карстен Вархольм Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Что подумал, когда Рай оказался слева? Сначала я подумал, что смогу ответить ему. И я почти почувствовал, что это получилось, но он был силён. Он приехал сюда после нескольких соревнований в Соединённых Штатах, так что он был молодцом. Это был захватывающий забег», – сказал Вархольм NRK.

Примечательным этот забег стал не столько из-за напряжённой борьбы, сколько из-за поражения олимпийского чемпиона Вархольма. Карстен в этом сезоне проиграл всем соперникам, претендующим на медаль Игр. На этапе в Осло норвежец уступил Дос Сантосу, а теперь – Бенджамину. Кажется, при таких раскладах на Олимпиаде нас ждёт интригующий финал.

Крутой задел на Игры в Париже выдали и легкоатлеты на 800 м. На предыдущем этапе Бриллиантовой лиги такой забег завершился лучшим результатом сезона в мире от Джамеля Седжати (1.42,56) и тройкой призёров, показавших время меньше 1.42.

В Монако вышло ещё круче. Седжати обошёл всех на заключительном повороте и одержал красивейшую победу, скинув с результата недельной давности 0,10 секунды! Алжирец не только стал лучшим в этом сезоне, но и обновил рекорд Бриллиантовой лиги, державшийся с 2012 года. 12 лет назад Дэвид Рудиша выдал 1.41,54.

Второе место занял Мохамед Аттауи (1.42,04), а третье — Габриэль Туаль (1.42,10). Весь топ-6 преодолел дистанцию быстрее, чем за 1.43, а весь топ-10 – быстрее, чем за 1.44. Результаты – огонь!

«Все болели за меня»

Не обошлось в этот вечер в Монако и без более значимых рекордов. Джессика Халл сокрушила мировой рекорд на 2000 м. Эта дисциплина не олимпийская, но статуса достижения австралийки такой факт не умаляет.

Сперва пейсмейкеры задали не особо высокий темп, так что о рекорде никто не думал. Однако скорость росла, и вскоре стало ясно, что должно случиться нечто особенное. Халл чётко следовала за пейсмейкерами, а после их схода взяла всё в свои руки. Последний круг Джессика преодолела в одиночестве и пересекла финишную черту с результатом 5.19,70. Австралийка побила мировой рекорд (5.21,56), установленный Франсин Нийонсабой в 2021 году. Остальные призёры Мелисса Кортни-Брайант (5.26,08) и Эдина Джебиток (5.26,09) обновили лучшие результаты в истории своих стран.

Джессика Халл Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

«Это было невероятно. Когда я была одна на последнем круге, все болели за меня. Я определённо ощущала усталость после недели тренировок здесь. Поэтому сегодня целью было просто выдать максимум, даже если чувствую тяжесть в ногах. Я бежала в таком темпе и с таким уровнем усталости, какого у меня никогда раньше не было.

Наверняка есть женщины, которые могут пробежать быстрее 5.19, но я заняла своё место в учебниках истории. Я упорно бежала ради этого рекорда. Я очень усердно работала ради этого», – призналась Халл.

Завершился этап в Монако красотой от Якоба Ингебригтсена. Практически сразу было понятно, что норвежец идёт на рекорд: уж больно хороши были его секунды на промежуточных отметках. В итоге 23-летний спортсмен преодолел 1500 м за 3.26,73, обновив собственный лучший результат Европы (3.27,14). Кроме того, Якоб показал шестое время в мире.

Ингебригтсен выдал настолько крутой забег, что серебряный призёр финишировал лишь спустя две секунды. Тимоти Черуйот выдал 3.28,71. Тройку призёров замкнул Брайан Комен (3.28,80).

«Это расширение границ на дистанции 1500 метров. Понятно, что чем больше вы это делаете, тем лучше и лучше становится результат. 3.27 в первый раз вызывает тошноту, но теперь это очень приятно. Я чувствую себя довольно сильным, и лучшая часть гонки – середина. Я знаю, что мне есть над чем поработать в конце. Тело в порядке, и, когда я устанавливаю личное лучшее время, это невероятно весело», — пояснил Ингебригтсен.

20 июля в Великобритании пройдёт заключительный этап Бриллиантовой лиги перед Олимпиадой. После этого можно будет строить прогнозы на Париж.