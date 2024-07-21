Скандал на Бриллиантовой лиге в Лондоне. Олимпийский чемпион просто отказался выступать

В Лондоне завершился последний перед грядущими Олимпийскими играми в Париже этап Бриллиантовой лиги. В столице Великобритании было не так много звёзд, но атлеты всё-таки порадовали болельщиков крутыми выступлениями. Кроме рекордов, зрители увидели и драму с олимпийским чемпионом в прыжковом секторе. Что же произошло в Лондоне?

«С нетерпением жду Олимпиады»

Начался вечер с красоты от Фемке Бол. Неделю назад нидерландская легкоатлетка сокрушила рекорд Европы (50,95), а теперь – рекорд Бриллиантовой лиги. Бол пробежала 400 м с барьерами за 51,30, оторвавшись от ближайшей преследовательницы Шэмиер Литтл почти на 1,5 секунды. Кстати, Фемке показала четвёртый лучший результат в истории. Это ещё больше подогревает интригу в предстоящей битве Фемке с Сидни Маклафлин-Леврон за золото на Олимпиаде!

«Я действительно люблю бегать здесь, на этом стадионе. Я рада предстоящей Олимпиаде и с нетерпением жду забега с Сидни», – сказала Бол.

Следом огня раздали спортсменки на 400 м. Никиша Прайс обновила рекорд Бриллиантовой лиги и выдала лучший результат сезона в мире – 48,57. Второй финишную черту пересекла Наталия Качмарек (48,90), обновив рекорд Польши. Всего лишь седьмой раз в истории сразу две спортсменки выбежали из 49 секунд. Более того, весь топ-5 оказался быстрее 50 секунд!

«Это ошибка организаторов»

Параллельно с этим в прыжковом секторе разворачивалась драма. Олимпийский чемпион Мутаз Баршим снялся прямо перед соревнованиями по прыжкам в высоту. Уже позднее катарец обвинил во всём организаторов.

«Просто хотел, чтобы все знали, что я здоров, не получил травму. К сожалению, не смог выступить из-за ошибки организаторов, которые не позволили мне использовать свой подход в полной мере (было недостаточно места для разбега). Я ценю всю ту любовь и поддержку, которые получил сегодня, и мне жаль, что вы не смогли увидеть моё выступление. Увидимся в Париже!» — написал Баршим в социальных сетях.

Необычная и далеко не самая приятная история перед Олимпиадой, где Баршиму предстоит биться с Джанмарко Тамбери за золото. В Лондоне же победу одержал Хамиш Керр с результатом 2,30 метра.

Хамиш Керр Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

«Это было проявление храбрости»

Продолжила череду своих классных побед бегунья Кили Ходжкинсон. Без особого напряга британка выиграла забег на 800 м с шестым результатом в истории и национальным рекордом – 1.54,61. Кили вновь доказала, что является одной из главных претенденток на золото Парижа.

«Я просто хотела попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. Это было проявление храбрости и бесстрашия», – заявила счастливая Кили.

На этапе в Лондоне был установлен и очередной рекорд Европы. В забеге на 400 м Мэттью Хадсон-Смит выдал 43,74, побив своё же достижение (44,07), установленное в июне в Осло. Британец стал первым европейцем, кто выбежал из 44 секунд! Благодаря таким результатам Мэттью укрепил себя в статусе одного из фаворитов Олимпиады.

Завершили вечер два крутых спринтерских забега. У женщин на 200 м какую-то невероятную победу одержала Габриэль Томас. Бо́льшую часть забега в лидерах держалась Дина Эшер-Смит, а Томас шла за пределами тройки. Но на последних метрах всё резко изменилось: Габриэль рванула, обогнав британку, и первой пересекла финишную черту (21,82). Второе место заняла Жюльен Альфред (21,86), а Дина Эшер-Смит стала лишь третьей (22,07).

Такой забег Томас делает её одной из претенденток на подиум в Париже. Да, главной претенденткой на золото будет Шерика Джексон, но шансы на медаль точно есть и у остальных из-за отсутствия Ша'Карри Ричардсон.

У мужчин в забеге на 100 м личный рекорд установил Ноа Лайлз. Американец оторвался от соперников на отметке 60 м и финишировал с результатом 9,81, что на 0,02 секунды быстрее его предыдущего лучшего результата. В текущем сезоне быстрее Лайлза бежали лишь Кишейн Томпсон (9,77) и Фердинанд Оманьяла (9,79), а это значит – на Олимпиаде будет жарко.