«Не могу описать, насколько я счастлив». Лидер сезона переписал историю на «Тур де Франс»

Тадей Погачар – первый с 1998 года велогонщик, выигравший «Большую петлю» и «Джиро д’Италия» за один сезон.

Во Франции завершилась веломногодневка «Тур де Франс». Крутейшую победу в общем зачёте одержал Тадей Погачар. Словенец не оставил шанса ни Йонасу Вингегору, ни Ремко Эвенепулу и выиграл свою третью «Большую петлю»!

Вообще, на многодневке, помимо доминирования Погачара, произошло много интересного: рекордная победа ветерана Марка Кавендиша, чудо Биньяма Гирмая, драматичное снятие Александра Власова. Огонь, а не гонка!

«В этом году всё было идеально»

«Тур де Франс» – 2024 традиционно должен был стать вершиной борьбы двух лучших велогонщиков в текущем сезоне: Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и Йонаса Вингегора (Visma — Lease a Bike). Словенец с датчанином уже несколько лет подряд зарубаются на «Большой петле». В итоге к старту гонки сезона-2024 у каждого оказалось по две победы в генеральной классификации многодневки. Этим летом один из них должен был вырваться вперёд.

Йонас Вингегор Фото: Dario Belingheri/Getty Images

Но напряжённой борьбы не вышло. Погачар захватил лидерство в генеральной классификации с четвёртого этапа и удерживал его до конца. Словенцу помогли шесть побед на этапах, в том числе три подряд в концовке. Вингегор же за весь «Тур де Франс» смог выиграть лишь один этап.

Помешать Тадею взять третий титул «Большой петли» не смогли и Ремко Эвенепул (Soudal — Quick Step) с Приможем Рогличем (Red Bull — BORA – hansgrohe). Отсутствие борьбы связано с тем, что Эвенепул, Роглич и Вингегор получили травмы в апреле в завале на «Туре страны Басков». Ремко и Йонас сломали ключицы и рёбра, Примож отделался сильными ушибами. Из-за восстановления все трое пропустили часть подготовки к «Тур де Франс».

В итоге Погачар одержал относительно лёгкую победу как в последнем заезде, так и во всей многодневке. Словенец финишировал в разделке с огромным преимуществом в 1.03 над Вингегором. Тройку призёров замкнул Эвенепул, отставший от победителя на 1.14.

В генеральной квалификации тройка получилась точно такой же. Тадей – первый (82:38.56), Йонас – второй (+6.17), Эвенепул, ставший победителем молодёжной классификации, – третий (+9.18). Словенец при этом повторил особое достижение – он стал седьмым человеком, кто за один год выиграл и «Тур де Франс», и «Джиро». Такое раньше удавалось Эдди Мерксу, Жаку Анкетилю, Мигелю Индурайну, Фаусто Коппи, Бернару Ино и Марко Пантани. При этом последний раз подобное случалось ещё в 1998 году!

«Я очень счастлив, не могу описать, насколько я счастлив. Последние два тяжёлых года на «Тур де Франс» у меня всегда были какие-то ошибки, а в этом году всё сложилось идеально. Это невероятно! Это первый Гранд-тур, на котором я был абсолютно уверен в себе каждый день. Даже на «Джиро», я помню, у меня был один плохой день, – рассказывал победитель Eurosport.

Тадей Погачар Фото: Jean Catuffe/Getty Images

«Эта многодневка была потрясающей, я наслаждался ей с первого до последнего дня. У меня была такая огромная поддержка. Я просто не мог никого подвести, поэтому тоже наслаждался ей ради них. Такое соревнование с Ремко, Йонасом, Приможем было просто невероятным, и молодых ребят становится всё больше. По-моему, это прекрасно», — добавил Тадей.

Погачар рассказал, что хочет замахнуться и на «Тройную корону»:

«Моя следующая цель? Ван дер Пул выглядит очень хорошо в майке чемпиона мира, но я хочу отобрать её у него. Я хочу один раз надеть на спину радужную майку, но у меня ещё есть на это время», – признался гонщик.

Пока лишь два велосипедиста в истории выигрывали «Тройную корону»: Эдди Меркс и Стивен Роуч. Последний раз один спортсмен выигрывал и «Джиро», и «Тур де Франс», и чемпионат мира за один сезон аж в 1987 году.

«Это огромная мотивация»

Внимание к себе привлекли и победители других классификаций «Тур де Франс». Довольно неожиданно лучшим в очковом зачёте стал Биньям Гирмай (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Гонщик из Эритреи стал лидером классификации с пятого этапа и удержался на вершине. В итоге Гирмай опередил Джаспера Филипсена (Alpecin–Deceuninck) на 33 очка.

Биньям вписал своё имя в историю. Он стал первым темнокожим и первым африканцем, выигравшим очковую классификацию и три этапа «ТдФ».

«Выиграть три этапа… Я знал, как тяжело выиграть любой этап в профессиональных гонках на таком уровне, но сделать это на «Тур де Франс» – огромная мотивация для меня на всю оставшуюся карьеру. Сейчас я нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Я просыпаюсь, смотрю в зеркало по утрам и говорю: «Давай сделаем это снова», – признавался Биньям.

В горной классификации лучшим стал Ричард Карапас (EF Education-EasyPost). Эквадорец вырвал майку в горошек у Погачара буквально на последних этапах. Решающей стала победа на участке от Сен-Поль-Труа-Шато до Супердеволю. Карапас в итоге опередил Погачара на 25 очков и стал первым эквадорцем, побеждавшим в какой-либо классификации на «Тур де Франс».

Командный зачёт выиграла UAE Team Emirates. В её составе награду получил и экс-россиянин Павел Сиваков, который с 2022 года представляет на турнирах Францию. В генеральной классификации Сиваков стал 15-м.

Увы, для другого гонщика из России «Тур де Франс» вообще не задался. Александр Власов (Red Bull — BORA — hansgrohe) попал в завал на девятом этапе многодневки и сломал лодыжку. Продолжить гонку с травмой россиянин не смог. А перед этим Власов занимал 10-е место в генеральной классификации и имел все шансы остаться в десятке лучших к концу «Большой петли».

Александр Власов Фото: Dario Belingheri/Getty Images

«Мы знали, что нужно идти ва-банк»

Но, пожалуй, самым знаменательным среди эпизодических событий многодневки стал рекорд Марка Кавендиша. В прошлом году британский ветеран гнался за 35-й победой на «Тур де Франс», чтобы обойти легендарного Эдди Меркса. Марк был близок к своей мечте в своём заключительном сезоне в профессиональной карьере, но на одном из этапов «Большой петли» попал в завал и сломал ключицу, из-за чего был вынужден сняться с гонки.

Тогда генеральный менеджер Astana Qazaqstan Александр Винокуров предложил Кавендишу продлить контракт ещё на год, чтобы побить рекорд. Марк согласился и в итоге воплотил свою мечту в жизнь.

На пятом этапе «Тур де Франс» британец одержал красивейшую победу, опередив всех в финишном створе. Поразительно, что буквально на последних метрах дистанции у Кавендиша слетела цепь, но эта поломка не помешала Марку стать первым и установить историческое достижение.

«Я не верю! В этом году команда сделала большую ставку на меня, чтобы приехать сюда и попытаться выиграть хотя бы один этап. Мы знали, что нужно идти ва-банк, и мы это сделали», – заявил британец Independent.

Марк Кавендиш Фото: Tim de Waele/Getty Images

На финише рекордсмена приветствовал Винокуров, веривший в Кавендиша до конца. И это было очень символично, потому что у Александра и Марка особые отношения. Перед ОИ-2012 в Лондоне все отдавали золото в групповой гонке британцу. Тогда Кавендиш находился в отличной форме, команда отлично помогала своему лидеру, а трасса была словно сделана под Марка. Но победу тогда одержал Винокуров. А 12 лет спустя именно Александр стал тем человеком, кто помог Кавендишу воплотить его мечту в жизнь.

Теперь Марк может спокойно завершить карьеру. Велогонщик уже сказал журналистам, что текущий сезон может стать последним для него.

«Вероятно, это мой последний сезон. В конце концов, сегодня я просто наслаждался этим. Сегодня я не чувствовал никакого давления, что странно для заключительного этапа «Тура». Знал, что моя семья ждёт меня на финише. Я просто впитывал это. Вчера выплеснул все свои эмоции, а сегодня смог просто по-настоящему насладиться», – признался Кавендиш.