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Бейсбольный клуб проводил на пенсию собаку
Бейсбольный клуб проводил на пенсию собаку
В бейсбольном «Клирвотер Трэшерз» проводили на пенсию свой талисман — собаку Лайлу. Животное шесть лет проработало в клубе, таская биты и мячи во время матчей. Смотрите, какие милые проводы устроили Лайле!
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Любимица
Любимица
В низших бейсбольных лигах нередко встречаются псы-талисманы, которые во время матчей носят биты и мячи. Вот и 13-летняя Лайла долгие годы работала на этой должности и стала настоящей любимицей фанатов.
Праздничный торт
Праздничный торт
Свой последний рабочий день собака провела под аплодисменты трибун, а в конце получила торт в виде косточки.
Бейсбольный клуб проводил на пенсию свой талисман — собаку. Милое видео
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