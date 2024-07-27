Ян Непомнящий внезапно сокрушил Магнуса Карлсена. Оцените эту красивую контратаку!

Шахматный мир в конце 2024 года ожидает матч на первенство мира между чемпионом мира Дин Лижэнем (Китай) и претендентом Гукешем Доммараджу (Индия), следующий же отборочный цикл стартует только в 2025 году, а пока элита продолжает развлекать себя турнирами как вживую, так и Интернете.

Например, на сайте Chess.com (он заблокирован в России, но этом не мешает выступать там практически всем ведущим гроссмейстерам страны) регулярно проходят представительные турниры по быстрым шахматам. Недавно, например, подобный турнир выиграл россиянин Александр Грищук.

В июле же состоялся так называемый CranchLab Masters, в главном турнире которого на старт вышли экс-чемпион мира и лидер мирового рейтинг-листа Магнус Карлсен (Норвегия), Алиреза Фируджа и Максим Вашье-Лаграв (оба – Франция), Фабиано Каруана и Уэсли Со (оба – США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и россияне Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин.

Формула турнира – нокаут с двойным выбыванием. Проиграл один раз – получаешь ещё один шанс вернуться в борьбу. В четвертьфиналах нашим шахматистам пришлось тяжело – Ян уступил со счётом 0:3 Карлсену, а Дмитрий в упорной борьбе проиграл Вашье-Лаграву 1,5:2,5. Однако в следующей стадии турнир Магнус сам оказался в «сетке проигравших», потерпев поражение от рук поймавшего кураж француза. Но стоит отметить, что недавно у величайшего шахматиста всех времён и народов умерла мама. Норвежец даже снялся с этапа Grand Chess Tour в Бухаресте – безусловно, это всё оказывало влияние на состояние и игровую форму Карлсена.

В борьбе, где уже не было права на вторую ошибку, Непомнящий сумел одолеть Андрейкина 1,5:0,5 и вернуться в битву за высокие места, где сокрушил мощным ударом Ян-Кшиштофа Дуду. Между тем Магнус одолел со счётом 2:1 Уэсли Со. И соперники по матчу на мировую корону 2021 года сошлись на узкой тропке – лишь один мог продолжить борьбу за победу в соревновании с мощным французским дуэтом: к этому моменту Максим Вашье-Лаграв и Алиреза Фируджа крушили всех своих соперников.

Конечно, Карлсен – это неудобный соперник для любого шахматиста в мире, но для Непомнящего он является самым главным раздражителем. Бывает, что Ян проигрывает Магнусу крупно (как случилось в четвертьфинале), общий счёт встреч явно не в пользу Непомнящего, но под настроение лидер российских шахмат может собраться и провести против норвежца блестящий поединок. Причём это случается и в блице с рапидом, где Карлсен остаётся бессменным чемпионом мира, в отличие от классики, в которой он сдал титул.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

Итак, противостояние Карлсен – Непомнящий – это всегда интересно, тем более Ян жаждал реванша за недавнюю осечку на стартовой стадии.

Первые партии прошли с давлением фаворита – Магнус наступал, но Непо стоял как скала на своих оборонительных рубежах!

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия). первая партия

Ян Непомнящий (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия). вторая партия

Зачастую бывает так, что Магнус раздражается, когда очень хочет выиграть, но не может. После двух стартовых ничьих, видимо, Карлсен поставил себе задачу во чтобы то ни стало выиграть третью партию! И тут Непомнящий сумел в нужный момент поймать своего могучего противника на контратаке!

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия). третья партия

Итоговый счёт – 2:1 в пользу Непомнящего! Настоящая сенсация! Чтобы вспомнить, когда ещё Карлсен в таких турнирах не попадал даже в тройку, нужно сильно постараться. Только, к сожалению, битва со скандинавом отняла у россиянина все последние запасы энергии – в следующем туре он уступил Алирезе Фирудже и остался с бронзой вслед за парой французов. Но то, что Ян Непомнящий всё ещё полон амбиций и постарается снова дойти до чемпионского матча – очевидно. И победа над хоть и находящимся «вне зачёта» по классике Карлсеном должна придать ему новых сил.