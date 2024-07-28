В российских шахматах разразился читерский скандал. И неужели никого не накажут?

Проблема читерства продолжает оставаться одной из основных в мире шахмат. Если при игре вживую интерес публики к ней эпизодически вспыхивает, а потом затухает, то в интернете уже почти все гроссмейстеры относятся к некоторым коллегам с подозрением. Экс-чемпион мира Владимир Крамник и вовсе выступил в крестовый поход против читерства, каждый день делясь своими новыми соображениями и расследованиями на этот счёт, и даже провел матч против обвиняемого им молодого перуанца Хосе Мартинеса Алькантары. Который, правда, проиграл. Целую серию видео на данную тему опубликовал на своём канале на YouTube и сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Проблема стоит очень остро.

Онлайн-платформы идут на всё новые и новые шаги, чтобы как-то отрегулировать ситуацию: и заставляют шахматистов играть с камерами, и разрабатывают алгоритмы, отслеживающие нечестные действия. Но технологии обмана тоже идут вперёд. Сильные читеры применяют так называемый «умный читинг»: бо́льшую часть партии играют сами, а силой помощника-компьютера (который сейчас по своей мощи намного превосходит даже Магнуса Карлсена) пользуются только в решающий момент. В Сети даже доступны плагины, которые при установке позволяют игроку выбрать из нескольких лучших по силе ходов или показывают угрозы соперника.

Понятно, что когда шахматист играет из дома, при должной смекалке обойти все ограничения и защиты не так уж и сложно – сообщника или оборудование можно поставить вне поля зрения камер, даже если их требуют установить две. Одна обычно по касательной показывает экран ноутбука и частично обозревает комнату, вторая – пространство за спиной игрока.

Что касается игры вживую, то тут для всех нечестных игроков ситуация намного сложнее – они выступают на виду у всех. Технически приходится использовать наушник и передачу данных, подсказки сообщников (как было в случае с первым дисквалифицированным ФИДЕ читером – гроссмейстером Себастьяном Феллером на Олимпиаде в 2010 году) или… банально ходить в туалетную комнату и проверять спрятанный там смартфон.

Последний из наказанных читеров использовал именно третий вариант. Известный гроссмейстер и тренер Игорь Раусис, узнав, что тяжело болеет раком, решил на прощание с этим миром набрать элитный рейтинг 2700.

Он выбирал для игры небольшие турниры, где не имелось масштабных проверок с металлодетекторами, и крушил там всех под ноль. Его рейтинг стал расти как на дрожжах, однако в какой-то момент шахматный мир облетела сенсационная фотография, сделанная организаторами очередного турнира – гроссмейстер в туалете во время партии изучает позицию на смартфоне.

Раусис не стал отпираться и получил дисквалификацию, с него сняли звание гроссмейстера. Игорь поменял имя и фамилию, пытаясь вернуться к игровой практике, но у него не получилось обмануть общественность – к турнирам его не допустили. Через несколько лет тяжёлой болезни представлявший в разные годы на турнирах Латвию, Бангладеш и Чехию шахматист скончался.

Игорь Раусис Фото: кадр из видео

Стоит заметить, что в интернете, где шахматы фактически превратились в видеоигру или киберспорт, на популярных платформах все принимают соглашение, по которому их могут снять с пробега без особого объяснения причин и фактически не обвиняя в читерстве во избежание юридических разбирательств. Так произошло, например, во время пандемии коронавируса, когда на студенческом чемпионате мира дисквалифицировали гроссмейстера из Украины Юлию Осмак, не оставившую шансов своим соперницам.

А вот в реальных шахматах нечестного игрока надо поймать за руку! Тот же Раусис, если бы стал отпираться, мог бы использовать европейское право, касающееся незаконности съёмки в туалете. По мнению многих экспертов, позиции его обвинителей были бы очень шаткими. Так, когда возник скандал с участием американского гроссмейстера Ханса Ниманна, то возмутитель спокойствия из США тут же запугал всех, включая Магнуса Карлсена, многомиллионными исками, вынудил их заключить с ним закрытое судебное соглашение и практически без помех продолжает свою карьеру.

Понимая, что надо что-то делать, уже много лет назад ФИДЕ приняла правила о недопустимости нахождения в зале у игроков электронных устройств. Любой телефон и даже брелок от сигнализации машины – это поражение без разбирательств! Не являются исключением и смарт-часы – за них тоже 0. Потому что через них тоже достаточно несложно получать ходы, которые позволят обыграть любого соперника – и даже в туалет ходить не надо.

Долгое время античитерскую комиссию ФИДЕ и Федерации шахмат России возглавлял главный читероборец современности гроссмейстер Константин Ланда. Он внёс огромный вклад в общее дело – участвовал в разработке алгоритмов, которые делали анализ общей статистики и могли подтвердить, что игрок используют программу. А ещё выступал за то, что главная беда – отсутствие реального наказания для читера. Вот в футболе или теннисе, если будет доказана нечестная игра, обнаружены договорные матчи, то фигурантам может грозить уголовное наказание. Почему же в шахматах читеры рискуют условной дисквалификацией на полгода, максимум – на три?

Надо сказать, что при Ланде в России удалось главное – судьи и организаторы стали ответственно относиться к своим обязанностям, а не пытались откреститься от проблемы (скандал, мол, нам не нужен, он отпугивает спонсоров). Несколько подозреваемых залегли на дно, перестали играть, кто-то получил минимальное наказание и встал на путь исправления.

Константин Ланда Фото: из личного архива Константина Ланды

Однако в 2022 году Ланда скоропостижно ушёл из жизни, и с тех пор античитерское движение стало деградировать. Фактически без этого выдающего специалиста работа комиссии ФШР оказалась свёрнута. И не прошло и двух лет, как разразился грандиозный скандал.

На крупнейшем фестивале Moscow Open 2024 в 1-м туре один из фаворитов турнира международный мастер Арсен Кухмазов встречался с разменявшим шестой десяток Максимом Селезневым (рейтинг – 1964). Арсен сам прошёл нелёгкий путь борьбы за репутацию в шахматном мире – в молодости судьи обнаружили у него смартфон в кармане, что привело к поражению и пятну в биографии, но в дальнейшей практике Кухмазов сумел доказать, что является сильным и целеустремлённым спортсменом.

«Во время партии меня неоднократно посещала мысль, что соперник прекрасно играет. Спустя приблизительно 1,5 часа после начала тура я увидел у своего оппонента включённые электронные часы Apple Watch на руке, после чего незамедлительно подошёл к судьям, проинформировав их об этом. При этом я сказал, что соперник вызывает некоторые подозрения своей силой игры, однако я не хотел бы получать очко без уверенности в нечестной игре. Судьи приняли во внимание мои слова», – рассказывал позднее Кухмазов.

Стоит отметить, что Максим Селезнёв действительно провёл эту партию в лучших традициях Капабланки, Карпова и Карлсена – получился шедевр, на примере которого можно учить шахматистов любого уровня.

Арсен Кухмазов — Максим Селезнёв

«Спустя какое-то время, а именно после серии ходов 34…c5, 35…Qd7, 36…Nxh5, 37…Nf6, на которые в общей сложности мой оппонент потратил около двух минут, подозрения стали экспоненциально расти. Я подошёл к судьям ещё раз, уведомив, что буду обращаться с требованием проверить моего соперника на наличие электронных устройств, на что мне ответили, что нужно будет заполнить заявление с описанием ситуации», – рассказывал Кухмазов.

«Когда партия приближалась к закономерному финишу, я остановил часы и подозвал судью с целью проверки оппонента. Хочу отметить, что я ни в один момент игры не признавал поражение и не подписывал бланки».

Арсен рассказал, что заполнил шаблон заявления, после чего его соперника обыскали и нашли включённые электронные часы Apple Watch на руке. В результате этого главный судья присудил Селезнёву поражение, на что тот отреагировал подачей апелляции. В тот же вечер апелляционный комитет отменил решение главного судьи и присудил поражение… Кухмазову.

Оказалось, что в положении о турнире был пункт, согласно которому поражение в партии в связи с нахождением у шахматиста электронного устройства может быть заменено штрафом в 5000 рублей.

«Связавшись с директором турнира, я попросил прокомментировать вышеописанное решение. Выяснилось, что апелляционный комитет считал, что я признал поражение в партии и только после этого потребовал проверить моего соперника на наличие электронных устройств. После моих комментариев организаторы признали, что это существенно меняет дело, повторно связались с апелляционным комитетом», – отметил Кухмазов.

Впрочем, к пересмотру результата это так и не привело. Судьи предлагали Кухмазову ничью и переигровку, но он эти предложения отклонил.

«Спустя ещё час я получил уже финальный звонок от директора турнира, судей и одного из членов апелляционного комитета, где меня проинформировали, что ситуация тупиковая, и было принято решение оставить первоначальное решение апелляционного комитета в силе, поставив мне 0 в партии».

В знак протеста Кухмазов прекратил участие в турнире, а Селезнёв в итоге набрал 4,5 очка – шахматист выступил достойно, обыграл кого-то из молодёжи, прибавил рейтинг по итогам старта, но больше подобных достижений, как в поединке с Кухмазовым, за ним не значилось.

Кто-то может здесь сказать, что, возможно, Селезнёв просто сыграл с Арсеном партию жизни. Возможно, так и было. Но мне хотелось бы обратить внимание на уже подзабытые слова Константина Ланды о том, что отсутствие дисциплины в исполнении пусть и подчас драконовских, но необходимых правил довольно быстро может привести к всеобщей безнаказанности.

***

Я пишу о проблеме профилактики читинга уже лет 15, и, согласно моему опыту, обычно один такой эпизод приводит к цепной реакции.

Сейчас слово за Федерацией шахмат России, куда Кухмазов подал жалобу. Исполнительным директором ФШР в последние годы стал энергичный и волевой организатор, арбитр Александр Ткачёв, который с давних пор известен своей непримиримой позицией по отношению к читерству. Именно благодаря Ткачеву на детских первенствах страны были введены очень строгие правила, в соответствии с которыми удалось обеспечить честную игру, а разъяснительная работа оградила молодое поколение от соблазнов.

Конечно, шахматные профессионалы в России сейчас ждут, что последуют организационные выводы. А ещё надеются на то, что всем миром удастся найти последователя Ланды и восстановить нормальную работу античитерской комиссии, которая могла бы принимать решение по каждому такому конкретному случаю. Ввиду ситуации на международной сцене ФШР и так приходится всё время делать сильные и сложные ходы, чтобы обеспечить боеспособность своих спортсменов, а если турниры страны захлестнёт новая волна подобных случаев – ситуация станет совсем сложной.