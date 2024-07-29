«Читать родительские чаты? Нет уж, увольте!» Екатерина Лагно — не только о шахматах

Екатерина Лагно – одна из сильнейших шахматисток планеты прямо сейчас. Трёхкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам, двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира 2018 года, победительница шахматной Олимпиады. Куда уж круче?

«Чемпионат» пообщался с Екатериной о прошедших в нынешнем сезоне турнирах, однако интервью получилось не совсем обычным, поскольку впервые она так подробно рассказала не только об игре, но и о семье. Муж Лагно – гроссмейстер Александр Грищук, они воспитывают четверых детей.

«В Торонто результат снежным комом на плечи лёг»

— Какие впечатления у вас остались от Игр БРИКС?

— Я сразу согласилась сыграть в этом турнире — и сыграла. Вполне удачно, выиграв четыре золотые медали из четырёх возможных. У меня только самые позитивные воспоминания остались. Уровень соперников… Лёгких побед не было. Мы выигрывали, но в борьбе. Я осталась довольна тем, как был организован турнир, про результаты уже сказала. Будет следующий турнир на таких соревнованиях – с удовольствием сыграю.

— На «Шахматных звёздах» у вас так уже не получилось.

— Это очень-очень сильный турнир, который каждый раз прекрасно организован и собирает очень представительный состав. Для меня это была отличная практика и тренировка. К сожалению, сыграла я неудачно, но, повторю, рассматривала «Шахматные звёзды» как тренировку, где можно попрактиковаться, поиграть с сильными гроссмейстерами. Я получила от турнира удовольствие.

— Можете сравнить ощущения от игры в России и от того, что было на претендентском в Торонто?

— Здесь, конечно, комфортнее, потому что дома. В Торонто была другая атмосфера, давил результат, просто огромным снежным комом на плечи лёг. А дома я просто получала удовольствие от самого процесса игры, независимо от результата.

— Были у вас опасения, что сыграть на претендентском турнире не получится из-за проблем с визами?

— Честно говоря, я об этом сильно не задумывалась, поскольку была сосредоточена на подготовке. Сказала в тот момент самой себе: будем решать проблемы по мере их поступления. Хотелось бы, чтобы всё было побыстрее и с какой-то гарантией, но сейчас, к сожалению, такое время, что нужно как-то адаптироваться к ситуации. Я именно это и старалась делать. А какой смысл в переживаниях? Ну буду я об этом думать, терять энергию, нервы – мне этого не нужно, своего хватает.

— ФИДЕ не давала гарантий? Со стороны международной федерации были громкие заявления даже относительно возможного переноса турнира.

— Не могу вдаваться в подробности того, что тогда было, потому что не помню деталей, а придумывать не собираюсь. Но то, что я бы сыграла на турнире претенденток в любом случае — в этом была уверена.

— Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу пройдёт в США. Туда нужна американская виза. У вас пока нет её?

— Пока нет, но я, по крайней мере, попробую её получить. Чтобы как минимум к себе вопросов не было. Пару лет назад меня звали на женский турнир в Сент-Луисе, и тогда я не смогла получить американскую визу. Ну что ж, сделаю новую попытку.

«Я не оправдала ожиданий Андрея Есипенко»

— А какие вообще ощущения остались после Торонто?

— Это была тяжёлая трёхнедельная работа. Восторженных ощущений не было ни в один момент — так уж складывался турнир. Получалось ни шатко ни валко – свои шансы упускала, выиграть не могла.

— Вы сейчас не работаете со своим многолетним наставником Русланом Щербаковым?

— Почему же, мы до сих пор поддерживаем отношения, он периодически мне помогает по шахматным вопросам. На прошлый претендентский турнир он летал вместе со мной. Мы с ним на связи.

Екатерина Лагно Фото: fide.com

— А сейчас кто ваш постоянный тренер?

— Постоянного тренера у меня на данный момент нет.

— Почему на важнейший турнир вы выбрали в качестве официального секунданта Андрея Есипенко?

— Он очень хороший парень и, что самое важное, очень хороший и сильный шахматист. Я посчитала, что это будет мне полезно и станет сильным ходом. В целом Андрей мои ожидания оправдал, а вот я его ожидания, к сожалению, оправдать не смогла. Он оказывал мне большую помощь и в шахматном плане, и в психологическом, но просто не сложилось.

— Сложно ли ему приходилось, когда вы давали волю эмоциям?

— Ну я не срывалась, конечно. Но был момент, когда не смогла победить в 4-м туре, и тогда расстроилась. Всегда стараюсь держать себя в руках, и мне не кажется, что я слишком его напрягала своими эмоциональными спадами и подъёмами. Понимаю, что никто не виноват, кроме меня. Это же я не выиграла или проиграла, а не кто-то другой. Спрашивать нужно только с себя.

«С мужем не хотела бы комментировать, а с кем-то другим — с удовольствием»

— Ваш супруг как-то помогал вам в подготовке к Торонто?

— Нет, он не принимал в этом участия. У меня есть помощники, которые отлично справляются со своей работой. И мне бы хотелось, чтобы так оставалось и дальше.

Екатерина Лагно Фото: fide.com

— Удаётся ли как-то забыть о шахматах дома, когда вместе живут два элитных гроссмейстера?

— Совсем забыть не получается, потому что это большая часть нашей жизни. Обсуждение всех событий идёт, но без лишних эмоций.

— Александр довольно регулярно комментирует различные турниры, когда сам не играет. Вам не хотелось бы попробовать себя в этой роли? Самостоятельно или вместе с ним.

— Вместе не хотела бы – нам хватает общения, но с кем-то другим с удовольствием попробовала бы. Другое дело, что меня никуда не зовут. Может быть, после этого интервью ситуация изменится? (Улыбается.) Стримы с участием Саши я смотрела, однако не могу сказать, что в этот момент моя жизнь замирала. У меня дети, и я не могу себе позволить потратить пять часов на просмотр, поскольку есть и другие дела.

— Как бы вы оценили Александра Грищука как комментатора?

— Он очень сильный гроссмейстер и прекрасный специалист своего дела. Самое главное, что он комментирует на русскоязычную аудиторию. Когда у меня есть выбор, всегда предпочитаю комментарии на русском языке, чтобы сразу всё было понятно. Мне нравятся также комментарии Владимира Крамника и Петра Свидлера.

— Крамник в своём крестовом походе против шахматных читеров не перегибает палку?

— Читерство в шахматах – огромная, серьёзная проблема. Возможно, Владимир решает её как-то не совсем правильно. С другой стороны, он хоть что-то делает, тогда как другие не делают ничего. Я это вижу только так. Но в целом, если честно, мне не особо хочется говорить на эту не самую приятную тему. Проблема существует, в женских шахматах она не так выражена, ну и хватит об этом.

— Чего, на ваш взгляд, не хватает женским шахматам, чтобы стать столь же популярными, как мужские?

— Шахматисток, которые бы играли на равных с мужчинами. Однако таких и в истории было немного. Когда играла Юдит Полгар, интерес был огромным. Могла бы стать такой же Хоу Ифань, но она рано закончила активную карьеру. Так заведено в жизни, у нас, женщин, другие приоритеты в какой-то момент появляются – мы выходим замуж, рожаем детей.

«В родительских чатах состою, но читать их – увольте»

— У вас их четверо – вы счастливая мама. Расскажете про них хоть немного?

— У меня двое сыновей и две дочки. Старшему, Александру, уже 14 лет. Евгении – девять, Егору – семь, а Аглае – пять, в сентябре исполнится шесть лет. Егор немного увлёкся шахматами, даже занимается, но не так, как занималась я в его возрасте. Саша пять лет занимался хоккеем, сейчас же увлёкся велоспортом. Евгения сразу сказала, что шахматы – не её, и они с Егором ходят на карате. Аглая занимается всем сразу – танцами, плаванием, шахматами, у неё вообще много всего.

— Как вы успеваете играть турниры, да ещё с серьёзной подготовкой, и жить жизнью детей, у которых свои интересы?

— Я, мягко говоря, не всё успеваю. Просто устаю чисто физически, сил не хватает. Спасибо нашей золотой няне, которая занимается с Аглаей, водит её на все кружки. Очень серьёзная помощь от наших с Александром родителей. Иначе я бы не играла в турнирах, а только дома с детьми занималась.

Екатерина Лагно Фото: fide.com

— Вас хоть раз вызывали в школу? В родительском чате вы состоите?

— Слава богу, нет (улыбается). В чатах я состою, но читать эти бесконечные переписки – нет уж, увольте. Я стараюсь находить суть и как-то реагировать. Откуда у людей столько свободного времени, чтобы чат таким количеством сообщений забивать?

— Кем вы видите своих детей в будущем?

— Самое главное – здоровыми и счастливыми. Всё остальное неважно.

— Кто из них больше всего похож на вас? Если не внешностью, то характером?

— Да они вообще все настолько разные, что до сих пор удивляюсь. Но больше всего на меня похожа Евгения. И внешне хотя бы что-то от меня есть, и характером на меня похожа. Несмотря на то что я играла в шахматы – вообще не понимаю, как это произошло, я была очень шустренькой. Могла сидеть за доской столько, сколько нужно. Однако когда выпускали на улицу – там всё менялось. Как соединились две крайности, понять не могу.

— Ваше любимое занятие на улице?

— Сейчас этого практически нет, но я через резиночки прыгала. Современные дети вообще стали реже гулять, а уж про резиночки можно и не говорить. Не так давно объяснила как раз старшей дочке, что это такое. Ей по рассказу понравилось, однако продолжения, к сожалению, не последовало. У нынешних детей самое главное – смартфон. И там не до резиночек. У моей, к счастью, пока этого гаджета нет.

— Ограничиваете их в смартфонах?

— У старшего сына, понятно, есть. А у младших нет, хотя они и спрашивают. Я же отвечаю, что у меня самой первый кнопочный телефон только в 13 лет появился, и у вас такие же. Вот когда вам будет, как мне тогда, там и посмотрим насчёт смартфонов. Пока это работает. Плюс получается объяснять, что быть не такой или не таким как все – это же здорово. В итоге мы с мужем проиграем этот бой, но пока держимся. Пусть лучше книги читают, что они и делают. Тьфу-тьфу, чтобы не спугнуть.

Екатерина Лагно Фото: fide.com

— У вас в семье есть любимое блюдо?

— Я люблю готовить, но не отношу себя к категории мам, которые целый день стоят у плиты. Однако когда есть свободное время, стараюсь испечь блинчики. Мы все их любим.

— Вам приходилось делать выбор между желаниями детей и шахматами?

— Разные ситуации бывают. Однажды мне нужно было лететь на крупный турнир, а один из детей заболел. В день вылета он попросил меня не улетать, и я осталась. Если есть хоть небольшая возможность провести время с детьми, я это делаю. Но если ребёнок просит посмотреть с ним фильм, потому что ему очень сильно захотелось, а мне через пару часов играть, то выбор тоже очевиден. Нужно просто разговаривать с детьми и объяснять, что к чему. Мои дети очень смышлёные в этом плане.

«Не нужно забывать, что ты женщина и должна выглядеть красиво»

— Когда нет шахмат и выпадает возможность провести время всей семьёй, чем обычно занимаетесь?

— Да у нас нет какого-то конкретного любимого занятия. Всё по настроению. Поскольку дети между собой очень дружные, они в основном и решают, что делать. Очень любят смотреть все вместе футбол, ну и мне приходится. Недавно вот чемпионат Европы завершился – посматривала время от времени. Чуть-чуть больше, чем остальными, интересовалась сборной Франции, поскольку старший сын наполовину француз.

— А есть вид спорта, кроме шахмат, за которым вы следите с удовольствием по собственной инициативе?

— Фигурное катание! Ну и немного за художественной гимнастикой. Вроде бы хрупкие девочки, но понимаешь: чтобы так прыгать, нужна невероятная физическая подготовка. В своё время, когда было актуально противостояние Медведева – Загитова, я болела за Женю.

Екатерина Лагно Фото: fide.com

— Если оглянуться назад, вы довольны тем, чего добились в шахматах?

— Вообще, я пока продолжаю карьеру и надеюсь ещё чего-то добиться. Да я и не помню себя без шахмат, у меня выбора особого не было. Многие говорят, что, как только начали играть в шахматы, сразу влюбились в эту игру и мечтали о самых больших достижениях. У меня такого не было. Всё как-то само собой получалось.

— Кумиры у вас были в шахматах?

— Назвать её кумиром не могу, но Юдит Полгар настолько выделялась, что я всегда восхищалась тем, как она играет. При этом понимала: чтобы играть, как она, нужно изначально с мужчинами играть, вообще не переключаться на женские шахматы. У меня другой путь.

— Вы с ней знакомы?

— Шапочно. Пару раз ужинали вместе с компанией. Здороваемся, парой слов перекидываемся, но не могу вспомнить ни одной полноценной беседы.

— Вы одна из самых стильных шахматисток мира, всегда на партии приходите безупречно одетой, в туфельках на каблуках, тогда как большинство соперниц предпочитает простую обувь. На вас не жаловались по этому поводу – каблуками стучите?

— Ну я же понимаю, что каблуки могут стучать, поэтому хожу по залу очень аккуратно. Мне во всяком случае никто ничего не говорил. Хотя спрашивать об этом нужно не у меня, а, например, у Александры Горячкиной. Может быть, ей мешаю? Но я этого не замечаю.

— Как вы относитесь к дресс-коду в шахматах? Или вам всё равно, как выглядят соперницы?

— Хотелось бы, чтобы женщины следили за собой. Понимаю, что у всех голова забита, думают только о партии, но при этом не нужно забывать, что ты женщина и должна выглядеть красиво. Это правильно. Да и в мужских шахматах игрокам тоже про себя забывать не стоит. Во всём должна быть золотая середина – если на турнирах запрещают играть в джинсах, это удивляет. Дресс-код – это неплохо, но без перебора.

— У вас есть вредные привычки?

— У меня очень сильно хрустят суставы, это с детства, и когда делаешь жесты руками и шеей, то иногда даже самой страшно от звука. Слава богу, я смогла отучить себя хрустеть шеей, а вот не хрустеть руками пока не получается.

— Как вы на серьёзных турнирах боретесь с тем, что никак не можете заснуть из-за напряжения?

— Я знаю шахматистов, которые вне зависимости от результата партии приходят в номер и отрубаются практически сразу. Не все такие счастливые. Я, наверное, где-то посередине. Не жалуюсь на плохой сон, но и отрубиться по желанию не могу. Всё, как обычно: погулять, почитать, фильм посмотреть.

Екатерина Лагно Фото: fide.com

«Магнус — лучший. Пока никто даже приблизиться не может»

— Давайте немного про мужские шахматы. Как считаете, Дин Лижэнь выйдет на матч с Гукешем Доммараджу?

— Сейчас у действующего чемпиона мира не лучший период, но мне кажется, что к матчу он соберётся. Очень хотелось бы этого, ведь тогда будет борьба и интересный матч.

— Лучшим шахматистом мира по-прежнему остаётся Магнус Карлсен? Чем он так крут?

— Да, Магнус – лучший. Пока никто даже приблизиться не может. У него очень мало слабых мест, он универсален. И физически человек очень подготовлен, ему хватает сил на всё. В данном случае всё совпало – шахматное дарование, бойцовский характер, умение работать. Не знаешь даже, к чему придраться.

— Вы сказали про физическую силу Магнуса, который, действительно, настоящий атлет. А что можете сказать тем, кто не считает шахматы настоящим спортом?

— Я бы посоветовала им посмотреть шахматные турниры, где на игроков надеты датчики пульса. Даже до начала партии вроде бы смотришь – человек полностью себя контролирует, абсолютно спокоен, сидит себе на расслабоне. А на датчике уже пульс 140 ударов в минуту – представляете, какое это напряжение? А какое напряжение, когда пульс до 170-180 подскакивает? Я посмотрела такие видео, поскольку мне и самой было интересно. Думаю, после просмотра не будет возникать вопросов на тему «являются ли шахматы спортом».