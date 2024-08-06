Сломленный чемпион вернулся! Дин Лижэнь воскрес после депрессии и поражений

В шахматном мире очередная сенсация: похоже, чемпион мира Дин Лижэнь (Китай) после серии нервных срывов и провалов наконец пришёл в норму.

Дело в том, что сейчас в Астане проходит командный чемпионат мира, который собрал сильнейших гроссмейстеров мира. Это не чемпионат среди сборных стран в привычном нам понимании, а фактически корпоративное первенство – крупные промышленники набирают себе суперкоманды, но ограничены правилами, так как за каждую команду должны бороться и женщины, и любители, рейтинг которых не пересекал отметку 2000.

Главный фаворит и действующий чемпион турнира – команда WR Chess Team, которую собрал немецкий бизнесмен Вадим Розенштейн, организатор супертурнира WR Chess в Германии. В этом коллективе по-настоящему ударные силы: лучший шахматист всех времён и народов Магнус Карлсен (Норвегия), вице-чемпион мира и сильнейший россиянин Ян Непомнящий (Россия), участник прошлого турнира претендентов Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), игрок мировой десятки Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), молодой лидер Германии Винсент Каймер, сильнейшая шахматистка мира по рейтингу Хоу Ифань (Китай) и экс-чемпионка мира Александра Костенюк (бывшая россиянка теперь представляет Швейцарию).

Ян Непомнящий Фото: FIDE

Казалось бы, такую армаду никому не остановить. Однако из-за нюансов правил Розенштейну пришлось садиться за доску самому, и это повлияло на выступление всей команды. Дело в том, что в рапид у миллионера совсем не пошло (в среде гроссмейстеров считается, что в блиц Вадим играет намного лучше): он набрал лишь одна очко из 12, и WR Chess, несмотря на все старания Карлсена, Непо и компании, чудом зацепилась за призовую тройку.

А вот у команды китайских сборников (в которую вошли чемпионы мира Дин Лижэнь и Цзюй Вэньцзюнь, а также другие лидеры Поднебесной – Вэй И, Юй Янъи, Ван Юэ и Ли Чао) на любительской доске сидел гигант по имени Пан Бо, который выбил 12 из 12! Ввиду этого китайцы до самого последнего тура боролись за первое место. И самое главное внимание шахматной публики было приковано к выступлению лидера – Дин Лижэня.

Чемпион мира впервые за долгое время выглядел здоровым, улыбающимся, пребывал в хорошем настроении и не смотрелся той развалиной, которую мы видели на всех последних турнирах! Да, видно было, что в цейтнотах от волнения у Дин Лижэня дрожат руки, но он очень чётко контролировал ситуацию за доской, брал очко за очком и в итоге даже прибавил рейтинг в быстрые шахматы, сохранив четвёртую строчку в мировом рейтинг-листе по рапиду после Карлсена, Фабиано Каруаны и блестяще игравшего партнёра по команде Вей И. А ещё в перерывах Дин выходил на футбольное поле и там тоже показывал себя исключительно с лучшей стороны.

Итак, в первых трёх турах Дин Лижэнь выиграл три партии, причём сумел одолеть одну из самых ярких и одиозных фигур в современных шахматах – Ханса Ниманна, привезшего на чемпионат свою крепкую команду.

Дин Лижэнь (Decade China Team) — Ханс Ниманн (GMHans.com)

После удачного старта Дин попал в ничейный штиль – мирным исходом закончились его партии с сильными гроссмейстерами Даниилом Дубовым (Россия), его же секундантом Рихардом Раппортом (Румыния), Арджуном Эригайси и Нихалом Сарином (Индия), Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан). Однако главное испытание в битве с WR Chess Team китаец не прошёл – ему не удалось удержать на дистанции Карлсена.

Магнус Карлсен (WR Chess Team) — Дин Лижэнь (Decade China Team)

Однако поражение от Магнуса буквально подстегнуло Дин Лижэня – на финише он преобразился и играл каждую партию с полнейшей выкладкой. И если победу над не слишком известным польским гроссмейстером Теклафом и казахским клубным игроком вряд ли можно занести в актив чемпиона мира, то выигрыш чёрными у олимпийского чемпиона Жавохира Синдарова (Узбекистан) наверняка порадовал китайских болельщиков Дина.

Итак, у Дина 8,5 из 12 без замен – наверняка тренерский штаб претендента Гукеша Доммараджу (Индия) с тревогой воспринял факт того, что их соперник буквально восстал из пепла. К слову, сам Гукеш в турнире не играет – он продолжает интенсивную подготовку к чемпионскому матчу.

Но кто же выиграл турнир по рапиду? Вне конкуренции, пройдя дистанцию без поражений, оказалась команда арабских шейхов, сформированная в большинстве своём из россиян. Победителем командного чемпионата мира стал коллектив Al-Ain ACMG UAE, набравший 21 командное очко в 12 турах. За этот коллектив выступали Даниил Дубов (Россия), Пархам Магсудлу (Иран), Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Володар Мурзин, участница турнира претендентов Екатерина Лагно (все – Россия), Чжу Цзинэр (Китай), Вафия Аль Маамари (ОАЭ) и Ибрагим Галымжанули (Казахстан). Может быть у членов этой команды меньше регалий, нежели у WR Chess, но все игроки являются признанными специалистами по быстрой игре!

Впереди участников командного чемпиона мира ждёт турнир по блицу. Участники будут разделены на группы по восемь команд, из которых лучшие квалифицируются в 1/8 финала, а потом пойдет игра на вылет. Наверняка за победу будут бороться всё те же звёзды, хотя можно упомянуть ещё две команды: Chessy, которую возглавляет Рихард Раппорт, и KazChess с Шахрияром Мамедьяровым и россиянами Петром Свидлером и Александром Грищуком. Блиц не так показателен по гамбургскому счёту, но всё равно очень интересно, как проявит себя здесь китайский чемпион мира и можно ли уже окончательно будет сказать, что Дин Лижэнь вернулся?