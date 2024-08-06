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Китайский чемпион мира Дин Лижэнь приходит в себя после поражений — он вернётся к новому матчу за шахматную корону?

Сломленный чемпион вернулся! Дин Лижэнь воскрес после депрессии и поражений
Дмитрий Кряквин
Дин Лижэнь воскрес после депрессии и поражений
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Китайский гроссмейстер здорово смотрелся на командном чемпионате мира. Тренерский штаб Гукеша Доммараджу наверняка встревожен.

В шахматном мире очередная сенсация: похоже, чемпион мира Дин Лижэнь (Китай) после серии нервных срывов и провалов наконец пришёл в норму.

Дело в том, что сейчас в Астане проходит командный чемпионат мира, который собрал сильнейших гроссмейстеров мира. Это не чемпионат среди сборных стран в привычном нам понимании, а фактически корпоративное первенство – крупные промышленники набирают себе суперкоманды, но ограничены правилами, так как за каждую команду должны бороться и женщины, и любители, рейтинг которых не пересекал отметку 2000.

Главный фаворит и действующий чемпион турнира – команда WR Chess Team, которую собрал немецкий бизнесмен Вадим Розенштейн, организатор супертурнира WR Chess в Германии. В этом коллективе по-настоящему ударные силы: лучший шахматист всех времён и народов Магнус Карлсен (Норвегия), вице-чемпион мира и сильнейший россиянин Ян Непомнящий (Россия), участник прошлого турнира претендентов Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), игрок мировой десятки Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), молодой лидер Германии Винсент Каймер, сильнейшая шахматистка мира по рейтингу Хоу Ифань (Китай) и экс-чемпионка мира Александра Костенюк (бывшая россиянка теперь представляет Швейцарию).

Ян Непомнящий

Ян Непомнящий

Фото: FIDE

Казалось бы, такую армаду никому не остановить. Однако из-за нюансов правил Розенштейну пришлось садиться за доску самому, и это повлияло на выступление всей команды. Дело в том, что в рапид у миллионера совсем не пошло (в среде гроссмейстеров считается, что в блиц Вадим играет намного лучше): он набрал лишь одна очко из 12, и WR Chess, несмотря на все старания Карлсена, Непо и компании, чудом зацепилась за призовую тройку.

А вот у команды китайских сборников (в которую вошли чемпионы мира Дин Лижэнь и Цзюй Вэньцзюнь, а также другие лидеры Поднебесной – Вэй И, Юй Янъи, Ван Юэ и Ли Чао) на любительской доске сидел гигант по имени Пан Бо, который выбил 12 из 12! Ввиду этого китайцы до самого последнего тура боролись за первое место. И самое главное внимание шахматной публики было приковано к выступлению лидера – Дин Лижэня.

Недавно Дин Лижэнь был в разобранном состоянии:
«Он сломлен навсегда». Магнус Карлсен больше не считает чемпиона мира соперником
«Он сломлен навсегда». Магнус Карлсен больше не считает чемпиона мира соперником

Чемпион мира впервые за долгое время выглядел здоровым, улыбающимся, пребывал в хорошем настроении и не смотрелся той развалиной, которую мы видели на всех последних турнирах! Да, видно было, что в цейтнотах от волнения у Дин Лижэня дрожат руки, но он очень чётко контролировал ситуацию за доской, брал очко за очком и в итоге даже прибавил рейтинг в быстрые шахматы, сохранив четвёртую строчку в мировом рейтинг-листе по рапиду после Карлсена, Фабиано Каруаны и блестяще игравшего партнёра по команде Вей И. А ещё в перерывах Дин выходил на футбольное поле и там тоже показывал себя исключительно с лучшей стороны.

Итак, в первых трёх турах Дин Лижэнь выиграл три партии, причём сумел одолеть одну из самых ярких и одиозных фигур в современных шахматах – Ханса Ниманна, привезшего на чемпионат свою крепкую команду.

Дин Лижэнь (Decade China Team) — Ханс Ниманн (GMHans.com)

После удачного старта Дин попал в ничейный штиль – мирным исходом закончились его партии с сильными гроссмейстерами Даниилом Дубовым (Россия), его же секундантом Рихардом Раппортом (Румыния), Арджуном Эригайси и Нихалом Сарином (Индия), Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан). Однако главное испытание в битве с WR Chess Team китаец не прошёл – ему не удалось удержать на дистанции Карлсена.

Магнус Карлсен (WR Chess Team) — Дин Лижэнь (Decade China Team)

Однако поражение от Магнуса буквально подстегнуло Дин Лижэня – на финише он преобразился и играл каждую партию с полнейшей выкладкой. И если победу над не слишком известным польским гроссмейстером Теклафом и казахским клубным игроком вряд ли можно занести в актив чемпиона мира, то выигрыш чёрными у олимпийского чемпиона Жавохира Синдарова (Узбекистан) наверняка порадовал китайских болельщиков Дина.

Итак, у Дина 8,5 из 12 без замен – наверняка тренерский штаб претендента Гукеша Доммараджу (Индия) с тревогой воспринял факт того, что их соперник буквально восстал из пепла. К слову, сам Гукеш в турнире не играет – он продолжает интенсивную подготовку к чемпионскому матчу.

Но кто же выиграл турнир по рапиду? Вне конкуренции, пройдя дистанцию без поражений, оказалась команда арабских шейхов, сформированная в большинстве своём из россиян. Победителем командного чемпионата мира стал коллектив Al-Ain ACMG UAE, набравший 21 командное очко в 12 турах. За этот коллектив выступали Даниил Дубов (Россия), Пархам Магсудлу (Иран), Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Володар Мурзин, участница турнира претендентов Екатерина Лагно (все – Россия), Чжу Цзинэр (Китай), Вафия Аль Маамари (ОАЭ) и Ибрагим Галымжанули (Казахстан). Может быть у членов этой команды меньше регалий, нежели у WR Chess, но все игроки являются признанными специалистами по быстрой игре!

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Впереди участников командного чемпиона мира ждёт турнир по блицу. Участники будут разделены на группы по восемь команд, из которых лучшие квалифицируются в 1/8 финала, а потом пойдет игра на вылет. Наверняка за победу будут бороться всё те же звёзды, хотя можно упомянуть ещё две команды: Chessy, которую возглавляет Рихард Раппорт, и KazChess с Шахрияром Мамедьяровым и россиянами Петром Свидлером и Александром Грищуком. Блиц не так показателен по гамбургскому счёту, но всё равно очень интересно, как проявит себя здесь китайский чемпион мира и можно ли уже окончательно будет сказать, что Дин Лижэнь вернулся?

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