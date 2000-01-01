В США объединили пул и мини-гольф. Видео
В США придумали крайне странное развлечение. Центр The Flower Bowl объединил пул и мини-гольф в один вид спорта! Получилось очень эффектно!
В США объединили пул и мини-гольф. Видео
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