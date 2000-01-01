Тебого по-королевски встретили в Ботсване после Олимпиады. Видео

Тебого по-королевски встретили в Ботсване. Видео

Летсиль Тебого завоевал для Ботсваны первое в истории золото Олимпиады. Дома легкоатлета вместе с олимпийской сборной встретили дома по-королевски. На стадионе собрались 30 тысяч человек!