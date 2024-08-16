Российская легкоатлетка побила мировой рекорд. Достижение не засчитают, но миллион дадут

Высшее достижение в ходьбе на 10 000 м держится с 1990 года.

На чемпионате России в Екатеринбурге побит мировой и установлен национальный рекорд в спортивной ходьбе на 10 000 м. Это не 10 км, которые проводятся на шоссе, а именно стадионная «десятка», которую в мире ходят редко. Представляющая Мордовию Эльвира Хасанова стала первой в истории, кто прошёл эту дистанцию быстрее 41 минуты.

Хасанова в Екатеринбурге прошла за 40.59,93. Так быстро не ходил никто в истории. Но мировой рекорд Эльвиры не будет засчитан, поскольку для ратификации нужно, чтобы соревнования обслуживали международные арбитры. Тем не менее этот результат – выше мирового рекорда.

Впрочем, Хасанова ещё пять лет назад шла быстрее мирового достижения, однако тогда её результат в качестве мирового рекорда тоже не было засчитан. В финале Спартакиады учащихся в Чебоксарах она прошла за 41.45,84 – и тот результат был рекордом России. Теперь Эльвира улучшила своё достижение почти на минуту.

Рекордные секунды на табло Фото: rusathletics.info

За рекорд России после его ратификации мордовская спортсменка получит 1 млн рублей призовых, обещанных ВФЛА. Это помимо призовых, которые полагаются участникам чемпионата России и серии «Скороходы России».

Стоит отметить, что Хасанова – бывшая биатлонистка, которая занималась в одном спортивном интернате с Ульяной Кайшевой и Валерией Каюмовой. В спортивную ходьбу она перешла только в 16 лет. Интересно, что мировая рекордсменка на дистанции 10 000 м Надежда Ряшкина – бывшая лыжница. В лёгкую атлетику она перешла в 15 лет.

Кстати, свой мировой рекорд Ряшкина установила 24 июля 1990 года в Сиэтле на Играх Доброй воли.