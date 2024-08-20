Россия отправит на Паралимпиаду в Париже 90 спортсменов. Наши точно возьмут медали

Главное, чтобы не выгнали после начала соревнований, как в Пекине.

28 августа в Париже состоится церемония открытия Паралимпийских игр — 2024. Россия отправит на соревнования большую команду – участников будет в шесть раз больше, чем на Олимпиаде. Ровно 90 человек. И эти спортсмены с безграничными возможностями совершенно точно будут претендовать на большое количество медалей.

Когда стартует Паралимпиада в Париже?

Церемония открытия состоится в среду, 28 августа. Соревновательная программа Паралимпийских игр начнётся на следующий день.

Сколько медалей будет разыграно на Паралимпиаде?

За 11 соревновательных дней будет разыграно 549 комплектов наград в 22 видах спорта.

Сколько спортсменов из России примет участие в Паралимпиаде?

Паралимпийский комитет России объявил, что в Париже будут соревноваться 90 спортсменов в нейтральном статусе. В шесть раз больше, чем было российских участников на Олимпийских играх. На Паралимпиаде в Токио российская команда состояла из 246 спортсменов.

В каких видах спорта на Паралимпиаде будут соревноваться россияне?

Российские участники будут соревноваться в пяти видах спорта: лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, триатлон и тхэквондо. В Токио наши были представлены в 19 видах спорта. На паралимпийскую команду России наложены те же ограничения, что и на олимпийскую – только индивидуальные участники, никаких команд.

Несмотря на относительно немногочисленный состав, россияне точно будут бороться за награды во всех видах спорта, где примут участие. Главное, чтобы не случилось того, что произошло в Пекине, когда сборную России просто выгнали с турнира.

Где смотреть Паралимпиаду 2024?

Телеканал «Матч ТВ» объявил, что будет транслировать Паралимпийские игры в Париже. С 29 августа по 1 сентября в программе федерального канала запланированы ежедневные прямые трансляции с 11 до 13 часов мск, а также итоговый дневник поздно ночью. Возможно, официальный сайт Паралимпиады по аналогии с Олимпиадой даст возможность смотреть все соревнования без ограничений.