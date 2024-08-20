Скандальный американец выносит сильнейших шахматистов Европы. Ханс будет играть за титул?

Ниманн в рамках тура по Европе уже разгромил Гири и Витюгова. Что дальше?

Персона нон грата на родине

21-летний американец Ханс Ниманн – самая загадочная и скандальная фигура современных мировых шахмат. Выходец из достаточно состоятельной семьи не блистал в юниорских турнирах, но в карантинные годы пандемии отточил свои умения игры в интернете и взмыл вверх, внезапно превратившись из рядового шахматиста в настоящего гения чёрно-белой доски.

Взлёт Ниманна сопровождался скандалами, сотрясавшими шахматный мир до самого основания. Одни считали его мессией, несущим нечто яркое и интересное в обыденный чёрно-белый мир, а другие – не совсем честным игроком, каким-то образом обманывающим своих соперников.

Даже знаменитый Илон Маск однажды откликнулся на горячую новость про Ханса – про те самые весьма специфические шарики, с помощью которых, по мнению миллиардера, игрок может получать подсказки во время игры.

Но особенно не сложилось у американского гроссмейстера на своей родине – сердце шахмат за океаном, клуб в Сент-Луисе сделал его персоной нон грата. Официальная причина – вроде бы Ханс в гневе разгромил свой номер после неудачи на чемпионате США. Но, возможно, всё не так прозаично.

Дело в том, что пару лет назад на Кубке Синкфилда – одном из самых престижных супертурниров современности, который как раз и проводится в американском Сент-Луисе, Ниманну проиграл сам Магнус Карлсен. Который после поражения в знак протеста выбыл из турнира и фактически обвинил Ханса в читерстве. В последующих турах Ниманна каждый день проверяли металлодетекторами – и не сказать, что он провалился, но сыграл без блеска, которым сопровождалась его игра в первых турах и битве с Карлсеном.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Ниманн не опустил руки и подал на норвежского чемпиона в суд. Никто не знает, как походило досудебное урегулирование, но в итоге оппоненты пришли к мировому соглашению, Карлсен отказался от обвинений в адрес Ханса и согласился играть с ним в турнирах. Ниманн же не стал настаивать на миллионных компенсациях. Однако летом 2024-го на командном чемпионате мира в Казахстане Магнус, как только его коллектив встречался с «Ниманн-тим», ушёл с первой доски и выставил вместо себя россиянина Яна Непомнящего (Ян в итоге взял верх – 2:1). В ответ в одном из последних интервью Ниманн назвал Карлсена больным и заблудшим человеком.

Однако вскоре матч Карлсен – Ниманн всё же состоится! В скоростном чемпионате мира Ханс выбил из борьбы соотечественника Уэсли Со и прорвался на полуфинальную битву с Магнусом, которой Карлсену уже нельзя избежать – противостояние ожидается в самом начале сентября.

Шахматы говорят сами за себя?

Ханс Ниманн, придумавший ставший мемом лозунг «Шахматы говорят сами за себя» и регулярно называющий себя самым ярким талантом Америки, в последнее время по-разному выступал в турнирах. В Казахстане на командном первенстве мира проигрывал не только Непомнящему или действующему чемпиону мира Дин Лижэню, но и куда менее сильным игрокам с рейтингом около 2400. Однако бывали и турниры, в которых Ниманн начинал громить всех буквально под ноль, показывая игру невероятной силы.

Недавно Ханс начал вести ежедневный видеоблог, в котором он рассказывает, как идёт ни много ни мало к званию чемпиона мира. И, учитывая, что в самих Штатах у Ниманна всё непросто, покровители гроссмейстера решили устроить ему тур по европейским столицам. По задумке американец, как некогда непобедимый некоронованный американский чемпион Пол Морфи, будет в каждой из них встречаться с сильнейшими игроками стран Старого Света. В Нидерландах – с 14-м номером мировой квалификации Анишем Гири, в Англии – с бывшим россиянином Никитой Витюговым (№49 в мире), во Франции – с Этьеном Бакро (№50 в рейтинг-листе ФИДЕ). Сам Ханс, к слову, занимал в мировом рейтинге довольно высокое 27-е место.

Ханс Ниманн Фото: FIDE

Болельщики Ниманна с энтузиазмом восприняли этот замысел, считая, что их любимец уже рвётся к вершине и в битвах с европейскими лидерами наберёт необходимый рейтинг. А там недалеко и до турнира претендентов, а за ним – и до матча за титул. И вот он – новый американский Роберт Фишер!

Злые языки в противоположность этому утверждали, что особого доверия к результатам Ниманна нет, поэтому подлинные лидеры шахматной Европы играть с ним не рвутся. Те же Алиреза Фируджа или Максим Вашье-Лаграв матчи с Хансом играть не будут. А выбор американца, мол, пал в первую очередь на шахматистов-отцов, семейному бюджету которых не помешает крупный приз в долларах даже в случае проигрыша Ниманну.

Однако идейные соперники Ханса поутихли, когда он сыграл против Гири и Витюгова. Аниш – один из лучших шахматистов мира, неоднократно игравший в турнирах претендентов, Никита – сильный воспитанник петербургской шахматной школы, известный своей труднопробиваемостью.

Но Ниманн разгромил обоих!

Никита Витюгов Фото: FIDE

Впечатлял даже не счёт, а то, с какой скоростью Ханс учинял разгром. Возникало ощущение, что в сложнейших позициях американец даже не думал, а мгновенно делал на доске лучшие ходы! Порой у Ханса на часах был просто лишний по сравнению с показаниями циферблата Гири и Витюгова час времени. Доминировал он и в дисциплинах по рапиду и блицу.

Дело закончилось крайне уверенной победой главного шахматного ньюсмейкера. С Гири Ниманн сыграл 3:3 в рапид, 7,5:4,5 – в блиц, а в классику взял верх 3,5:2,5. Итого – 14:10. С Витюговым Ханс обошёлся ещё круче: 4:2 в рапид, 9:3 в блиц и 3,5:2,5 – в классику. Полный разгром – 16,5 на 7,5!

Давайте разберём партии Ханса, в которых «шахматы говорят сами за себя».

Ханс Ниманн (США) — Аниш Гири (Нидерланды)

Никита Витюгов (Англия) — Ханс Ниманн (США)

В главной шахматной дисциплине (классике) Ханс Ниманн прибавил добрый десяток пунктов (восемь набрал на Гири и два – на Витюгове), и его текущий рейтинг составляет 2721 пункт – это 22-я позиция в мире. Лично у меня нет никаких сомнений, что француз Этьен Бакро, пик достижений которого в далеком прошлом, не окажет Хансу особого сопротивления – а после очередной солидной прибавки в рейтинге Ниманну уже и до элиты недалеко!

Как вы думаете, сможет ли скандальный американец ворваться в клуб сильнейших шахматистов мира и побороться за шахматный престол?

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