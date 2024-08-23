На этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне чуть было не пал мировой рекорд 10-летней давности. Не хватило 0,2 секунды!

Короли вернулись! Олимпийские чемпионы одолели всех на первом же старте после Парижа

Самые быстрые, сильные и ловкие атлеты планеты вернулись в строй после Олимпийских игр. В швейцарской Лозанне прошёл 11-й этап Бриллиантовой лиги. Звёзды Парижа подтвердили свой статус.

Король в городе

Единственным видом программы, который был вынесен за пределы стадиона «Олимпик де ла Понтез», стали мужские прыжки с шестом. Особой интриги здесь, конечно, не было. Но сам старт получился красивым.

Победил, разумеется, шведский король Арман Дюплантис. Он с третьей попытки взял высоту 6,15 м и побил рекорд соревнований.

Арман Дюплантис Фото: Hannah Peters/Getty Images

«Мне нравится прыгать перед вами, ребята. Это было всё, что я мог сделать сегодня. Надеюсь, вам понравилось», – сказал Мондо после победы.

У американца Сэма Кендрикса 5,92 м и серебро. А вот третье место разделили сразу несколько прыгунов: Эрнест Джон Обьена (Филиппины), Кёртис Маршалл (Австралия) и Сондре Гуттормсен (Норвегия). У всех по 5,82 м.

Выступил и титулованный француз Рено Лявильни – тот самый, что ставил рекорд до Дюплантиса, но выше 5,72 м он прыгнуть не сумел.

Кениец почти смог

Удивили всех бегуны на 800 м. Там едва не случился мировой рекорд.

До нового достижения победителю Эммануэлю Ваниони не хватило 0,2 секунды. Его время — 1.41,11, и это второй лучший результат в истории.

«Я счастлив, что пробежал с таким сумасшедшим временем в Лозанне. Улучшить личный рекорд и стать лидером мирового сезона было здорово», – приводит слова Ваниони пресс-служба МОК.

Выиграл, но не в Париже

Затем на стадионе появился норвежец Якоб Ингебригтсен, который пару недель назад в Париже остался ни с чем в забеге на 1500 м. Тогда его обставили американцы Хокер и Нагьюз с британцем Керром. Последние двое в Лозанне не выступали, а вот с Коулом Хокером Якоб поквитался.

В Лозанне Ингебригтсен привёз соперникам больше двух секунд. Его время — 3.27,83. Эх, такой бы результат да на Олимпиаде…

«У меня было достаточно времени для восстановления после Игр. Сегодняшний забег был с хорошим результатом. Хочу улучшить его уже в воскресенье», – приводит слова легкоатлета World Athletics.

Серебро у Коула Хокера, бронза – тоже у американца, Хоббса Кесслера.

Американцы опять проиграли

В беге на 200 м свой статус сильнейшего подтвердил чемпион Игр-2024 спортсмен из Ботсваны Летсиль Тебого. В Лозанне он выиграл, пробежав спринтерскую дистанцию за 19,64.

За своей спиной 21-летний бегун снова оставил американцев. Серебро у Эрриона Найтона (19,78), а бронзу отхватил Фред Керли (19,86).

Летсиль Тебого Фото: Christian Petersen/Getty Images

В порядке после Олимпиады и украинка Ярослава Магучих. Планку на высоте двух метров ей преодолеть в этот раз не удалось, но до её 1,99 из соперниц добраться не смог никто. Австралийка Элеанор Паттерсон остановилась на 1,96 м. А её соотечественница Никола Олислагерс взяла лишь 1,92 м.

В порядке и нидерландская дива Фемке Бол. В забеге на 400 м с барьерами она привезла соперницам из Ямайки больше секунды. 52,25 – это золото. С серебром осталась Рашелл Клэйтон, а бронза у Джанив Расселл.

Определился победитель и в забеге на 110 м с барьерами у мужчин. Золото в Швейцарии забрал ямайский бегун Рашид Бродбелл со временем 13,10. Второе место у американца Гранта Холлоуэя (13,14), а на третьей строчке расположился ямаец Хэнсл Парчмент (13,23).

Следующий старт Бриллиантовой лиги уже 25 августа – в Польше.