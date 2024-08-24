Крамник зевнул мат в два хода в «матче века». Однако всё же обыграл чемпиона из интернета

Экс-чемпион мира против читеров

Матчи легендарного российского экс-чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника против молодого мексиканца перуанского происхождения Хосе Эдуардо Мартинеса Алькантары, более известного под псевдонимом Жоспем, стали одним из главных событий 2024 года в мире чёрно-белых фигур. Дело в том, что после завершения карьеры Владимир Борисович сосредоточился на игре в интернете, и у легендарного российского чемпионата нашла коса на камень известного шахматного портала chess.com (заблокирован в России).

Дело в том, что на chess.com регулярно идут онлайн-турниры по блицу и рапиду с весьма немалыми денежными призами. И Крамник подсчитал, что их весьма часто выигрывают спортсмены, которые в игре вживую не показывают значимых результатов. Многие известные шахматисты встали на его сторону, указывая на то, что платформа не уделяет должного внимания античитерской программе, а его борьба с нечестными игроками весьма неоднозначна и, по мнению некоторых гроссмейстеров, опирается на двойные стандарты.

Владимир Крамник Фото: РИА Новости

По мере развития конфликта Владимир Крамник фактически обвинял в нечестной игре всё больший и больший круг лиц – туда попадали и молодые, растущие игроки, и новые герои шахмат во Всемирной паутине. Конечно, находились и те, кто считал, что экс-чемпион тут хватил лишнего, а его методология выявления обмана при игре онлайн уж слишком субъективна и опирается на логику: я выиграл – хорошо, меня обыграли – читер!

Крамник неоднократно заявлял, что готов осуществить за доской независимую экспертизу тех, кто изо дня в день зарабатывает десятки тысяч долларов на интернет-порталах без видимых успехов в реальных шахматах – сыграть матч с кем-то из этих героев. И, наконец, нашёлся достойный и принципиальный соперник – Алькантара, разрывающий интернет-просторы под логином Жоспем (Jospem). Не будет лишним добавить, что Хосе Эдуардо не раз фигурировал одним из главных подозреваемых в списках Крамника. Личный счёт противников в интернете составлял 9:1 в пользу 25-летнего Мартинеса, и Владимир Крамник только разводил руками – разве можно так доминировать в партиях с экс-чемпионом мира без обмана?

Хосе Мартинес (Жоспем) Фото: chess.com

В июне 2024 года после обвинений Владимира Крамника в нечестной игре Мартинеса в знаменитых «Титульных вторниках» команда chess.com приехала к шахматисту в Мексику и наблюдала за его игрой. В том турнире Мартинес в один из дней занял второе место. После данного успеха Крамник заявил, что шахматисту повезло, так как у него были очень слабые соперники.

Это привело к тому, что Мартинес предложил Крамнику «решить все вопросы за доской». И внимание к первой схватке Крамника с Алькантарой перекрыло интерес к самым сильным супертурнирам современности. С учётом хайпа в интернете, битву без всяких обиняков называли «матчем века»!

Объективность матча — под вопросом!

В первом поединке, проходившем в крупнейшем казино Мадрида, Хосе Мартинес старался отстоять своё честное имя, Крамник же – доказать, что соперник не так уж силён и явно не обладает уровнем, который позволяет ему попадать в призы на интернет-стартах, раз за разом обгоняя сильнейших гроссмейстеров мира. Симпатии публики разделились – «за молодёжь» безоговорочно поддерживали перуанца, представители фракции «за справедливость» находились в лагере российского чемпиона мира.

Формат матча предусматривал как сражение вживую, так и поединки на интернет-сервере – и ввиду этого разгорелся главный скандал вокруг первого матча. Крамник утверждал, что на его ноутбуке сайт chess.com действовал с большой задержкой, а потом и вовсе, что на его аккаунт была осуществлена ddos-атака. В итоге, надо отдать ему должное, Мартинес благодушно согласился переиграть спорные партии и в итоге оказался победителем на марафонской дистанции, но, как говорится, осадочек остался. В итоговом интервью Крамник в пух и прах разнёс уровень организации матча.

Что касается партий, то эксперты сходились в одном – многоопытный Крамник раз за разом переигрывал молодого визави, но на секундах сказывались реакция и быстрота рук перуанца, и экс-чемпион терял преимущество.

Раздосадованный Владимир Крамник публично требовал реванша, обращался даже в ФБР с требованием разъяснить действия chess.com. В итоге ответный матч назначили на август – его должен был принять Лондон. Формат оставался прежним: 36 партий (в первом матче из-за скандала провели всего 29) – половина из которых должна быть сыграна вживую, а половина – на игровом сайте ФИДЕ, что исключало из уравнения организаторов с chess.com.

Прямо перед началом поединка в семье Мартинеса случилось страшное несчастье – умерла его любимая мама, сделавшее очень многое для того, чтобы её любимый сын стал гроссмейстером. Но молодой человек заявил, что это не помешает ему сразиться с Крамником за доской и доказать свою силу. К слову, в классику Алькантара имеет рейтинг 2612 – один из самых высоких в Мексике, но достаточно скромный на мировом уровне. В блиц его показатель достаточно высок – 2691, что составляет 27-е место в мире.

Что касается почти 50-летнего Владимира Крамника, после поражения в товарищеском матче от молодого, талантливого россиянина Андрея Есипенко его рейтинг блиц 2676 – ниже, чем у Алькантары (36-е место в мире).

Крамник зевнул мат в два хода. Это как?!

Итак, матч-реванш века стартовал, и после осечек немолодого Крамника в битве с Есипенко и первой схватке с Мартинесом мнения экспертов склонялись в сторону его молодого соперника. Мол, экс-чемпион может готовиться, может получать перевес в дебюте и переигрывать визави стратегически, но на секундах всё равно победит молодость.

Первая половина матча, казалось бы, показывала правильность такого вывода. Более того, в одной из партий Крамник, к своему огромному разочарованию, просто зевнул мат в два хода! Нонсенс для экс-чемпиона мира.

Владимир Крамник (Россия) — Хосе Мартинес (Мексика)

Матч-реванш. 17-я партия

Однако во второй половине легендарный чемпион показал стойкость и выдержку, которой ему не хватало в игре с Есипенко и первой встрече с Мартинесом. В какой-то момент Крамник повёл с подавляющим преимуществом и, несмотря на героический камбэк латиноамериканского шахматиста, выигравшего несколько партий подряд на финише, сумел победить со счётом 19:17. Решающей стала последняя партия.

Хосе Мартинес (Мексика) — Владимир Крамник (Россия)

Матч-реванш. 36-я партия

По мнению Крамника, матч доказал его главный тезис: в силе шахматиста за доской и по Сети не должно быть большого различия. И третьего поединка уже не понадобится. А как считаете вы, в двух матчах с российским классиком, один из которых Мартинес выиграл, а другой проиграл (с учётом качества приведённых выше партий), проявил ли молодой шахматист свою силу?

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