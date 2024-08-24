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Результаты серии турниров «Высота» по лёгкой атлетике: Кнороз, Лысенко, Кочанова и Моргунов получили золотые короны

Лучшие прыгуны России получили по золотой короне. За что атлетам оказали такую честь?
Батраз Томаев
Лучшие прыгуны России получили по золотой короне
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В Златоусте завершилась серия турниров «Высота».

Златоуст в Челябинской области становится центром притяжения российского спорта. Недавно была нашумевшая Спартакиада по биатлону. А теперь – яркий финал легкоатлетической серии «Высота». С настоящим золотом для чемпионов!

«Высота» — это что?

Для начала надо знать, что в календаре Всероссийской федерации лёгкой атлетики есть серия соревнований на весь сезон. Так, кроме «Высоты», у легкоатлетов были серии «Королева спорта» и «Многоборцы России».

Старты у высотников проходили как на общих турнирах, так и на отдельных соревнованиях, где выступали только прыгуны-высотники.

На протяжении всего сезона они набирали очки и проходили отбор в Сочи, Москве, Твери, Брянске, Чебоксарах, Торопце, Екатеринбурге. Особняком стоял День прыжков в Парке Горького в российской столице.

День прыжков в Парке Горького (Полина Кнороз)

День прыжков в Парке Горького (Полина Кнороз)

Фото: РИА Новости

И в конце августа прошёл ещё один яркий городской турнир.

Победители серии получили по короне, покрытой золотом высшей пробы. Корону и медали для призёров изготовили златоустовские мастера. Поэтому в контурах награды видны уральская природа и высоты, взятые спортсменами.

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Корона на месте!

Если говорить о результатах, то в Златоусте чего-то удивительного не произошло. Героями стали те же, кто штурмовал высоты всю весну и лето.

В мужских прыжках отметку в 2,30 м сумел преодолеть Данил Лысенко. Его давний соперник Илья Иванюк остановился на отметке в 2.27 м. Оба атлета, к сожалению, не дотягивают до показателей олимпийцев в Париже, но свою корону в этом сезоне Лысенко получил заслуженно.

Данил Лысенко с короной в Златоусте

Данил Лысенко с короной в Златоусте

Фото: Кадр из трансляции

Не смогла допрыгнуть до своих лучших показателей и шестовичка Полина Кнороз. Публика в Златоусте увидела 4,65 м от лидера сезона.

Занимательно, что днём ранее победу в финале «Высоты» одержал возлюбленный Полины Тимур Моргунов. Его победная отметка – 5,72 м.

А в женских прыжках в высоту первенствовала Мария Кочанова. Она взяла отметку в 1,95 м. С серебром осталась белорусская спортсменка Карина Демидик (1,93 м), а бронза досталась Наталье Королёвой (1,89 м).

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