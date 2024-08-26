Судьи долго не могли решить, что делать с Захаром Петровым.

Российского гребца лишили золота чемпионата мира. Он выпал из лодки на самом финише!

С 23 по 25 августа в Самарканде (Узбекистан) проходил послеолимпийский чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Турнир был примечателен тем, что в нём принимали участие и российские спортсмены, пусть и под нейтральным флагом, причём в более широком составе, чем на ОИ-2024.

По итогам трёх дней чемпионата мира наши гребцы выиграли пять медалей, четыре из которых – золотые, а ещё одна – серебряная.

В Самарканде отличились:

София Штиль, Екатерина Шляпникова, Захар Петров и Иван Штыль в смешанной каноэ-четвёрке на 500 м (золото).

Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова в смешанной каноэ-двойке на 500 м (золото);

Анастасия Долгова в байдарке-одиночке на 200 м (серебро);

Светлана Черниговская и Анастасия Долгова в байдарках-двойках на 200 м (золото);

Захар Петров и Иван Дмитриев в каноэ-двойке на 1000 м (золото).

Анастасия Долгова Фото: РИА Новости

Как и на Олимпиаде, в медальном зачёте чемпионата мира россиян не было – только нейтральные атлеты. Но если всё же добавить в таблицу наш триколор, то он окажется на второй строчке. А выше – только другие нейтральные атлеты, из Беларуси. Наши соседи тоже выиграли четыре золотые награды, но обошли россиян по серебру и бронзе (4 – 4 – 3). Они были бы первыми.

Впрочем, самый яркий эпизод чемпионата мира в Самарканде для российских болельщиков – это не одна из четырёх перечисленных выше золотых наград, а победа несостоявшаяся. Отменённая решением судейской коллегии.

Дело было в финале соревнований каноэ-одиночек на дистанции 500 м, где Россию представлял Захар Петров. Захар рубился за золото до последних метров дистанции, а на финише так переусердствовал, что… перевернулся. При этом нос лодки россиянина пересёк финишную черту быстрее всех остальных.

Непростой вопрос, на который предстояло ответить судьям, чтобы определить чемпиона: а финишировал ли сам спортсмен вместе со своим каноэ? Иным словами: Петров выпал из лодки на момент финиша или ещё нет?

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: кадры из трансляции

Поначалу золото у Петрова отобрали. Судьи просто вычеркнули Петрова из итогового протокола. Мол, выпал из лодки за считаные сантиметры до финиша, и первое место занял молдаванин Сергей Тарновский.

Российскую сторону такое решение, конечно, не устроило. Наша федерация гребли подала протест и он, неожиданно для всех, был удовлетворён.

Эта победа на чемпионате мира могла бы войти в историю мировой гребли, но, вероятно, протест подал кто-то ещё, и результат пересмотрели вновь. Захар в итоговом протоколе снова оказался на последнем месте как не финишировавший, а в тройке призёров: Молдавия, Чехия и Румыния.

«Надо бороться до конца. Как будет, так и будет. Сотрясать кулаками, что Макрон сначала посадил Дурова, а потом вмешался в распределение наград в Самарканде – последнее дело, – реагировал на ситуацию пристально следящий за отечественной греблей комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. – Там действительно ситуация пограничная. Другой вопрос, что люди правила нарушают. Уже жюри решило, что нам вручат золото. Это решение нельзя отменить. Они сами наплевали на свой же регламент».

Российская сторона подала повторный протест, однако он уже удовлетворён не был. Судейская коллегия оставила Захара Петрова на последнем месте. Увы, уникальной победы российского гребца вверх тормашками не вышло.

Конечно, можно сетовать на результат и злых судей. Однако нельзя отрицать, что подобные истории делают для популяризации российской гребли даже больше, чем иные победы. По крайней мере, за последний месяц Захар Петров неожиданно стал одной из самых ярких звёзд нашего спорта.