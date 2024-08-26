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Итоги этапа Бриллиантовой лиги 2024 в Польше: результаты, мировой рекорд Дюплантиса и Ингебригтсена, победа Тебого

Мондо, ты космос! Дюплантис установил два невероятных мировых рекорда за месяц
Батраз Томаев
Итоги этапа Бриллиантовой лиги 2024 в Польше
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Для шведского шестовика это, кажется, стало обыденностью.

Спасибо Вархольму за рекорд?

25 августа в Польше прошёл очередной этап Бриллиантовой лиги. В программе было много всего, но начать надо с самого вкусного!

Очередной мировой рекорд в прыжках с шестом установил Арман Дюплантис. На сей раз шведу покорилась высота в 6,26 м. Со второй попытки и уже без особой нервотрёпки, как, например, в Париже, он переписал историю. А затем рухнул на дорожку в чемпионской позе. Для такой персоны синоним «король» уже не подходит. Нужно придумывать что-то новое!

Все права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть его можно на Youtube-канале Wanda Diamond League.

Олимпийская форма никуда не делась, а сам Мондо подпитывается предстоящей встречей с Карстеном Вархольмом на 100-метровке.

«Больше всего меня, наверное, мотивировала предстоящая встреча с Карстеном Вархольмом. Это значит, что мне нужно больше сосредоточиться на этой дуэли. Я могу расслабиться и чувствовать себя немного более комфортно во время прыжков с шестом», – шутил швед.

Очередной мировой рекорд Дюплантиса — это не предел!
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Безжалостный Ингебригтсен

Радуется новому достижению в истории человечества и Якоб Ингебригтсен. Норвежец непросто разделался с соперниками в забеге на 3000 м, но ещё и бессовестно отправил на полку истории рекорд Даниэля Комена.

Достижение кенийца продержалось 28 лет и было обновлено более чем на три секунды! 7.20,67 против стоявших давным давно 7.17,55.

Якоб этого очень хотел. Не помешала и жара в Силезии.

«Темп казался действительно быстрым, но потом я нашёл хороший ритм. 3000 м – сложная дистанция. Сегодня были сложные условия из-за жары, но для всех они были одинаковыми. Теперь я хочу побить мировые рекорды на всех дистанциях шаг за шагом», – сказал он World Athletics.

В Париже Ингебригтсен сделал подарок своим соперникам:
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Небольшая радость Тамбери

Выступил на 12-м этапе Бриллиантовой лиги и неудачник Олимпиады в Париже итальянец Джанмарко Тамбери. В Польше он взял 2,31 м и победил. У соперников Ромена Бекфорда (Ямайка) и Олега Дорощука (Украина) – только 2,29 м. Но по попыткам на втором месте оказался Бекфорд.

Кстати, в Силезии с треском провалился новоиспечённый олимпийский чемпион Хамиш Керр. Попытка на 2,18, и ничего больше. Он – девятый.

Очередные победы случились у Фемке Бол и Летсиля Тебого.

Нидерландская бегунья за 52,13 пробежала 400 м с барьерами. За ней расположились американка Анна Кокрелл (52,88) и ямайская спортсменка Рашелл Клэйтон (53,11). А ботсванец забрал 200 м с результатом в 19,83. Три сотые ему проиграл Александер Огандо из Доминиканской Республики, а бронза досталась американцу Кеннету Беднареку. У него ровно 20,00.

Фемке Бол

Фемке Бол

Фото: Andrzej Iwanczuk/Getty Images

Вот другие интересные результаты соревновательного дня:

100 м, женщины
1. Тиа Клейтон (Ямайка) — 10,83
2. Мари-Жозе Та Лу-Смит (Кот-д’Ивуар) — 10,83
3. Тамари Дэвис (США) — 10,84.

400 м, женщины
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) — 48,66
2. Сальва Насер (Бахрейн) — 49,23
3. Наталия Качмарек (Польша) — 49,95.

800 м, мужчины
1. Марко Ароп (Канада) — 1.41,86
2. Эммануэль Ваниони (Кения) — 1.43,23
3. Брайс Хоппель (США) — 1.43,32.

Уже в пятницу, 30 августа, этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Риме.

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