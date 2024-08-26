Уникальная для мирового спорта история: бейсболист в одном матче сыграет за оба клуба

И нет, это не выставочная игра. Всё по спортивному принципу!

Уникальная для мирового спорта история случится сегодня, 26 августа, в США.

В понедельник в Штатах будет завершён матч Главной лиги бейсбола (МЛБ), в котором сыграют «Торонто Блю Джейс» и «Бостон Ред Сокс». Матч должен был состояться ещё 26 июня, и он начался в запланированное время, но был прерван из-за дождя. Доигровку перенесли аж на конец августа.

Но суть истории не в том, что встречу доиграют. А в том, что в ней один и тот же игрок может сыграть сразу за обе команды.

Кетчер Дэнни Дженсен в начале лета выступал за «Торонто» и 26 июня вышел на поле в форме клуба из Канады. Однако за два месяца вынужденной паузы он успел сменить прописку и перебраться в «Ред Сокс». И заканчивать матч бейсболист будет уже в составе клуба из Бостона. Правилами МЛБ такая перемена в заявке не доигровку, оказывается, не запрещена.

«Бостон» Фото: Winslow Townson/Getty Images

Главный тренер «Ред Сокс» Алекс Кора прокомментировал сложившуюся ситуацию следующим образом: «Мы не стремимся к тому, чтобы сотворить историю. Нам просто нужно, чтобы Дэнни сыграл за нас в этом матче».

В Главной лиге бейсбола подобное происходит впервые. Впрочем, и в других командных видах спорта припомнить такое не получается. Всевозможные товарищеские игры и шоу-матчи – не в счёт. Может быть, вы вспомните: бывало ли такое, чтобы игрок на полном серьёзе и в соответствии со всеми спортивными принципами помогал бы выиграть сначала одной команде, а потом другой прямо по ходу одного матча в командных видах спорта?

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