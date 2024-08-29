Битва за звание лучшего шахматиста России завершена! Всё решилось на тай-брейке

Главное шахматное событие лета 2024-го в России – Суперфинал чемпионата страны. В этом году он носил статус отборочного к Кубку мира – Федерация шахмат России перешла в Азиатскую конфедерацию и за счёт этого получила пять мест для мужчин и три для женщин в новом цикле борьбы за корону.

Женский Суперфинал собрал всех сильнейших – победила Екатерина Лагно, в тройке оказалась Александра Горячкина, но случилась и громкая сенсация – серебро и путёвка в Кубок мира в руках столичного гроссмейстера Дарьи Чарочкиной, не относившейся перед стартом к числу фавориток.

У мужчин тоже получился смотр главных сил страны, за редким исключением. Двукратный участник матчей за мировую корону москвич Ян Непомнящий имеет право сыграть в Кубке мира напрямую, а в эти дни борется в элитном турнире, который проходит в Сент-Луисе. Ещё один бывший претендент Сергей Карякин (Сергей представляет Московскую область, шахматным президентом которой является) готовится к выборам в Госсовет Крыма и собирается занять место сенатора, сосредоточившись на политике – эти два выдающихся спортсмена в очередной раз пропускали Суперфинал.

Не играли в турнире также экс-чемпион России Евгений Томашевский, ныне работающий со сборной Азербайджана, и рекордсмен по количеству побед в национальных первенствах Пётр Свидлер – восьмикратный чемпион России уступил дорогу молодёжи. А она собралась серьёзная и амбициозная.

В числе фаворитов были 26-летний экс-чемпион Европы и действующий чемпион России Владислав Артемьев (Татарстан), 22-летний Андрей Есипенко (Ростовская область), трагическим образом не попавший в Турнир претендентов – 2024, но недавно выигравший товарищеский матч у экс-чемпиона мира Владимира Крамника, а также экс-чемпион мира по рапиду 28-летний Даниил Дубов (Москва). Компанию им составляли умудрённые опытом классики – неоднократный чемпион мира по блицу Александр Грищук, экс-чемпион Европы Евгений Наер, победитель шахматных Олимпиад в составе сборной России Алексей Дреев (все – Москва) и чуть более молодые, но уже маститые экс-чемпион Европы Максим Матлаков (Санкт-Петербург), неоднократные победители и призёры Кубков России с различным контролем Павел Понкратов (Москва) и Артём Тимофеев (Татарстан).

С большим интересом ожидалось выступление вице-чемпиона мира среди юниоров 21-летнего Арсения Нестерова (Новгородская область), чемпиона мира среди юношей 18-летнего Алексея Гребнева (Самарская область), чемпиона России в состав сборной Москвы 20-летнего Рудика Макаряна (Москва). И очень жаль, что в турнире не сыграли самый молодой гроссмейстер страны Иван Землянский и чуть более старший, но уже добившийся больших достижений Володар Мурзин (оба – Московская область). Так уж получилось, что все сильнейшие подмосковные игроки (совпадение? Не думаю!) это соревнование пропустили.

Из 12 участников пять лучших выходили в Кубок мира – при огромной плотности результатов (как это случалось и в знаменитых советских зональных турнирах) теоретически требовалось не уступать и постараться выиграть хотя бы одну партию. К этой задаче со свойственным ему прагматизмом подошёл гроссмейстер Даниил Дубов – в его партиях случилось наибольшее количество коротких ничьих. Однако на финише Дубов показал, как ярко он умеет играть в шахматы – блестящая победа над Наером в стиле Михаила Таля позволила ему не только выйти в Кубок мира, но и взять бронзу!

Евгений Наер (Москва) — Даниил Дубов (Москва)

Совсем не задался турнир у Александра Грищука. Его супруга Екатерина Лагно блистала в женском турнире, а Саше злодейка-судьба раз за разом подкладывала всё новые камешки на его турнирной дороге. Победив на старте Тимофеева, он потом был полностью переигран Есипенко и с расстройства получил ещё одну пробоину в битве с Дреевым. Оставался последний шанс – выиграть в последнем туре у Арсения Нестерова, но тут силы совсем оставили Грищука, он зевнул свою чистую лишнюю проходную пешку, и в итоге в Кубок мира с пятого места вышел именно молодой Арсений.

За старшее поколение отработал Наер – до самого финиша он боролся за первое место, и даже поражение от Дубова позволило Евгению закончить турнир на достойной четвёртой позиции. А в матче за титул чемпиона России сошлись Владислав Артемьев и Андрей Есипенко. Оба очень ровно шли по дистанции без сомнительных позиций и обошли ближайшего преследователя на целое очко. В последний день судьбу золотых наград решал тай-брейк – дополнительное соревнование в быстрые шахматы.

Андрей Есипенко Фото: РИА Новости

Здесь явным фаворитом выглядел Артемьев. Есипенко, несмотря на его блестящее понимание шахмат и яркие победы, среди которых выделяются выигрыши у Магнуса Карлсена, никогда не имел репутации топ-игрока в противостояниях с ускоренным контролем, в то время как Владислав, безусловно, сейчас один из российских королей быстрой игры.

Тем не менее первая партия вначале складывалась с преимуществом молодого ростовчанина. Но Есипенко вновь начал преследовать финишный рок – вспомнились его упущенная претендентская путёвка и поражение от Аниша Гири в Grand Swiss и финальная осечка в сражении с Амином Табатабаи в аэрофлотовской схватке за первое место. Артемьев же в решающий момент, по обыкновению, был собран и хладнокровен, поэтому победил.

Андрей Есипенко (Ростовская область) — Владислав Артемьев (Татарстан)

После такого тяжелейшего удара Андрей рассыпался, так и не завязав борьбу – в итоге 2:0 в пользу Артемьева, который второй год подряд стал чемпионом.

Владиславу однозначно пора начинать штурмовать самые большие высоты мировых шахмат, в то время как Есипенко для решительного восхождения необходимо подтянуть игру в технических позициях и закалить свой характер.

Совсем скоро состоится чемпионский матч Дин Лижэнь (Китай) – Гукеш Доммараджу (Индия), после которого лучшие из россиян в мировом отборочном цикле получат новый шанс сразиться за вожделенную шахматную корону.