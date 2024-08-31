«О, нет!» Олимпийскую чемпионку отделили от мирового рекорда 0,07 секунды

Уинфред Яви могла побить историческое достижение, если бы не споткнулась на последнем препятствии.

В Риме завершился очередной этап Бриллиантовой лиги. Турнир в этот раз не был наполнен сумасшедшими рекордами, хотя парочка знаковых событий всё-таки произошла. Расскажем вам о самых важных из них.

«Я действительно ждала рекорда»

Пожалуй, главным хайлайтом вечера стал забег на 3000 м с препятствиями среди женщин. Олимпийская чемпионка Парижа Уинфред Яви едва не побила мировой рекорд, который в 2018 году установила Беатрис Чепкоэч. До заветных 8.44,32 спортсменке из Бахрейна не хватило всего 0,07 (!) секунды.

Причём все шансы обновить историческое достижение у Яви были, вот только неудачное прохождение последнего препятствия обнулило их. Тем не менее теперь Уинфред принадлежит второе время в истории и рекорд Азии – 8.44,39.

«Я посмотрела на время после забега и подумала: «О, нет!» Я действительно ожидала этого рекорда и шла к нему. Определённо чувствую, что должна побить его, и верю, что это произойдёт. Мне нужно работать ещё усерднее. И я планирую ещё раз попробовать свои силы до конца сезона. Моя самая большая цель на следующий год — стать двукратной чемпионкой мира», — сказала Яви.

Второе место в забеге заняла Перут Чемутай, установив рекорд Уганды (8.48,03), а тройку призёров замкнула Фейс Черотич (8.57,65).

Новый чемпион

Порадовали зрителей Фаит Кипьегон, с лёгкостью выигравшая забег на 1500 м, и Акера Нюджент, ставшая лучшей на дистанции 100 м с барьерами.

«Я довольна темпом и тем, как прошла гонка. Главными целями были квалификация в финал Бриллиантовой лиги и получение очков. Мне понравилась гонка, но я не засекала своё время», — призналась Кипьегон.

Фаит Кипьегон Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Интересным оказался и забег на 5000 м у мужчин. К двухкилометровой отметке парни шли по графику мирового рекорда, но вскоре сильно снизили темп. Победу одержал Хагос Гебривет (12.51,07), оказавшийся сильнее Йомифа Кеджелчи и Селемона Барега в финишных разборках.

Зато вечер красиво завершил Летсиль Тебого. На Олимпиаде в Париже в забеге на 100 м ботсванский спортсмен стал лишь шестым, но после ОИ выиграл уже два этапа Бриллиантовой лиги на этой дистанции!

В Риме Тебого добавил в свою копилку и третью победу – 9,87. Летсиль настолько легко забрал золото, что начал праздновать первое место ещё до финишной черты. Вторым стал Кристиан Коулман (9,92), а тройку призёров замкнул Фред Керли (9,95).

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт 5 сентября в Цюрихе.