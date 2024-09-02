Такого больше не будет. Не стало самого титулованного борца в истории

2 сентября 2024 года не стало легендарного советского борца вольного стиля Александра Медведя. Он из тех, про кого совершенно точно можно написать — второго такого больше не будет.

Начал золотой путь с поражения

Жизнь Александра Медведя началась в украинском городе Белая Церковь. А борьба приняла его в армии, в 1956 году. Тогда один из офицеров отвёл парня в секцию. Сам того не подозревая, он изменил судьбу солдата и многих его последователей в вольной борьбе.

Александр Медведь Фото: РИА Новости

Медведь — уникален. Первый свой чемпионат мира он проиграл немцу Вильфреду Дитриху. Это было в 1961 году в японской Йокогаме. Тогда ещё молодой вольник выступал в весе свыше 87 кг и довольствовался третьим местом. С той бронзы и начался золотой путь Александра длиной в 11 лет. Кстати, проиграет он ещё лишь раз — на ЧМ-1965 турку Ахмеду Айику. А чемпионом мира станет целых семь раз.

Первое золото выиграл на Играх-1964 в Токио, а Олимпиада-1968 в Мехико стала для него знаковой. Тут он и вернул должок Крану из Шифферштадта (прозвище Дитриха).

Во время олимпийского поединка у Медведя случился вывих большого пальца. Чтобы избежать дисквалификации, он на глазах давнего соперника сам себе вправил палец и продолжил схватку. Вильфред такого не ожидал и проиграл оппоненту.

Как Александр Медведь выиграл три Олимпиады: Трижды золотой Медведь

Повалил американца, который весил 198 кг

А уже на следующей Олимпиаде в Мюнхене Александр Медведь, весивший 110 кг, боролся с американцем Крисом Тейлором, чей вес составлял умопомрачительные 198 кг.

Александр Медведь и Крис Тейлор Фото: РИА Новости

Судьба их свела в первом круге. Но более подвижный белорусский борец вышел из схватки победителем, хоть и повредил спину.

Кстати, чтобы продолжить выступление на турнире в Мюнхене, Медведю пришлось отплатить немцам икрой за препарат, который поставит его на ноги. Так и случилось третье и заключительное золото в его карьере.

Уже после этой победы Александр Медведь стал самым титулованным борцом в истории.

Александр Медведь Фото: РИА Новости

Почему никто не смог превзойти Медведя? Возможно, кому-то не хватает здоровья и мотивации столько выступать. А быть может, дело в политике, которая сейчас обрывает чемпионские нити у спортсменов? Ясно одно — такой талант на ровном месте вряд ли бы появился.

Здесь ещё надо помнить, что раньше поединки состояли из двух пятиминутных периодов. За это время измотать соперника и не дать ему почувствовать второе дыхание — высшее искусство.

Вот уже 52 года успех Александра Медведя не может превзойти никто. Символично и показательно.

Легендарный борец так и ушёл непревзойдённым. Чемпион навсегда.