Забег корги пошёл не по плану. Что помешало пушистикам?
После стартового сигнала забега корги в Вильнюсе собаки не смогли преодолеть дистанцию, потому что сразу начали искать в толпе своих хозяев. Это самая милая растерянность, что мы видели!
Забег корги пошёл не по плану. Что помешало пушистикам?
Читайте также
Тебого по-королевски встретили в Ботсване. Видео
В США объединили пул и мини-гольф. Видео
Тяжеловес UFC попробовал себя в гимнастике. Видео
Бейсбольный клуб проводил на пенсию собаку
Крутая встреча Погачара в Любляне. Видео
🇷🇺🚴♂️ Алёна Иванченко, велоспорт
🇷🇺🛶 Олеся Ромасенко, гребля
🇷🇺🤸♂️Анжела Бладцева, прыжки на батуте
🇷🇺🛶 Алексей Коровашков, гребля
🇷🇺🚴 Тамара Дронова, велоспорт
🇷🇺🏊 Евгений Сомов, плавание
Обзор матча «Енисей-СТМ» — «Стрела-Ак Барс»
Тяжелоатлетка вправила палец во время попытки
Каким был четвёртый матч финала «Югра» — «Ухта»?
Каким был третий матч финала «Югра» — «Ухта»?
Кто из российских звёзд выступит на Играх БРИКС?