Забег корги пошёл не по плану. Что помешало пушистикам?

После стартового сигнала забега корги в Вильнюсе собаки не смогли преодолеть дистанцию, потому что сразу начали искать в толпе своих хозяев. Это самая милая растерянность, что мы видели!