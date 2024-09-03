Звание чемпиона мира по шахматам совсем обесценилось? В титульном матче сыграют аутсайдеры

С 20 ноября по 14 декабря в Сингапуре состоится матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу. В рейтинге ФИДЕ ни один из них не входит в пятёрку лучших шахматистов мира, и такого в титульных матчах ещё не было. Неужели звание чемпиона мира совсем обесценилось?

1 сентября 2024 года вышел новый рейтинг-лист ФИДЕ, который по-прежнему возглавляет норвежец Магнус Карлсен с рейтингом 2832. Скандинавский король шахмат давно заявил, что классический титул и тяжелая борьба за него его уже не интересуют, поэтому в чёрно-белом королевстве полным ходом развернулась «игра престолов» — на звание претендуют многочисленные «принцы».

В конце года должен состояться матч за звание чемпиона мира между китайцем Дин Лижэнем и индийцем Гукешем Доммараджу, который главным образом интересен тем, что новым обладателем короны может стать самый молодой игрок в истории – 18-летний Гукеш настроен побить рекорд Гарри Каспарова* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента), ставшего чемпионом в 22 года.

Гукеш Доммараджу c рейтингом 2765 сейчас седьмой в мировом рейтинге – выше, кроме Карлсена, ещё Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба – США), Арджун Эригайси (Индия), Алиреза Фируджа (Франция) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан). Учитывая, что Фируджа по происхождению иранец – в элитах продолжается стремительное наступление Востока.

Лучший россиянин Ян Непомнящий откатился на девятую позицию (2755), а вот Дин Лижэнь после неудачи на Кубке Синкфилда в США и вовсе стал 15-м рейтинге с 2737. Получается интересный парадокс – в борьбе за звание чемпиона мира сойдутся 7-й и 15-й игроки в рейтинге! Такого за всю историю шахмат никогда не случалось!

Шахматный рейтинг, разработанный американским профессором венгерского происхождения Арпадом Эло, был введён ФИДЕ в 1970 году, хотя профессор начал его считать в 1967-м и спустя три года имел целую базу чисел, которая расставляла по рангу сильнейших шахматистов мира.

Во время легендарного матча между советским чемпионом мира Борисом Спасским и американским претендентом Робертом Фишером цифры безоговорочно были в пользу заокеанского гения – лидер мирового рейтинг-листа Фишер имел 2785 против 2660 Спасского, занимавшего вторую строчку. В итоге после скандала и срыва американца на старте матч закончился его уверенной победой.

В СССР выдвигается молодой претендент Анатолий Карпов, который громит в отборе Спасского и выходит на Фишера – в 1975-м Анатолий имел 2705 и вторую позицию в мире против 2780 у чемпиона мира. Но, увы, этот захватывающий матч так и не состоялся – Роберт Фишер ушёл из шахмат и, несмотря на все разговоры про неофициальный матч, с Карповым так и не сразился.

Наступила эпоха великих противостояний – Анатолий Карпов, имевший на пике рейтинг 2780, сражался в серии матчей сначала с «невозвращенцем» Виктором Корчным (пиковый – 2695), а потом потерял звание в битвах с Гарри Каспаровым* (два «Ка» сыграли целых пять матчей), который первым из шахматистов сумел пробить заоблачную планку в 2800. В каждом из этих матчей шахматисту №1 в рейтинге предстояло сразиться в невероятном по накалу сражении с шахматистом №2.

В 1990-е годы Каспаров*, первым поставивший на службу себе компьютеры и начавший анализировать с их помощью дебюты с ранним миттельшпилем, установил новый рекорд – 2851. Но в матче за звание чемпиона мира в 2000 году уступил второму номеру рейтинга Владимиру Крамнику (2770) и после четырёх лет безуспешных попыток сыграть новый матч за титул в расколотом тогда напополам шахматном мире принял решение завершить карьеру.

В нулевые матчи на первенство мира теряют ещё довоенную формулу шахматной борьбы за трон, когда неизбежно №1 и №2 в глазах общественности должны в личном противостоянии выявить – кто же из них сильнее. В 2004-м году Крамник с 2770 третий в мировом рейтинге после Каспарова* и Вишванатана Ананда (Индия), но чудом защищает звание против претендента венгра Петера Леко (2741, пятый в рейтинге).

В 2006-м проходил скандальный объединительный матч – исторический чемпион Владимир Крамник (2743, четвертая позиция) после жуткого «туалетного скандала» одолел лидера мирового рейтинг-листа, чемпиона мира ФИДЕ болгарина Веселина Топалова (2813), вновь подтвердив относительность цифр в современных элитных шахматах.

Например, в 2008-м Крамник (2772) и Ананд (2783) выглядели главными и заслуженными фаворитами, но на самом деле выше них в рейтинге уже стояли Топалов, Александр Морозевич (Россия), Василий Иванчук (Украина) и вундеркинд Магнус Карлсен.

Ананд выигрывает у Крамника и потом в 2010 году индиец (2787) обыгрывает Топалова (2805), но к этому моменту рейтинг Карлсена уже выше, чем у обоих соперников. Однако своевольный скандинав отказывается от участия в следующем отборочном и на Вишванатана Ананда в 2012 году выходит Борис Гельфанд (Израиль). Ананд к этому момент находился на четвёртой строчке рейтинга (выше Карлсен, Крамник и армянин Левон Аронян), а Гельфанд (2727), несмотря на триумф в отборе, – аж на 22-й позиции!

Ананд снова, хоть и с большими проблемами побеждает, но очевидно, что трон под ним зашатался, и год спустя индиец терпит поражение от Карлсена, а ещё через год уступает ему в матч-реванше, до этого выиграв очередной претендентский турнир. Рейтинг Магнуса к этому времени превысил рекордный каспаровский и составил 2870 пунктов Эло. Ананда c его 2792 к этому времени в рейтинге обгоняли Каруана, Александр Грищук (Россия), Топалов и Аронян, но на его стороне был огромный опыт борьбы за мировое первенство.

В 2016-м на матч с Карлсеном выходит россиянин Сергей Карякин. Казалось бы, все ясно – Магнус первый в рейтинге с 2853, а Сергей с 2772 – лишь девятый. Тем не менее Карякин оказался единственным в истории, кто вёл в матче с норвежцем – Карлсен выиграл лишь на тай-брейке с огромным усилием воли.

Наконец, в следующем матче (2018 год) «по старой формуле» сходятся первый и второй номера – Магнус Карлсен (2837) с большим трудом одолевает находившегося на пике форме Фабиано Каруану (2832). А вот в 2021-м скандинав (2855) громит пятого номера мирового рейтинга россиянина Яна Непомнящего (2782) и после этого заявляет, что матчи за корону ему наскучили…

После самоустранения Карлсена очередной матч за звание чемпиона в 2023 году сыграли победитель и второй призёр турнира претендентов Ян Непомнящий (2795) и Дин Лижэнь (2788), которые в рейтинге располагались сразу вслед за Карлсеном. Тот матч остался за Дином, но победа оказалась пирровой – после перегрузок у китайца начался тяжёлый и затяжной спад.

Словом, в матчах на первенство мира шахматные болельщики видели разное, и 9-й, 22-й номер порой оказывали сумасшедшее сопротивление признанному фавориту. Но чтобы за титул играли соперники, ни один из которых не входит даже в пятёрку мирового рейтинга – такого не было никогда!

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.