Американец побил рекорд, съев 83 хот-дога. Как это возможно?
Джоуи Честнату потребовалось 10 минут, чтобы побить свой же рекорд по поеданию хот-догов, который он установил в 2021 году. Предыдущий рекорд — 73 хот-дога. Мы не знаем, как это возможно, предлагаем просто посмотреть.
Американец смог съесть 83 хот-дога и побить свой же рекорд! Видео
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