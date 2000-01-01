Американец смог съесть 83 хот-дога и побить свой же рекорд! Видео

Американец побил рекорд, съев 83 хот-дога. Как это возможно?

Джоуи Честнату потребовалось 10 минут, чтобы побить свой же рекорд по поеданию хот-догов, который он установил в 2021 году. Предыдущий рекорд — 73 хот-дога. Мы не знаем, как это возможно, предлагаем просто посмотреть.