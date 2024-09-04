«Она в коме». Участницу Олимпиады пытался сжёчь бывший возлюбленный

Жуткая история случилась в Кении с марафонкой из Уганды. Ребекка Чептеги, ещё месяц назад выступавшая на Олимпиаде, теперь борется за свою жизнь в больнице, куда она попала с сильнейшими ожогами. Во всём виноват бывший возлюбленный, который облил легкоатлетку бензином и поджёг её.

«У пациентки ожоги 80% тела»

3 сентября в африканских СМИ появилась страшная новость: участница Олимпиады Чептеги в критическом состоянии доставлена в больницу Moi Teaching and Referral Hospital в Кении. Причиной стали ожоги 80% тела.

Исполняющий обязанности генерального директора больницы Оуэн Менах рассказал The Star, что врачи борются за жизнь пациентки.

«У пациентки ожоги 80% тела. Она находится в реанимации и введена в состояние искусственной комы из-за степени ожогов. Ей оказывается полная поддержка в плане воды, лекарств и крови. Она подключена к ИВЛ. Чептеги — известная пациентка, и мы делаем всё возможное, чтобы спасти её жизнь».

Подробнее о состоянии Ребекки поведал Nation врач отделения интенсивной терапии Джозефат Керема.

«Мы проводим первую фазу лечения, которая обычно занимает 72 часа. Она поможет нам в дальнейшем: иногда пациентов доставляют в операционную исходя из степени ожогов. Сейчас самое важное – убедиться, что у Чептеги не разовьётся полиорганная недостаточность, так как она получила ожоги горла и дыхательных путей».

«Во время ссоры мужчина вылил на Чептеги бензин»

К сожалению, история со спортсменкой из Уганды не несчастный случай, а настоящее преступление. Ребекка попала в больницу после покушения бывшего бойфренда кенийца Никсона Ндиема. Он пришёл к Чептеги, дабы обсудить имущественные споры после расставания. Между бывшими возлюбленными произошла ссора, и тогда Ндием облил легкоатлетку бензином и поджёг её.

«Считается, что мужчина пробрался на территорию около двух часов дня в воскресенье, когда Ребекка со своими детьми была в церкви. Когда Чептеги вернулась домой, соседи услышали, как пара ссорится возле своего дома. Во время ссоры было видно, как Диксон вылил на Ребекку бензин, прежде чем поджечь её. Подозреваемый также попал в огонь и получил серьёзные ожоги», — заявил начальник полиции округа Транс-Нзоя Джеремайя Косиом The Standard.

Косиом сообщил, что именно соседи спасли Чептеги: они вмешались в ссору, потушили пожар и доставили спортсменку с бывшим возлюбленным в больницу. Ндиему, кстати, тоже сильно досталось, он получил ожоги 30% тела.

«Мы даже подавали иск»

Отец спортсменки Джозеф пояснил СМИ, почему между его дочкой и бывшим бойфрендом произошла ссора. По словам Чептеги-старшего, Ребекка уже долгое время ругается с Никсоном по поводу участка земли с домом в округе Транс-Нзоя в Кении. Легкоатлетка купила недвижимость не в Уганде, так как тренировалась именно в Кении, и там хотела воспитывать двух своих детей.

Уже проживая в новой стране, Ребекка познакомилась с Никсоном. У них быстро завязались романтические отношения, и они стали вместе жить в том самом доме, но в итоге расстались из-за разногласий. Тогда Ндием начал утверждать, что имеет права распоряжаться собственностью Чептеги.

«Они начали встречаться, когда моя дочь приехала в Кению на стажировку, но Ндием не является её мужем. Через некоторое время возникли споры по поводу имущества. Мы даже подавали иск в Управление уголовных расследований.

Как только она приехала с Олимпиады, где представляла Уганду, ей пришлось отправиться в Кению из-за дела, возбуждённого в полиции. А теперь случилась эта трагедия…» — поделился Джозеф.

35-летняя спортсменка не блистала на крупных международных турнирах: на Олимпиаде в Париже легкоатлетка заняла 44-е место, а на чемпионате мира – 2023 – 14-е. Но на менее значимых турнирах у Чептеги были победы. Спортсменка из Уганды была лучшей на Падуанском марафоне и на чемпионате мира по горному и трейловому бегу в Таиланде в 2022 году. Но важнее, что Ребекка своими достижениями вдохновляла множество детей и, в частности, девочек на занятия спортом.

Теперь же Чептеги, если она сумеет выкарабкаться, предстоит тяжёлый путь к восстановлению.