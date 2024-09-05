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Лёгкая атлетика, Арман Дюплантис – Карстен Вархольм, забег на 100 м, обзор, кто победил, что сделает проигравший

Дюплантис — машина! Шестовик на спор уничтожил рекордсмена Вархольма в забеге на 100 м
Татьяна Постникова
Арман Дюплантис – Карстен Вархольм
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На Бриллиантовой лиге в Цюрихе норвежцу теперь придётся выполнить неприятное наказание.

Олимпиада закончилась, а в лёгкой атлетике только жарче. Рекордсмены мира в своих дисциплинах Арман Дюплантис и Карстен Вархольм решили выявить лучшего на стометровке. Выставочный забег прыгун с шестом и барьерист устроили прямо перед стартом Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

«Я смогу составить ему конкуренцию»

Впервые о битве Дюплантиса и Вархольма заговорили ещё в прошлом году. Тогда Мондо признался, что предлагал Карстену посоревноваться на стометровке.

«Я очень хочу этого, думаю, его тоже зацепило. Мне кажется, это реально воплотить, нам нравятся сложные задачи и выход из зоны комфорта. Прошло очень много времени с тех пор, как мы оба бегали 100-метровку, так что было бы забавно попробовать.

Я действительно хочу сразиться с Карстеном. Наверное, мне будет нелегко, но думаю, что смогу составить ему конкуренцию», – сказал Дюплантис Expressen.

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Правда, дальше шутки это тогда не зашло. Но спустя год к идее вернулись вновь. В начале августа организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе сообщили, что 4 сентября швед и норвежец сразятся в забеге на 100 м.
Спортсмены уже устроили из этого настоящее шоу. Буквально перед стартом они выдали небольшой трэш-ток на пресс-конференции.

'«Когда я впервые предложил Вархольму пробежаться, он будто даже отшил меня. А я всё думал: когда мы сможем посоревноваться? Теперь он ведёт себя так, будто слишком уверен в своих силах. Карстен сомневается в том, что у меня есть хоть какие-то шансы, но это ровно то, что мне и нужно», — пошутил Дюплантис.

«Если бы я не видел в тебе достойного соперника, разве я бы стал соглашаться на твоё предложение в принципе?» — ответил ему Вархольм.

Арман Дюплантис – Карстен Вархольм

Арман Дюплантис – Карстен Вархольм

Фото: LightRocket via Getty Images

Равные шансы?

На той же пресс-конференции Дюплантис заявил, что многие считают его аутсайдером поединка. И, казалось бы, это действительно так: как шестовик может на равных состязаться с бегуном? Но есть один нюанс – Мондо выдаёт потрясающую скорость при разгоне. Арман, по данным таймкиперов Omega, выдаёт стометровку за 10,14 секунды! Для понимания, рекорд России на этой дистанции – 10,10 секунды. При этом не стоит забывать, что Дюплантис бежал с шестом весом в 2-3 кг в руках.

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Если же сравнивать реальные результаты шведа и норвежца на 100 м, то их лучшие результаты были практически равны. Вархольм в 2017-м выдал 10,49, а Дюплантис в 2018-м – 10,57.

Ещё одним фактом в пользу равной конкуренции стала скорость спортсменов. Карстен в среднем выдаёт 36-37 км/ч, а Арман – 34-35 км/ч.

В общем, в Цюрихе всех ждала жара. И она случилась.

Арман Дюплантис – Карстен Вархольм

Арман Дюплантис – Карстен Вархольм

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

«Теперь все знают, что со мной нельзя играть»

Вархольм и Дюплантис вышли на дорожку, как боксёры на ринг. Мондо был в синем плаще, Карстен – в красном. Команда Карстена устроила дополнительное шоу: тренер спортсмена Лейф Олав Алнес вышел в обтягивающем комбинезоне, как у конькобежцев, с подписью: «Толстый по своему желанию» и в шапке викинга.

«Какое давление? Мы просто веселимся, отдыхаем и бегаем», — сказал прямо перед стартом швед.

«Кто выиграет? Конечно, это буду я», — пафосно заявил норвежец.

Пока люди активно поддерживали спортсменов на трибунах, легкоатлеты готовились к старту. Мондо внешне был более спокоен, Карстен же постоянно заряжал себя. Тем не менее обстановку между новоиспечёнными спринтерами сложно было назвать напряжённой: ребята обнялись по-дружески, а Вархольм даже любезно предложил Дюплантису попить воды из его бутылки, когда швед понял, что забыл свою.

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Но когда был дан старт, от дружеской атмосферы не осталось ничего. Арман и Карстен рванули изо всех сил. Если норвежец бежал, не обращая внимания на других, то швед всё время поглядывал на своего соперника.

Сперва Мондо отставал, неудачно выйдя с колодок, но он быстро догнал и перегнал Карстена. В итоге шестовик стал победителем с результатом 10,37 секунды, бегун уступил ему 0,1 секунды. Швед снова доказал, что он настоящая машина, уничтожив соперника!

«Я чувствую себя прекрасно. Теперь все знают, что со мной нельзя играть», — признался после победы Дюплантис.
«Я поздравляю Мондо. Он превзошёл меня сегодня. Он был очень быстр», — пояснил Вархольм.

Но и на этом шоу не закончилось. В наказание Мондо подарил Карстену именной костюм в цветах сборной Швеции. Вархольм принял подарок с очевидно недовольным лицом, приговаривая «Фу-фу-фу». Эту майку норвежцу придётся надеть как проигравшему на этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе, который пройдёт 5 сентября.

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