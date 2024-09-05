«Силы беречь некуда». «Енисей-СТМ» готов биться с «Красным Яром» кость в кость

В субботу, 7 сентября, на «ВТБ-Арене» состоится финал Кубка России – 2024 по регби. В преддверии решающего матча, в котором сойдутся красноярские «Енисей-СТМ» и «Красный Яр», «Чемпионат» пообщался с 24-летним полузащитником веера «тяжёлой машины», воспитанником клуба Тимуром Масловым.

В нынешнем сезоне он впервые получил вызов в национальную команду.

— Какой настрой перед финалом Кубка России?

— На такие игры, если честно, настрой всегда только боевой. В полной готовности. А иначе и быть не может. Потому что это финал, и силы беречь некуда. Надо пытаться полностью отдаться финальной игре. А уже потом немного отдохнём и отправимся играть полуфиналы чемпионата.

— В какой форме «Енисей-СТМ» подходит к финалу Кубка?

— «Енисей» сейчас, наверное, в своей самой оптимальной форме. Команда бежит, команда думает. Всё здорово, тренерский штаб над этим работает отлично, так скажем. Теперь всё покажет игра.

— Чего ожидаете от соперника по финалу? Красноярское дерби – всегда украшение любого турнира. Финал Кубка России будет 150-м дерби.

— Конечно, анализ игр соперника всегда происходит. Повторюсь: это финал. Когда встречаются два красноярских клуба – не важно, в каком состоянии команды, на каком месте они идут. Красноярское дерби – это всегда кость в кость, это всегда накал до последних секунд. Поэтому я думаю, что игра будет жёсткой, агрессивной, быстрой и результативной. «Красный Яр» сейчас тоже на хорошем ходу.

— Каково будет играть на таком стадионе, как «ВТБ Арена»?

— Мне уже приходилось играть именно на этом стадионе. Это крутой праздник, праздник регби с отличной атмосферой: болельщики, переживания, болельщики дома, в Красноярске. Это действительно праздник для всего российского регби, я так скажу.

— Вы впервые попали в расширенный состав сборной России. Что думаете по этому поводу?

— Конечно, я обрадовался, когда увидел себя в списке кандидатов в сборную России. Чего ожидаю от сбора? Что хорошо его проведём. После окончания сезона. Надеюсь, этот сезон отлично закончится для «Енисея-СТМ». Достаточно много игроков из нашей команды вызвали, так что, думаю, проблем с адаптацией не будет. Адаптируемся, отыграем.

— И закончится бесконечный сезон, который идёт полтора года.

— Да, очень долгий сезон. Я успел поиграть и при «весна-осень», и при «осень-весна». Сейчас обратно поменяли. Лично для меня перевод обратно не слишком удобен: финал чемпионата намного приятнее играть в июне, чем в октябре, когда уже сыро и холодно.