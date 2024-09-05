«Настрой запредельный». «Красный Яр» рассчитывает взять Кубок России в финале с «Енисеем»

В субботу, 7 сентября, на «ВТБ Арене» состоится финал Кубка России – 2024 по регби. В решающем матче сойдутся «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». Для команд это будет 150-е дерби в истории. О том, почему «Красный Яр» ещё даже не вылетел в Москву, а также о настрое на матч «Чемпионату» рассказал полузащитник схватки и фуллбек Хушнуд Сангинов.

— «Красный Яр» ещё не вылетел в Москву?

— Нет, мы дома, в Сибири.

— За сколько вы обычно прилетаете в Москву на игры?

— Мы в последнее время прилетаем за день. Раньше прилетали за два-три дня до игр. По прилёте нам дают отдохнуть, восстановиться. То есть мы, если утром прилетаем в Москву, до вечера отдыхаем и высыпаемся. Вечером делаем лёгкую тренировку перед игрой, хорошо тянемся после перелёта. Мы уже к этому привыкли. Относимся к этому хорошо, проблем с акклиматизацией и сменой часовых поясов нет.

— Уже в субботу «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» встретятся в 150-м красноярском дерби, ещё и в финале Кубка России. Что скажете по этому поводу?

— Мысли только о победе. Думаю, каждый игрок, который выйдет на эту игру, будет думать о Кубке. Каждый хочет выиграть: и «Енисей», и мы. Как вы сказали – это дерби. На дерби у нас всегда настрой запредельный. Когда «Енисей» и «Красный Яр» играют – дополнительной мотивации не нужно. Выходим и показываем, что мы умеем.

— А каковы ваши личные ожидания от этого финала?

— Мой настрой боевой. Я готов. Готов побеждать, готов помочь команде, принести пользу. И я постараюсь сделать как можно больше результативных действий, чтобы «Красный Яр» победил. Всё, что будет в моих силах, я сделаю.

— Вы попали в расширенный состав сборной – какие чувства по этому поводу испытываете?

— У меня в прошлом году был вызов зимой, но я тогда не смог поехать из-за травмы. Всё волнение из-за этого было уже тогда. Для меня как для молодого игрока вызов в сборную – это шанс показать себя, проверить, достоин ли там вообще находиться. Конечно, рад, что вызвали. Думаю, что в этот раз всё получится и я покажу себя на сборах.