Ингебригтсен вновь проиграл олимпийскому обидчику. Но он хотя бы в норвежской форме бежал

В Цюрихе состоялся этап Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике – последний перед финалом в Брюсселе. Суперзвёздный состав участников, раскрученные противостояния. И некоторые результаты получились очень неожиданными.

Дюплантис – не всемогущий?

Швед Арман Дюплантис настолько приучил публику к обновлению мировых рекордов на каждом старте, а прыжки выше 6 м стали такой обыденностью, что победа с результатом 5,82 м стала настоящим шоком.

Ещё совсем недавно на Олимпийских играх Арман под овации публики брал 6,25 м, а на прошлом этапе Бриллиантовой лиги сделал рекорд выше ещё на 1 см. Возможно, помешал шоу-забег, который он устроил вместе с другим рекордсменом Карстеном Вархольмом днём ранее. На норвежце он уж точно сказался.

Норвежец застеснялся бежать в форме Швеции?

Рекордсмены мира в своих дисциплинах Арман Дюплантис и Карстен Вархольм сразились на 100-метровке. Норвежец проиграл и в качестве наказания должен был выйти на старт своих коронных 400 м с барьерами в форме шведской сборной. Но… снялся.

Карстен Вархольм Фото: Marc Schumacher/Zuma/ТАСС

Причиной отсутствия Вархольма на дорожке называется травма приводящей мышцы бедра, которую Карстен якобы получил во время забега с Дюплантисом. Однако, возможно, норвежская федерация просто не позволила своему спортсмену дефилировать в форме соперника. Правда, своё обещание Вархольм всё же сдержал и расхаживал по арене в цветах шведского флага, иногда стыдливо прикрываясь норвежским.

Американка отомстила за Олимпиаду, но разве это реванш?

Американка Ша'Карри Ричардсон смогла отомстить обидчице после поражения на Олимпийских играх в Париже. Хотя 100-метровку на этапе Бриллиантовой лиги вряд ли можно назвать настоящим реваншем. Ричардсон победила, оставив позади себя чемпионку Парижа Жюльен Альфред из Сент-Люсии.

Кстати, ногти Ша'Карри в этот раз были удивительно короткими и в спокойных оттенках. По крайней мере, согласно тем стандартам, которые задала сама американка.

Чебет – машина, но не робот

От кенийской бегуньи Беатрис Чебет ожидали нового мирового рекорда. Для этого спортсменке надо было выбегать из 14 минут. Но, увы, 14.09,52. Даже с этим временем чемпионка Парижа на дистанциях 5000 и 10 000 м смогла создать гигантский отрыв, опередить одну из соперниц на круг и финишировать с запасом почти в 20 секунд.

У Чебет уже есть мировой на «десятке». Когда-нибудь перед ней падёт и эта дистанция.

Ингебригтсен провалился, вновь проиграв полуторку

После провала на Олимпийских играх от рекордсмена Европы на дистанции 1500 м норвежца Якоба Ингебригтсена ожидали только победы. Как раз и состав подобрался олимпийский – сам Якоб, Джош Керр, Яред Нагьюз и чемпион Парижа Коул Хокер.

Норвежец лидировал всю дистанцию, но на последние метры его вновь не хватило. Как итог: второе место следом за американцем Яредом Нагьюзом. Именно этот парень стал бронзовым призёром Парижа, оставив Якоба с обидной деревяшкой. Хокер – третий, а Керру места на пьедестале не хватило.

Тебого теперь непобедим?

Олимпийский чемпион в беге на 200 м Летсиль Тебого из Ботсваны после Парижа не проигрывает. Выиграл он и на этот раз в своей профильной дисциплине. После виража Тебого был только четвёртым, но как он набежал на финиш!

Летсиль финишировал с результатом 19,55, на две сотых опередив американца Кенни Беднарека. У Тебого после Олимпиады четыре победы из четырёх возможных.