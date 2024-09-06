В финале Кубка России будет жара. 5 причин, по которым это нужно видеть

В субботу, 7 сентября, в Москве на «ВТБ Арене» состоится финал Кубка России по регби, в котором в 150-й раз в истории сойдутся два легендарных красноярских клуба – «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». Матчи между этими соперниками всегда привлекают к себе огромное количество поклонников игры с овальным мячом. Тому есть как минимум пять причин.

Противостояние двух сильнейших регбийных школ

Так уж исторически сложилось, что в Красноярске на противоположных берегах реки Енисей сформировались одни из самых сильных регбийных школ в стране: на правом берегу «Енисей-СТМ», на левом – «Красный Яр». В детско-юношеских соревнованиях по различным возрастам красноярские соперники всегда ведут борьбу за самые высокие места. После перехода на взрослый уровень молодые регбисты пополняют основу своих клубов.

Многие из них в команде на протяжении всей карьеры, как, например, игроки «Енисея-СТМ» Дмитрий Герасимов, Рамиль Гайсин, Алексей Щербань и другие. В составе «Красного Яра» таким образом можно отметить Василия Дорофеева, Владимира Чабана, Евгения Гольштейна, и это далеко не весь список. Принципиальность противостояния, зародившаяся ещё на детских соревнованиях, благодаря такой преемственности тянется долгие годы. Круто же!

«Енисей-СТМ» — «Красный Яр» Фото: Пресс-служба «Красного Яра»

Красноярское дерби имеет собственный трофей

В мировом спорте нельзя найти большого количества примеров трофеев, разыгранных в течение внутренних чемпионатов. Между «Енисеем» и «Яром» в первом дерби года определяется победитель Кубка Николаева, названного так в честь легендарного регбиста, тренера, спортивного функционера Юрия Алексеевича Николаева.

Именно Юрий Николаев, возглавлявший Союз регбистов России, смог в 1999 году сохранить регби в России как официально признанный вид спорта. После его смерти было принято решение о проведении турнира в его честь. Кубок Николаева разыгрывается с 2016 года. Семь раз трофей над головой поднимал «Енисей-СТМ», дважды успеха добивался «Красный Яр». Нынешний владелец кубка – «Енисей-СТМ». В 2025 году левобережный коллектив попробует отвоевать его себе.

Самые титулованные клубы страны

«Енисей-СТМ» и «Красный Яр» на двоих выиграли 22 чемпионства (12 против 10 соответственно), в Кубках России преимущество на стороне «соколов» – 10 против 9. В случае победы «Енисея-СТМ» получится паритет по победам в Кубке страны, что, конечно же, добавляет изюминки предстоящему финалу Кубка России.

«Красный Яр» с Кубком Николаева Фото: Пресс-служба «Красного Яра»

Сильные легионеры

Статус одних из сильнейших клубов России предполагает наличие в командах лучших иностранных спортсменов. Годами Красноярск становился центром притяжения для ярких игроков из Южной Африки, Грузии, Молдавии и даже Новой Зеландии! В нынешних заявках команд можно выделить Давита Месхи, Николаса Оостхузена, Франсуа Кляйнханса и уже обрусевшего Франсуа Эстерхёйзена, недавно оформившего российское спортивное гражданство.

В «Красном Яре» блистают Джейсон Таумалоло, Корнелиус Корфф, Лоуренс Преториус, Даниел Джордаан и Дилан Смит. Наверняка мы увидим вышеперечисленных игроков на поле 7 сентября.

Харизматичные тренеры

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин Фото: Пресс-служба «Красного Яра»

О личности легендарного Александра Первухина, с которым ассоциируется «Енисей-СТМ» чуть ли не в первую очередь, сказано многое. Ясно одно — этот специалист навсегда вписал своё имя в историю не только красноярского, но и всего российского регби. Известный своим непростым характером тренер всегда полностью погружён в игру, в настойчивой форме руководя своими подопечными. Иногда подсказки Александра Юрьевича можно услышать далеко за пределами стадиона.

«Красный Яр» тренирует южноафриканский специалист Ульрих Бейерс, который пришёл в команду в 2022 году, а его помощником является ещё один знаменитый красноярец Игорь Николайчук, который всю карьеру (игровую и тренерскую) посвятил родному клубу. В матчах между «Енисеем» и «Яром» не только можно следить за происходящим на поле, но и всегда интересно подглядеть за эмоциями тренерского штаба на бровке. Поверьте – страсти кипят не меньше, чем где-нибудь в схватке в пределах 22-метровой линии!