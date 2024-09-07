Карлсен сыграл с самым скандальным шахматистом мира. Магнус издевался над соперником

Норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Ханса Ниманна в полуфинале чемпионата мира по скоростным шахматам. В матче из трёх секций с разным контролем времени бывший чемпион мира победил с преимуществом в пять очков. До этого Карлсен отказывался играть с Ниманном, которого обвинял в читерстве.

Этого матча ждали целых два года! Возможно, даже больше, чем грядущего поединка за мировую корону. Скандал между экс-чемпионом, лучшим шахматистом всех времён и народов норвежцем Магнусом Карлсеном и «ярчайшим талантом Америки» (как он сам себя называет) молодым Хансом Ниманном произошёл в 2022 году на Кубке Синкфилда – одном из самых престижных супертурниров современности, который как раз и проводится в американском Сент-Луисе.

Тогда Карлсен и Ниманн встречались в одном из первых туров – на стороне Магнуса были белый цвет, авторитет и огромный опыт, но он потерпел бесславное поражение. Однако сразу же произошёл ещё один интересный поворот — после поражения скандинав в знак протеста снялся с турнира и фактически обвинил Ханса в читерстве. В последующих турах Ниманна каждый день проверяли металлодетекторами. После битвы с чемпионом он сыграл без блеска, которым сопровождалась его игра в первых турах. В итоге Ханс занял место в хвосте турнирной таблицы.

Карлсена тогда поддержал ведущий игровой портал chess.com (заблокирован на территории России), который распространил конфиденциальную информацию, что в детстве Ханс пользовался компьютерными подсказками в интернете. К бойкоту Ниманна присоединились многие ведущие организаторы турниров.

Ниманн не опустил руки и подал на норвежского чемпиона и chess.com в суд. Никто не знает, как проходило досудебное урегулирование, но в итоге оппоненты пришли к мировому соглашению, Карлсен отказался от обвинений в адрес Ханса и согласился играть с ним в турнирах. Ниманн же не стал настаивать на миллионных компенсациях, которые поначалу требовал.

Однако летом 2024-го на командном чемпионате мира в Казахстане Магнус, как только его коллективу выпало сыграть с «Ниманн-тим», ушёл с первой доски и выставил вместо себя россиянина Яна Непомнящего (Ян в итоге взял верх – 2:1). В ответ в одном из последних интервью Ниманн назвал Карлсена больным и заблудшим человеком.

Но матч Карлсен – Ниманн всё же состоялся! В чемпионате мира по скоростным шахматам Ханс выбил из борьбы соотечественника Уэсли Со и прорвался на полуфинальную битву с Магнусом, которой Карлсену уже нельзя было избежать – противостояние ожидалось с огромным интересом. Ведь отборочные состязания игрались (и до конца неясно по большому счёту, кто там и что делает) из дома, а битва лучшей четвёрки проходит вживую (хоть и за мониторами) – все игроки проверяются, и нечестная игра исключена.

В первом полуфинале молодой гений быстрой игры иранского происхождения Алиреза Фируджа уверенно обыграл самого популярного стримера и второго номера мирового рейтинга Хикару Накамуру (США). Но это соперничество быстро забылось перед вторым полуфиналом.

Как перед стартом оценивали свои шансы соперники?

Магнус был сдержан: «Ниманн, безусловно, за последние пару лет вырос в шахматном плане. Я не знаю, насколько он хорош, но кажется, что он стал намного сильнее. Несмотря на то что это матч, который я, конечно, не хотел, это будет интересно, чисто с шахматной точки зрения. Посмотрим, на что он способен. Обыграть и Со, и Вашье-Лаграва — это впечатляющий подвиг».

А вот Ниманн снова не стеснялся в выражениях: «Думаю, что он уже сломлен, я надломил его на Кубке Синкфилда, и недавно я увидел его интервью после матча с Эригайси, он показался мне сломленным окончательно, психологически уничтоженным. Мы встретимся лицом к лицу, я буду видеть его глаза, он не сможет войти в моё ментальное пространство, и тогда победа будет за мной. Я показал за доской, что мой уровень — лучший в мире».

Ведущие гроссмейстеры были едины в своих прогнозах – Магнус выиграет, и выиграет очень уверенно. Американец Фабиано Каруана заявил, что шансы норвежца в матче колеблются от 90% до 95%, а ведущий российский шахматист Ян Непомнящий предсказал, что Карлсен выиграет в шесть очков и крупнее.

Старт самой ожидаемой шахматной битвы начала осени, казалось бы, оказался разочаровывающим – никакой интриги. Ниманн с большим подъёмом вёл первую партию (соперники начинали с контроля 5+1), но зевнул, проиграл и посыпался – уже после четырёх поединков Карлсен вёл со счётом 3,5:0,5.

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ханс Ниманн (США)

И тут началось самое интересное – разразился скандал! Ни для кого не секрет, что платформа chess.com далеко не идеальна – с её лагами и багами был связан грандиозный разбор полётов на первой онлайн-Олимпиаде во время пандемии, когда, не понимая, что делать с итогами матча Россия – Индия, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в итоге присудил два комплекта золотых медалей. Очень напряжённым из-за работы платформы оказался и первый матч экс-чемпиона мира россиянина Владимира Крамника со звездой интернета мексиканцем Хосе Мартинесом. Не обошлось без поломки и сейчас.

Выплеснув весь свой негатив и прокричавшись на организаторов, Ханс вернулся в игру – он сумел впервые обыграть Магнуса. Тем не менее Карлсен всё равно вёл со счётом 7:2 после первой игровой дисциплины. А вот в контроле 3+1 колесо неожиданно закрутилось в другую сторону – Ниманн выиграл дважды и был близок к победе в третьей партии, едва не сократив отставание до минимума.

Но Карлсен есть Карлсен, он славен тем, что всегда держит нервы и ситуацию под контролем в критические моменты сражения. Пара ответных ударов – и экс-чемпион мира восстановил статус-кво в пять очков. Начался заключительный раунд – игра по 1+1. Уже было очевидно, что Магнус должен победить – он великолепен в буллете, и никто не смог бы тут в партиях восьми-девяти отквитать с ним такую разницу в счёте. Тем более скандинав сразу увеличил перевес до совсем угрожающего. После этого норвежец стал откровенно издеваться над партнёром – разыгрывать плохие дебюты, ронять фигуры под бой на секундах, но всё равно сохранил своё несомненное преимущество – по окончании матча на табло горели цифры 17,5:12,5. В целом создалось впечатление, что Карлсен ставил своей задачей именно не обыграть, а унизить визави.

Ханс Ниманн (США) — Магнус Карлсен (Норвегия)

При этом, условно, в матче с индийцем Арджуном Эригайси в четвертьфинале Карлсен выиграл 12:9 – то есть тотального разгрома Ниманна не последовало, но обещанной заоблачной игры Ханс не показал.

Теперь в финале Магнус сразится с Фируджей, а Ниманну предстоит принципиальная схватка с действующим лидером США Накамурой. В недавнем интервью молодой американец заявил: «Дело в том, что мне не нужно побеждать Хикару сегодня. Ему 36 лет. Наступит время, когда он будет просто сидеть в своей рубашке с ананасами и уже не будет играть в шахматы, ему придётся смотреть, как я выигрываю турнир за турниром!»

Как эти слова задели самого популярного шахматного стримера мира – покажет матч.